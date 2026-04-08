Relanzaron un programa para que agentes de Parques Nacionales terminen la secundaria

Lanzan un programa para que agentes de los Parques Nacionales terminen la escuela secundaria (https://www.argentina.gob.ar/)

La Administración de Parques Nacionales (APN) oficializó una transformación en sus políticas de educación interna que impacta directamente sobre el personal de la entidad y su acceso a la terminalidad educativa. De esta manera, aprobaron las bases del plan Terminalidad Secundaria.

Mediante la publicación de la resolución 108/2026 de la APN, dejaron sin efecto el anterior Programa de Fomento a la Terminalidad Educativa, aprobado en 2022, y avanzaron hacia la implementación de un nuevo esquema para 2026.

Según lo dispuesto, la medida responde a la necesidad de garantizar el cumplimiento de la obligatoriedad de la educación secundaria, tal como lo establece la Ley de Educación Nacional Nº 26.206.

El Programa de Terminalidad Secundaria aprobado para 2026 introduce varios cambios en relación con el esquema anterior. El documento IF-2026-18593695-DGRH#APNAC, que constituye el anexo principal de la resolución, diseña un plan actualizado que amplía el alcance territorial y facilita el acceso a los agentes en todo el país. El objetivo es que la totalidad del personal que aún no ha finalizado sus estudios secundarios pueda hacerlo en un plazo máximo de tres años.

Para monitorear y registrar el progreso, la APN dispone de una Planilla de Seguimiento, que permitirá centralizar la información sobre la cursada y actualizar indicadores clave para la mejora continua del programa. La coordinación estará a cargo de la Dirección de Capacitación y Desarrollo de Carrera, que asume la responsabilidad primaria sobre la ejecución operativa.

“Para el efectivo desarrollo del programa, cada dependencia y/o área protegida, contará con tutores -agentes pertenecientes a la Administración Parques Nacionales- que faciliten el acceso de los estudiantes al programa. Dichos tutores serán nombrados por Resolución del Directorio”, establecieron.

Además, fijaron las obligaciones de los agentes inscriptos. Cumplir con los horarios y fechas establecidas, entre ellas se encuentran las siguientes:

Cumplir con los horarios y fechas establecidas: el agente debe asistir puntualmente a todas las actividades programadas.

Participar activamente en las sesiones de tutoría: debe estar dispuesto a recibir la orientación y apoyo brindado por el tutor.

Ser responsables y mantener la disciplina: respetar las normas del programa y de convivencia con compañeros y tutores.

El objetivo de la medida es que la totalidad del personal que aún no ha finalizado sus estudios secundarios pueda hacerlo en un plazo máximo de tres años (https://www.argentina.gob.ar/)

El financiamiento de este programa estará cubierto con los créditos presupuestarios asignados al Programa 19 de la Entidad 107 de la APN, conforme lo dispuesto en la Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2026. Este esquema asegura la previsibilidad de los recursos necesarios para el cumplimiento de los nuevos objetivos educativos.

La decisión de renovar el programa y dejar sin efecto la resolución de 2022 fue consecuencia de un análisis de gestión realizado por la Dirección de Personal y la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública.

El nuevo esquema responde también a los lineamientos del Plan Estratégico de Capacitación (PEC) 2025/2027, que pone el foco en la modernización administrativa y en la mejora de los procedimientos de gestión de personal. Entre los objetivos estratégicos institucionales figura la capacitación permanente y la sistematización de la información relativa al desarrollo de carrera de los agentes.

De hecho, aclararon que el título de nivel secundario completo será, por tanto, un requisito mínimo para la permanencia y el acceso a cargos dentro de la administración.

El nuevo programa prevé la colaboración de las Direcciones Nacionales, Generales y Áreas Protegidas, que junto con la Dirección de Capacitación y Desarrollo de Carrera, arbitrarán los medios para facilitar el acceso y las condiciones óptimas de cursada. Los agentes podrán elegir la modalidad y orientación que se ajuste mejor a sus necesidades, asegurando así la adecuación a los distintos contextos territoriales y operativos.