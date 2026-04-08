EN VIVO: La ONU celebró el alto el fuego entre Irán y EEUU y pidió “allanar el camino hacia una paz duradera en la región”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (EFE)

Asociación Internacional de Transporte AéreoEl presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el martes la suspensión de cualquier acción militar contra Irán durante dos semanas, luego de que Teherán aceptara un alto el fuego temporal y la apertura del estrecho de Ormuz, una vía estratégica por la que circula alrededor de un quinto del petróleo mundial en tiempos de paz.

Horas después del anuncio, Trump señaló que Irán presentó un plan de paz de 10 puntos que considera “viable” y que podría servir como base para avanzar hacia la resolución del conflicto iniciado por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero.

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, informó que Islamabad recibirá desde el viernes a delegaciones de Estados Unidos e Irán para iniciar negociaciones durante dos semanas con el objetivo de alcanzar un “acuerdo definitivo”.

Por su parte, el Gobierno de Israel anunció el miércoles su apoyo a la decisión de Trump, aunque precisó que el alto el fuego “no incluye al Líbano”, donde mantiene un frente de conflicto abierto con el grupo terrorista Hezbollah. En un comunicado difundido por la Oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu, Israel indicó que “apoya el esfuerzo de Estados Unidos para garantizar que Irán ya no represente una amenaza nuclear, de misiles y de terrorismo”.