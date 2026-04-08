El régimen de Corea del Norte disparó varios misiles balísticos hacia el mar en su segundo lanzamiento en dos días (REUTERS)

El régimen de Corea del Norte disparó varios misiles balísticos de corto alcance hacia el mar el miércoles, su segundo lanzamiento en dos días, informó el ejército surcoreano. La acción se produjo horas después de que un alto funcionario norcoreano lanzara insultos contra los esfuerzos de Seúl por mejorar las relaciones.

El Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur indicó que los misiles despegaron desde la zona costera de Wonsan, en el este de Corea del Norte, y recorrieron aproximadamente 240 kilómetros cada uno en dirección a aguas orientales del país. “Corea del Sur mantiene la preparación para repeler cualquier provocación de Corea del Norte bajo una sólida alianza militar con Estados Unidos”, afirmó el ejército surcoreano. Más tarde, Seúl reportó un lanzamiento adicional de misil hacia sus aguas orientales, sin detallar más información.

El ejército surcoreano señaló que también detectó el lanzamiento de un proyectil no identificado alrededor de la región de la capital norcoreana el martes. Las autoridades militares de Corea del Sur y Estados Unidos analizan los detalles de este lanzamiento. Según medios surcoreanos, el proyectil probablemente fue un misil balístico que desapareció de los radares después de mostrar un desarrollo anómalo en la fase inicial de lanzamiento, lo que indicaría un fallo.

Los lanzamientos consecutivos coinciden con la declaración de Pyongyang de que no tiene intenciones de mejorar los lazos con Seúl, cuyo gobierno liberal ha buscado restaurar el diálogo interrumpido durante años.

El ejército surcoreano señaló que también detectó el lanzamiento de un proyectil no identificado alrededor de la región de la capital norcoreana el martes (REUTERS)

El martes por la noche, Jang Kum Chol, primer viceministro del Ministerio de Relaciones Exteriores de Corea del Norte, dijo que Corea del Sur siempre será el “estado enemigo más hostil” del Norte y calificó a Seúl de “tontos asombrosos para el mundo”, criticando la interpretación de un mensaje reciente de Kim Yo Jong, hermana del líder norcoreano.

El lunes, tras expresiones de arrepentimiento del presidente surcoreano, Lee Jae Myung, por vuelos de drones civiles presuntamente hacia Corea del Norte, Kim Yo Jong elogió lo que llamó honestidad y coraje, pero reiteró la amenaza de represalia si estos vuelos continúan.

Jang describió la declaración de Kim como una advertencia y citó palabras de la dirigente: “los perros afectados por sarna que ladran ciegamente al compás de los perros vecinos”, en referencia a la reciente coautoría de Corea del Sur en una resolución de derechos humanos de la ONU sobre presuntas violaciones en el Norte.

Kim Yo Jong, la hermana del líder norcoreano Kim Jong Un (Jorge Silva/Pool Photo via AP)

Desde la caída de la diplomacia entre Kim Jong Un y el presidente estadounidense Donald Trump en 2019, Corea del Norte ha rechazado reanudar las conversaciones con Seúl y Washington, y ha buscado expandir su arsenal nuclear.

En el Congreso del Partido de los Trabajadores de febrero, Kim Jong Un amenazó con destruir Corea del Sur si es provocado, pero mantuvo la posibilidad de diálogo con Trump, instando a Estados Unidos a abandonar la exigencia de desarme nuclear previo a las conversaciones.

Esta semana, Pyongyang anunció que Kim Jong Un observó una prueba de motor de combustible sólido para armamento, calificándola como un desarrollo significativo para su arsenal estratégico. Los misiles de combustible sólido son más fáciles de trasladar y ocultan mejor su lanzamiento frente a los de combustible líquido, que requieren preparación inmediata.

Según legisladores surcoreanos, la prueba probablemente está vinculada a un esfuerzo por desarrollar misiles intercontinentales más potentes capaces de portar múltiples ojivas nucleares. Expertos sostienen que Corea del Norte necesita misiles con varias ojivas para penetrar defensas estadounidenses, aunque dudan que el país haya dominado la tecnología necesaria.

(Con información de Associated Press)