La historia del presidente de Recoleta, rival de San Lorenzo en la Sudamericana: jugó en Primera con 51 años y va por “otro sueño”

Vidal cumplió 52 años, pero asegura que está para jugar "20 o 25 minutos"

La historia de Luis Vidal es muy particular. Es el presidente del Club Recoleta en Paraguay y marcó un precedente en su país, ya que a los 51 años logró debutar en noviembre de 2025 como jugador en la Primera División, convirtiéndose en el futbolista más longevo en jugar en la máxima categoría guaraní.

“Fue algo que se dio naturalmente, porque muchos jugadores eran excompañeros míos”, reconoce el paraguayo sobre su presentación en la última fecha del Torneo Clausura 2025, cuando ingresó a los 91 minutos del encuentro ante Nacional y rompió el récord del futbolista de mayor edad en tener acción a sus 51 años, 11 meses y 20 días.

Vidal asumió la presidencia de Recoleta en 2019, reflotando al club desde la Tercera División hasta clasificarlo a la Copa Sudamericana. Este miércoles, su equipo debutará ante San Lorenzo de Almagro y él está anotado en la lista de buena fe del torneo para cumplir su sueño de jugar un torneo internacional.

“No lo sé todavía, ganas de jugar no me faltan (risas). Por una normativa de incompatibilidad en Paraguay, no puedo ser dirigente y jugador al mismo tiempo. Eso me impide jugar el torneo local. De todas formas, hicimos consultas porque a nivel internacional esa norma no necesariamente aplica”, explica el máximo dirigente de Los Canarios en diálogo con Infobae.

Sin embargo, Vidal espera la confirmación de la Conmebol para poder sumar minutos en la fase de grupos de la Copa Sudamericana con Recoleta, equipo paraguayo que comparte grupo con el Ciclón, Santos (Brasil) y Deportivo Cuenca (Ecuador). “Sería increíble, pero hoy no lo manejo como una posibilidad concreta. Si se da, sería un cierre de carrera soñado. Seria cumplir un sueño”, reconoce el mandamás sobre la chance de enfrentar en cancha a Neymar, figura del conjunto brasileño.

El momento de su ingreso a la cancha en 2025, cuando marcó un récord en el fútbol de Paraguay

- ¿Qué expectativa tiene de cara al partido frente a San Lorenzo?

- Por un lado, para nosotros es un hecho histórico, porque va a ser el primer partido internacional en la historia del club, que tiene 95 años desde su fundación. Vamos a poder disputar un encuentro contra un gran equipo como San Lorenzo, campeón de América, con toda su jerarquía, historia y trayectoria. No obstante, esto es fútbol y nosotros vamos a salir a jugar a lo que sabemos. Confiamos en nuestras fuerzas, estamos bien. Vamos a salir a la batalla, a tratar de jugar de igual a igual y ser competitivos. San Lorenzo viene bastante bien después de la victoria del otro día ante Estudiantes, así que esperamos que sea un lindo espectáculo, que se vea buen fútbol y que gane el mejor.

- ¿Se están adaptando a jugar contra equipos importantes?

- Sí. En el fútbol local jugamos habitualmente contra Libertad, Cerro Porteño, Guaraní y Nacional, equipos que han estado en Copa Libertadores. Incluso, le hemos ganado a Libertad en nuestra cancha. Contra Cerro también hemos competido. Eso nos permite medir fuerzas, aunque sabemos que no es lo mismo que tener un partido internacional, donde se juega de otra manera y con mucha más experiencia.

- ¿Qué tiene que conocer el argentino sobre Recoleta?

- Recoleta es un club de barrio, ubicado en una zona muy exclusiva de Asunción, pegado al cementerio, muy similar a lo que es Recoleta en Buenos Aires. Es un club tradicional que solo había jugado una vez en Primera, en 2002, y estuvo mucho tiempo en el Ascenso. Nosotros tomamos el club hace casi seis años, y lo llevamos desde la cuarta categoría hasta la Primera División. Esta es nuestra primera experiencia internacional.

- ¿Cuántos socios tienen?

