Pachu Peña oficializó su relación con Paula Paparella: la primera foto juntos

Pachu Peña compartió su primera fotografía oficial junto a su pareja, Paula Paparella, en un evento social, confirmando su relación públicamente.

La publicación de Pachu Peña junto a su nueva pareja marcó un cambio notorio en su habitual discreción. Por primera vez, el humorista eligió mostrar una faceta íntima en redes sociales, al compartir una foto junto a Paula Paparella, la mujer que lo acompaña en esta nueva etapa de su vida. La imagen, que rápidamente circuló entre sus seguidores, muestra a ambos en un ambiente festivo: ella luce un vestido rojo, él lleva traje y exhibe un gesto de felicidad que deja entrever el buen momento que atraviesan.

La relación no solo llamó la atención por la diferencia de edad —ella tiene 42 años y él 63—, sino también por el modo en que se dio a conocer: una única foto, publicada en las historias de su cuenta de Instagram, alcanzó para confirmar el vínculo que hasta entonces se manejaba con total reserva. La pareja posó abrazada, reflejando el inicio de una etapa que decidieron vivir lejos de los rumores y la exposición mediática.

La historia de ambos comenzó poco tiempo después de la separación de Pachu, quien venía de un matrimonio de más de 25 años con Felicitas Isse Moyano. El propio humorista relató que su relación atravesaba una crisis prolongada y que la ruptura se produjo en buenos términos, priorizando siempre el bienestar de su familia. De esa unión nacieron cuatro hijos: Benjamín —actualmente de 26 años—, Iñaki (25), Olivia (21) y Joaquina (17). Tras la separación, y en un proceso de reconstrucción personal, Pachu coincidió con Paula en una situación casual, cuando todavía sentía el peso emocional de su reciente ruptura.

La nueva pareja del humorista no es una figura pública, aunque su apellido resulta conocido en el mundo del espectáculo. Paula es hija del estilista Leo Paparella, un referente entre celebridades. A pesar de crecer cerca de figuras reconocidas, ella optó siempre por una vida discreta y alejada de los medios, enfocándose en su desarrollo en el ámbito de la moda y la estética. Su cuenta de Instagram, privada y con menos de dos mil seguidores, es un reflejo de esa preferencia: elige compartir su día a día solo con un círculo cercano.

El propio Pachu, en distintas entrevistas, detalló cómo se gestó el vínculo con Paula. Reconoció que la relación surgió de manera natural, sin buscarla, y en un momento de fragilidad emocional tras el final de su matrimonio. La pareja comenzó a frecuentarse en un clima de tranquilidad, compartiendo salidas con amistades y apostando a un presente sin presiones externas.

En síntesis, la confirmación pública de la relación entre Pachu Peña y Paula Paparella es el resultado de una etapa de cambios y búsqueda de bienestar personal, tras el cierre de un ciclo familiar prolongado. La diferencia de edad, lejos de ser un obstáculo, es apenas un dato en una pareja que prioriza la compañía mutua y la discreción.

Paula Paparella, flamante pareja de Pachu Peña, tiene su cuenta de Instagram privada pero mantiene abierta con algunas fotos su perfil de Facebook (Facebook)

Cabe destacar que el presente de Pachu no se limita a lo sentimental. En el plano profesional, el rosarino mantiene una agenda activa. Puede escuchárselo en radio Pop junto a José María Listorti, cuyo programa cambió de horario y ahora se transmite por la mañana, y verlo en BTV por América con Beto Casella. Además, continúa animando eventos y generando contenido humorístico junto a Pablo Granados.

El teatro, sin dudas, también ocupa un lugar destacado en su agenda: ya que confirmó su regreso a las tablas con la obra Tertawa, donde comparte escenario con José María Listorti y Sebastián Almada y realizan giras por todo el país. La producción prevé entonces presentaciones en España en octubre, en lo que representa un nuevo desafío internacional para el humorista argentino.