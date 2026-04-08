EN VIVO: La ONU celebró el alto el fuego entre Irán y EEUU y pidió “allanar el camino hacia una paz duradera en la región”

Asociación Internacional de Transporte AéreoEl presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el martes la suspensión de cualquier acción militar contra Irán durante dos semanas, luego de que Teherán aceptara un alto el fuego temporal y la apertura del estrecho de Ormuz, una vía estratégica por la que circula alrededor de un quinto del petróleo mundial en tiempos de paz.
Horas después del anuncio, Trump señaló que Irán presentó un plan de paz de 10 puntos que considera “viable” y que podría servir como base para avanzar hacia la resolución del conflicto iniciado por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero.
El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, informó que Islamabad recibirá desde el viernes a delegaciones de Estados Unidos e Irán para iniciar negociaciones durante dos semanas con el objetivo de alcanzar un “acuerdo definitivo”.
Por su parte, el Gobierno de Israel anunció el miércoles su apoyo a la decisión de Trump, aunque precisó que el alto el fuego “no incluye al Líbano”, donde mantiene un frente de conflicto abierto con el grupo terrorista Hezbollah. En un comunicado difundido por la Oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu, Israel indicó que “apoya el esfuerzo de Estados Unidos para garantizar que Irán ya no represente una amenaza nuclear, de misiles y de terrorismo”.
A continuación, la cobertura minuto a minuto:
Las acciones asiáticas registraron fuertes avances en las operaciones de la mañana del miércoles tras el acuerdo de alto el fuego de dos semanas entre Estados Unidos e Irán, que incluye la reapertura del estrecho de Ormuz.
El Nikkei 225 subió un 5,0% hasta 56.106,18, el S&P/ASX 200 avanzó un 2,6% hasta 8.952,30, el Kospi subió un 5,9% hasta 5.819,97, el Hang Seng ganó un 2,6% hasta 25.767,42 y el Composite de Shanghái sumó un 1,7% hasta 3.957,55.
En Estados Unidos, las acciones cerraron con leves cambios tras el repunte provocado por la intervención del primer ministro de Pakistán, que solicitó a Trump ampliar el plazo por dos semanas y pidió a Irán permitir la apertura del estrecho. El S&P 500 terminó con una ganancia del 0,1%, el Dow Jones bajó 85 puntos (0,2%) y el Nasdaq avanzó 0,1%. En el mercado de bonos, el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años cayó a 4,24% desde 4,30%. En divisas, el dólar se ubicó en 158,54 yenes japoneses y el euro en 1,1671 dólares.
El precio del crudo registró una fuerte caída durante las primeras operaciones inmediatamente después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara un acuerdo de alto el fuego con Irán.
El director general de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), Willie Walsh, advirtió que, aunque Irán reabra el Estrecho de Ormuz, la recuperación del suministro de combustible para aviones podría tardar meses debido a los daños en la capacidad de refinación en Medio Oriente, según declaraciones recogidas por Reuters.
Walsh explicó en Singapur que, pese a una posible reducción en los precios del crudo, los costos del combustible para aviones podrían mantenerse elevados por el impacto en las refinerías. “Si se reabre y permanece abierto, creo que aún tomará algunos meses volver al nivel de suministro necesario por la interrupción en la capacidad de refinación de Medio Oriente, que es una parte crítica del suministro global de productos refinados, no solo de combustible para aviones sino también para otros productos”, sostuvo Walsh, según reportó Reuters.
El directivo señaló que, si se reanuda el flujo de crudo, se espera que China y Corea del Sur reinicien la exportación de productos refinados. Walsh remarcó que existe capacidad de refinación disponible una vez que circule el crudo, aunque llevará tiempo, y que el alto margen de refinación incentiva a aumentar la producción de combustible para aviones. La escasez derivada del conflicto afectó con fuerza a mercados dependientes de importaciones, como Vietnam, Myanmar y Pakistán, mientras que China, Tailandia y Corea del Sur ajustaron sus exportaciones, según informes de Reuters.
Ucrania celebró este miércoles el acuerdo de tregua entre Estados Unidos e Irán que permitirá reabrir el estrecho de Ormuz y pidió que se ejerza presión sobre Rusia para forzarla a aceptar el alto el fuego que solicita Kiev. El ministro de Exteriores ucraniano, Andrí Sibiga, escribió en la red social X que “celebramos el acuerdo entre el presidente (Donald) Trump y el régimen iraní para desbloquear el estrecho de Ormuz y detener las hostilidades, así como los esfuerzos de mediación de Pakistán”.
Sibiga agregó que “es el momento” de actuar con “la suficiente determinación para forzar a Moscú a detener las hostilidades y poner fin a la guerra contra Ucrania”. Ucrania se ha visto afectada por el bloqueo del estrecho de Ormuz a manos de Irán y la consiguiente subida del precio del petróleo en los mercados internacionales, un beneficio para Rusia.
