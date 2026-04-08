Teleshow

Emilia Mernes le cumplió el sueño a una fanática: “Contratada”

La cantante revolucionó las redes al responder con humor a una parodia creada por una fan

Guardar

La joven imitó a la cantante a modo de broma, pero la reacción de Emilia la terminó sorprendiendo (Video: TikTok)

En la era de las redes sociales, donde los límites entre fans y artistas parecen cada vez más difusos, una historia reciente volvió a confirmar que un comentario puede cambiarlo todo. Esta vez, la protagonista fue Valentina Venturiello, una joven creadora de contenido que, con humor y espontaneidad, terminó captando la atención nada menos que de Emilia Mernes. Y lo que comenzó como un simple chiste se transformó en un momento viral con final inesperado: “Contratada”.

Todo empezó con un video en TikTok en el que Valen se propuso realizar “el casting más importante de su vida”. Frente a cámara, interpretó una versión exagerada de lo que sería un supuesto documental sobre la cantante. Con ironía y desparpajo, lanzó frases como “este es mi casting para actuar de Emilia Mernes en un posible documental” y se sumergió en una escena que combinaba actuación, humor y referencias al universo de la artista.

El clip, pensado inicialmente como una broma, rápidamente comenzó a circular. La joven jugó con la idea de ser elegida para un proyecto inexistente, parodiando situaciones y hasta criticándose a sí misma con frases como “soy una pésima actriz” o “soy una cara rota si de verdad me quiero dedicar a la actuación”. Sin embargo, lo que parecía un contenido más dentro del algoritmo tuvo un giro inesperado cuando llegó a destino: Emilia Mernes lo vio.

El comentario 'Contratada' de Emilia Mernes en TikTok convirtió la broma de Valentina en tendencia viral entre sus seguidores
El comentario 'Contratada' de Emilia Mernes en TikTok convirtió la broma de Valentina en tendencia viral entre sus seguidores

La reacción de la cantante no tardó en aparecer. En la sección de comentarios, dejó una sola palabra que fue suficiente para desatar la locura: “contratada”. El mensaje, breve pero contundente, acumuló miles de likes en cuestión de horas y convirtió el video en un fenómeno viral. Para Valen, la sorpresa fue total.

“¿Qué? Emilia Mernes me contrató como actriz de su documental”, expresó luego en otro video, entre risas e incredulidad. Lejos de creérselo completamente, aclaró el contexto con humor: “No existe tal documental, soy una pésima actriz y Emilia reapareció en mis comentarios y en mi cumpleaños”. Aun así, el impacto del gesto fue real y significativo.

En ese mismo descargo, la joven decidió ir un paso más allá. Aprovechó la visibilidad para reconvertir el chiste en una oportunidad concreta. “No voy a desaprovechar esta oportunidad, claramente”, aseguró, y explicó que su verdadero deseo no era interpretar a la cantante, sino formar parte de su equipo de trabajo.

Valen utilizó el éxito del video para postularse como encargada de la reconocida cuenta de fans 'Mala Pero Cutie'
Valen utilizó el éxito del video para postularse como encargada de la reconocida cuenta de fans 'Mala Pero Cutie'

Allí apareció una clave para entender el trasfondo de su propuesta: la cuenta “Mala Pero Cutie”, un espacio muy reconocido entre los seguidores de la artista, dedicado a cubrir sus shows y generar contenido cercano a la comunidad de fans. “Las verdaderas fans saben que existe una cuenta que se llama Mala Pero Cutie, explicó Valen, detallando que ese rol había sido ocupado anteriormente por una notera o community manager que se encargaba de mostrar el detrás de escena de la cantante.

“Acá entro yo”, dijo con determinación, transformando su casting humorístico en una postulación directa. “Necesito tener el poder de esa cuenta”, agregó, dejando en claro que su objetivo es convertirse en la persona encargada de cubrir los shows de Emilia desde adentro. “Siempre fue mi sueño cubrir así con notitas los shows de Emilia”, confesó, ya en un tono más sincero.

Para Valen, que según contó trabaja en una oficina de 9 a 18, la repercusión fue tan inesperada como emocionante. “Mucha ternura la gente que me dice ‘por favor dedicate a otra cosa’. Si tan solo supieran…”, ironizó, dejando ver que su vida cotidiana dista bastante del mundo artístico que parodió en su video.

Sin embargo, ese contraste es justamente lo que hizo que su contenido conectara con miles de personas: la mezcla de humor, autenticidad y un sueño latente que, de repente, pareció estar un poco más cerca. “Emilia y equipo de Emilia, por favor, considérenme”, pidió finalmente, cerrando su video con un tono entre lúdico y esperanzado.

