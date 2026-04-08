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Los memes del triunfo de Boca en Chile por la Libertadores: Úbeda en modo Bianchi, un medio de ensueño y el efecto Aranda-Bareiro

El Xeneize ganó en su presentación ante la U de Chile y los fanáticos inundaron las redes con los clásicos memes

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Boca Juniors debutó con victoria en la Copa Libertadores 2026 y sumó sus primeros tres puntos en su presentación por el Grupo D de la Copa Libertadores. Los goles de Leandro Paredes y Adam Bareiro, uno en cada tiempo, desnivelaron la historia en favor del Xeneize, que debió sufrir hasta el final por el descuento de Juan Díaz en el cuarto de hora final.

El equipo de Claudio Úbeda logró su tercera victoria consecutiva, luego de sus alegrías contra Instituto y Talleres, y llega en buena forma al clásico de este sábado desde las 19:30 contra Independiente en la Bombonera por la fecha 14 del Torneo Apertura. Luego de ese encuentro, deberá recibir el martes a partir de las 21 a Barcelona de Ecuador como local por la Libertadores y el domingo 19 de abril chocará con River Plate en el Monumental.

Las redes sociales no tardaron en convertir el triunfo en una fábrica de memes. La figura de Claudio Úbeda, el armado del mediocampo y el impacto de los juveniles concentraron la creatividad de los hinchas. El técnico sumó su décimo partido sin derrotas y los fanáticos, entre la ironía y la esperanza, lo bautizaron en redes como el “nuevo Bianchi”. Los memes lo mostraron una imagen del Sifón con el pelo característico del “Virrey”.

La aparición de Leandro Paredes, Milton Delgado y el “Ruso” Ascacíbar como trío central fue otro de los temas predilectos de los memes. Imágenes de los tres con comparaciones con históricos futbolistas europeos inundaron X (ex Twitter), acompañados de comentarios sobre el equilibrio y la energía que le dieron al equipo.

El juvenil Tomás Aranda, quien fue uno de los artífices en la elaboración de la jugada que terminó en el segundo gol, se convirtió en tendencia. Los memes lo mostraron como “la nueva joya” y muchos hinchas ya lo comparan con los mejores del país. Adam Bareiro, autor del segundo gol, también fue protagonista en las redes. Los memes celebraron su olfato goleador con imágenes del brasileño Ronaldo sumulando ser él.

Los mejores memes que dejó el debut con victoria de Boca en la Libertadores:

memes boca vs u de chile
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