Kiev respaldó la intervención de Estados Unidos e Israel contra Irán, mientras que la República Islámica apoyó a Rusia en su agresión militar a Ucrania, proporcionándole drones kamikaze Shahed utilizados en ataques nocturnos contra territorio ucraniano.
El Departamento de Guerra de Estados Unidos anunció que ofrecerá este miércoles una rueda de prensa tras el alto el fuego declarado por el presidente Donald Trump.
El Pentágono indicó que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine, se dirigirán a los periodistas para informar sobre la Operación Furia Épica.
La conferencia se realizará a las 8 de la mañana (hora de Washington).
Australia expresó este miércoles su respaldo al alto el fuego de dos semanas en Oriente Medio anunciado por el presidente estadounidense, Donald Trump, con el objetivo de facilitar negociaciones hacia una resolución duradera del conflicto.
En un comunicado conjunto, el primer ministro Anthony Albanese y la ministra de Exteriores, Penny Wong, señalaron que Australia “da la bienvenida” a la tregua temporal y advirtieron que la situación actual, marcada por el cierre de facto del estrecho de Ormuz y los ataques contra infraestructuras civiles y energéticas, provoca “perturbaciones sin precedentes” en el suministro global. “Cuanto más se prolongue la guerra, mayores serán las consecuencias para la economía mundial y el coste humano”, subrayaron.
El Gobierno australiano destacó además su trabajo con socios internacionales para impulsar soluciones diplomáticas, agradeció los esfuerzos de mediación de países como Pakistán, Egipto, Turquía y Arabia Saudí, y expresó su deseo de que el alto el fuego se respete plenamente y sirva como base para una solución definitiva al conflicto.
El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, mantendrá este miércoles conversaciones con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Washington, un día después de que Estados Unidos e Irán acordaran un alto el fuego de dos semanas.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el martes que su país logró una “victoria total y completa” tras acordar un alto el fuego de dos semanas con Irán. En una llamada telefónica con AFP, sostuvo que China persuadió a Teherán para negociar y aseguró que el uranio enriquecido iraní quedará “perfectamente cuidado”.
“Victoria total y completa. 100 por ciento. Sin ninguna duda”, declaró Trump al ser consultado sobre si reclamaba una victoria con la tregua. El mandatario indicó que existe un marco sólido para un entendimiento más amplio y mencionó un esquema de 15 puntos, en su mayoría ya acordados. “Tenemos una negociación de 15 puntos, de los cuales la mayoría ya fueron acordados. Veremos qué pasa. Veremos si se concreta”, señaló.
También afirmó que Irán presentó una propuesta de 10 puntos que consideró “viable”, aunque evitó precisar si retomaría sus amenazas en caso de que el acuerdo fracase: “Van a tener que ver”.
Sobre el destino del programa nuclear iraní, Trump reiteró que será contemplado en cualquier acuerdo de paz. “Eso quedará perfectamente resuelto, o no habría llegado a un acuerdo”, indicó sin dar detalles.
El presidente también dijo que cree que China participó en los contactos que llevaron a Irán a la mesa de negociación y confirmó un viaje previsto a Beijing a mediados de mayo para reunirse con su par Xi Jinping.
El Gobierno japonés celebró este miércoles el alto el fuego de dos semanas acordado entre Irán y Estados Unidos, aunque subrayó la necesidad de avanzar hacia un acuerdo definitivo a través de la diplomacia. “Si bien acogemos la noticia como un paso positivo, creemos que deben alcanzarse resultados a través de la diplomacia, y esperamos que haya pronto un acuerdo final”, dijo el portavoz gubernamental, Minoru Kihara, en su rueda de prensa diaria.
Kihara señaló que Tokio continuará trabajando con la comunidad internacional para contribuir a los esfuerzos diplomáticos. Al mismo tiempo, aclaró que la mandataria japonesa, Sanae Takaichi, no tiene previsto mantener contactos por ahora con los líderes de Estados Unidos o de Irán.
El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, celebró el alto el fuego de dos semanas acordado el martes entre Estados Unidos e Irán, según informó su portavoz, y pidió a las partes avanzar hacia un acuerdo de paz de largo plazo en Medio Oriente.
“El Secretario General saluda con beneplácito el anuncio de un alto el fuego de dos semanas por parte de Estados Unidos e Irán”, señaló su portavoz, Stéphane Dujarric, en un comunicado.
Asimismo, indicó que el jefe de la ONU “hace un llamado a todas las partes en el conflicto actual en Oriente Medio para que cumplan con sus obligaciones en virtud del derecho internacional y respeten los términos del alto el fuego, con el fin de allanar el camino hacia una paz duradera y global en la región”.