Temas Relacionados

Emilia MernesTikTok

Últimas Noticias

La Mona Jiménez contó cómo es la estricta dieta que sigue para cuidar su salud a los 75 años: “Ese era el secreto”

El cantante cordobés relató en televisión cómo su método de alimentación lo ayuda a mantenerse activo, generando sorpresa y comentarios entre los otros jurados del programa

La Mona Jiménez contó cómo es la estricta dieta que sigue para cuidar su salud a los 75 años: “Ese era el secreto”

Luisana Lopilato debuta como productora de La caja azul y contó si volvería con Casados con hijos

La actriz, en diálogo con Los profesionales de siempre, se refirió a la nueva etapa en su carrera detrás de cámara y como protagonista de su nueva película. Qué dijo sobre el spin-off de la sitcom de Telefe

Luisana Lopilato debuta como productora de La caja azul y contó si volvería con Casados con hijos

Santiago del Moro reveló un inesperado intercambio de participantes entre Gran Hermano y un reality estadounidense

El conductor reveló que un participante del reality viajará al exterior y una estrella de otro show televisivo llegará a la casa argentina

Santiago del Moro reveló un inesperado intercambio de participantes entre Gran Hermano y un reality estadounidense

Ricardo Biasotti: “El daño es grave; el único objetivo de Andrea del Boca fue impedir el vínculo con mi hija”

En una jornada en el senado nacional contra las falsas denuncias, expuso el padre de Anna del Boca, luego de ser sobreseído por abuso sexual en 2023. La batalla judicial que la enfrentó con la figura de Gran Hermano. Su deseo de reencontrarse con su hija

Ricardo Biasotti: “El daño es grave; el único objetivo de Andrea del Boca fue impedir el vínculo con mi hija”

Nacho Castañares recordó sus relaciones con Coty Romero y La Tora: ¿quién era más orgullosa, impredecible y competitiva?

El ex participante de Gran Hermano no se guardó nada al hablar de sus exnovias, sorprendiendo con respuestas sinceras y comentarios que hicieron reír a sus compañeros en vivo

Nacho Castañares recordó sus relaciones con Coty Romero y La Tora: ¿quién era más orgullosa, impredecible y competitiva?
DEPORTES
Boca Juniors venció 2-1 a la Universidad Católica en Chile en su estreno por el Grupo D de la Copa Libertadores

Boca Juniors venció 2-1 a la Universidad Católica en Chile en su estreno por el Grupo D de la Copa Libertadores

Empujones y golpes: así fue la gresca en el inicio del duelo entre Universidad Católica y Boca Juniors por la Libertadores

Latigazo rasante: el golazo de Leandro Paredes para Boca Juniors ante la U Católica en Chile en su debut en la Libertadores

La patada por la que fue expulsado un jugador de Barracas al minuto de ingresar en el empate ante Vasco da Gama por la Sudamericana

Así juega Juan Sayago, el juvenil de las Inferiores de River Plate que el Flamengo incluyó en la lista para la Copa Libertadores

TELESHOW
La Mona Jiménez contó cómo es la estricta dieta que sigue para cuidar su salud a los 75 años: “Ese era el secreto”

La Mona Jiménez contó cómo es la estricta dieta que sigue para cuidar su salud a los 75 años: “Ese era el secreto”

Luisana Lopilato debuta como productora de La caja azul y contó si volvería con Casados con hijos

Santiago del Moro reveló un inesperado intercambio de participantes entre Gran Hermano y un reality estadounidense

Ricardo Biasotti: “El daño es grave; el único objetivo de Andrea del Boca fue impedir el vínculo con mi hija”

Nacho Castañares recordó sus relaciones con Coty Romero y La Tora: ¿quién era más orgullosa, impredecible y competitiva?

INFOBAE AMÉRICA

Pakistán anunció que el alto el fuego entre EEUU e Irán entrará en vigor de manera “inmediata”

Pakistán anunció que el alto el fuego entre EEUU e Irán entrará en vigor de manera “inmediata”

Irán confirmó el acuerdo para un alto el fuego de dos semanas con Estados Unidos y anunció la apertura del estrecho de Ormuz

Tesla se libra de sanciones en EE. UU. tras investigación por fallos en su función remota

Trump anunció un alto el fuego de dos semanas con Irán y dijo que el régimen acordó abrir el estrecho de Ormuz

A horas de que expire el plazo de Trump a Irán, bombardeos aéreos golpearon instalaciones estratégicas en Teherán