- Tenemos alrededor de 1200 socios activos. Antes el estadio tenía capacidad para 1500 o 2000 personas, pero hoy no está habilitado por cuestiones de infraestructura. Entonces, hacemos de local en el campo de Independiente de Campo Grande, donde hicimos inversiones y jugamos sobre césped sintético desde hace años.

- ¿Cuál es el estilo de juego de Recoleta?

- En lo futbolístico, buscamos un juego dinámico, salir jugando, triangular, encontrar espacios, jugar a la posesión. Tenemos un plantel joven, con promedio de edad de 24 o 25 años, combinado con algunos jugadores de experiencia.

El directivo había sido futbolista antes de dedicarse a los negocios. Cuando se reinsertó en Recoleta, retomó su relación con la pelota con mayor intensidad

- ¿Va a jugar en esta Copa Sudamericana?

- No lo sé todavía, ganas no me faltan (risas). Por una normativa de incompatibilidad en Paraguay, no puedo ser dirigente y jugador al mismo tiempo. Eso me impide jugar el torneo local. De todas formas, hicimos consultas porque a nivel internacional esa norma no necesariamente aplica. Estoy esperando una respuesta.

- ¿Existe la posibilidad de que pida licencia como presidente para jugar?

- Sí, podría renunciar o pedir permiso, pero se generó una polémica que me sorprendió. Hubo gente que lo tomó como una falta de respeto, aunque también recibí miles de mensajes de apoyo. Eso me desmotivó un poco. Yo lo hacía por pasión, porque amo el fútbol y porque sentía que estaba en condiciones físicas para aportar algunos minutos. Pero todavía no lo sé, aunque no pierdo la esperanza.

- ¿Se imagina jugando contra un rival como el Santos o incluso contra Neymar?

- Sería increíble, pero hoy no lo manejo como una posibilidad concreta. Si se da, sería un cierre de carrera soñado, cumplir un sueño. Si no, seguiré apoyando desde mi rol como dirigente.

- ¿Cómo está conformado el plantel?

- Tenemos jugadores como Marcelo Cañete, que pasó por Boca y San Pablo, además de otros con trayectoria en el fútbol paraguayo como Luis Cardozo, Juan Núñez, Pablo Ceballos y Jorge González, que es el entrenador. Es un equipo joven pero con experiencia que nos fortalece.

- ¿El entrenador le pidió que vuelva a jugar?

- Mi historia es particular. Jugué profesionalmente de joven. Fui finalista de América en 1994. Después, estudié Derecho, me dediqué a mis empresas y al fútbol universitario. Volví a jugar en Primera en 2004 y luego en el ascenso. Tengo cuatro ascensos en el fútbol paraguayo. Cuando fui presidente de Recoleta, en 2019, volví a jugar incluso a los 45 años. Después, seguí participando en algunos partidos por el grupo, por el vestuario. Fue algo que se dio naturalmente, porque muchos jugadores eran excompañeros míos.

- ¿Hasta cuándo puede recibir una respuesta de Conmebol?

- Creo que hay plazo hasta la primera rueda de la fase de grupos. Estoy anotado en una lista provisoria, sujeta a aprobación, y estamos esperando la respuesta.

- ¿Se entrena pensando en esa chance?

- Sí, me preparo dentro de lo posible. Por mis lesiones y mis actividades, no podría jugar más de 20 o 25 minutos, pero para eso estoy disponible. Ya cumplí 52 años. No soy joven, obviamente, pero hay antecedentes, como un jugador japonés que jugó hasta los 50 y pico. Yo hice goles importantes en los últimos años, incluso en Copa Paraguay. Eso me permitió seguir soñando.

- ¿Qué significaría retirarse en un partido internacional?

- Sería algo increíble. Cuando estábamos en la B decíamos en broma que nos retiraríamos en una Copa Sudamericana, y parecía imposible. Había que subir varias categorías y clasificar a una copa. Y se dio. Si se da o no jugar, ya será lo que tenga que ser.

- Existe el antecedente de Juan Sebastián Verón, que es presidente de Estudiantes de La Plata y fue jugador al mismo tiempo.

- Sí, conozco su historia. Salvando las distancias, fue una estrella mundial. Él volvió del retiro siendo presidente de Estudiantes y jugó Copa Libertadores. Es un caso importante y demuestra que se puede.