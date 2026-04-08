Teleshow

La Mona Jiménez en “Lo de Pampita”: “¡Odiaba que me dijeran ‘La Mona’, yo quería ser Tarzán!”

Referente absoluto y pionero del cuarteto cordobés, este artista con casi sesenta años de carrera repasa su historia de vida: la alegría de una ducha, la importancia de Juana, su gran amor, y el curioso origen de un sobrenombre que convirtió en marca registrada

Guardar

Juan Carlos Jiménez Rufino, más conocido como La Mona Jiménez, nació el 11 de enero de 1951 en Córdoba y es el máximo referente del cuarteto argentino. Con más de 10 mil presentaciones en vivo, realizó actuaciones en todas las provincias del país y cuenta con más de 100 álbumes lanzados, la mayoría de ellos distinguidos con discos de oro, platino y doble platino.

Entre sus temas más populares destacan “¿Quién se ha tomado todo el vino?“, “Ramito de Violetas” y “Beso a beso”. Su trayectoria artística incluye 12 premios Gardel y el récord como el músico con mayor cantidad de Premios Konex (1995, 2005 y 2015).

Estos fueron los momentos más destacados de la charla:

Un hombre con cabello rizado y gafas oscuras gesticula mientras habla con una mujer de vestido marrón y cola de caballo. Ambos están sentados en un sofá
"Cuando mi papá cumplió 25 años en su trabajo, le posibilitaron una casa... ¡fue increíble!, hasta ese momento, para mí no existía un inodoro", dice evocando sus orígenes humildes

—Hoy damos la bienvenida a la Mona Jiménez, amigo mío desde hace más de dos décadas...

—La vida nos vuelve a encontrar.

—¿Ya llevás de carrera...?

—Estoy por cumplir sesenta años de cuarteto.

—Me decías que de tu generación sos el último que queda vivo...

—De los cantantes, sí. Se fueron los muchachos, pero yo no me voy a olvidar nunca que los pibes nuevos cuarteteros dijeron qué alegría que el cuarteto sea Patrimonio Cultural declarado por la UNESCO... Pensá que nosotros éramos marginados, los militares nos hacían razias.

—Quiero ir más para atrás, a tu infancia...

—Muy humilde...

—Vivían todos en una sola pieza, ¿cuántos eran viviendo juntos?

—Éramos mi papá, mi mamá, estábamos el Tito, Gigi y yo. Hasta los seis años fue así... Para mí todo el mundo tenía pozos ciegos. Para mí no existía un inodoro. No existía esa cosa. No tenía en mi mente que había familias que tenían esas cosas.

—¿Y para bañarse? ¿Usaban un fuentón?

—Un fuentón. Nos enjabonaban todo. Pero el problema era salir afuera. En invierno hacía cuatro grados bajo cero. Pero todo cambió cuando mi papá cumplió 25 años en su trabajo y le posibilitaron una casa... Vi el baño. Nunca más un pozo ciego. Mi papá me dijo: Nunca más de cuclillas.

—Y cuando descubriste una ducha, ¿cómo fue ese cambio?

—Abrí el pico de la ducha. Agua. Y me metí con ropa. Oh, qué felicidad. Y me dice papá “guarda que es el agua caliente”. Estuve como 20 minutos ahí disfrutando el agua que me caía por mi cuerpo.

—¿En tu casa había mucha música?

—A mi papá le gustaba el tango, teníamos un Winco. Ponía a Gardel. A mí, en esa época, me gustaban Los Iracundos, y el folclore, porque yo empecé a bailar folclore a los 9 años. A los 10 me metí en el ballet que era del barrio. Ahí me empezó a gustar el escenario...

—¿Y el apodo “La Mona” surge por esa época?

—¡Odiaba que me dijeran ‘La Mona’! ¡Yo quería ser Tarzán! En esa casa había un árbol. Mi mamá me había hecho un taparrabos y tenía flechitas de madera. Cuando pasaba alguien, yo le tiraba las flechas. Pasó que un día le tiré una flechita a un chico del barrio y le di en la frente. Y empecé a gritar “Tarzán, el rey del barrio”. El vecino viene y me dice “¡Qué vas a ser Tarzán! ¡Vos sos la mona Chita!” Y ahí quedó. Desde los siete años.

—Hablemos ahora del gran amor de tu vida...

—Es Juanita.

—Juana, la mamá de tus hijos, tu compañera...

—Yo tuve un accidente. A los 21 años se me rompe el nervio de coordinación. Estuve cinco meses en coma. Los médicos me comentaron después que de 1000 personas que les pasa, se puede salvar uno.

—¡Un milagro total!

Pampita y La Mona Jiménez sentados en un sofá claro, sonriendo a la cámara. Ella lleva un vestido marrón, él una camisa estampada y gafas de sol
"Yo perdí el habla. Tuve que volver a aprender todo como un bebé. Y cuando empecé a salir de nuevo, nos conocimos con Juanita", el cantante habla sobre el amor de su vida

—Yo perdí el habla, pero fui a fonoaudiólogo; pasó un año y medio de rehabilitación. Tuve que volver a aprender todo como un bebé. Y cuando empecé a salir de nuevo, nos conocimos con Juana. Como yo no coordinaba bien -¡era mi primera salida-, le quise pegar un beso pero ella dice que le pegué un pellizcón en el cuello.

—¿Fue amor a primera vista?

—Sí, me encantó.

—¿Hace cuántos años fue esto?

—Y son 50 años que estamos juntos. Juana me hizo conocer que había otra vida. Yo era nocturno, pero había otra vida distinta que era de día.

—¿Pudiste ahorrar el dinero o lo despilfarraste y se fue?

—No, la tuve a Juana, y ella lo guardaba. La parte mía la gastaba. Ella siempre dijo: “Fuimos socios. No creo que haya una una sociedad tan brillante como fuimos con Carlos, porque él sabía lo que tenía que hacer y yo también”. Ella se lleva todo el crédito prácticamente de mi vida. Y estoy feliz que ella esté viva y yo esté vivo y podemos compartir cosas lindas.

—El momento de éxito y de furor puede venir, pero hay que permanecer como vos...

—Sí. Ahora todos piensan que el cuarteto es algo divertido. En mi época, sufría por ser marginado. Que no te dejen entrar al restaurante porque vos sos negro y cuartetero. O cuando llegaban los milicos y se llevaban preso a todos: bailarines, familias enteras, todos. Entonces he pasado momentos de llorar, sufrir. Por eso yo casi lloro cuando declararon al cuarteto Patrimonio Cultural de la Humanidad. Por eso te dije: soy el último dinosaurio de los sesenta. Hay músicos de esa época, pero cantante soy el último. Cuando yo me vaya, se va a terminar una era de los sesenta, que fue el momento más espectacular que tuvo el cuarteto.

—Tus canciones son muy alegres, pero hay dolor detrás.

—Mis canciones son todas sociales, como “El marginal” (canta). Nunca tuve novia porque las chicas del barrio no gustaban de mí por ser cuartetero. Y en el mundo del cuarteto eran todos más grandes.

— ¿Y cuál fue esa primera novia que apareció?

—La primer novia fue la más peligrosa. Ella bailaba en El Cuarteto Leo, mayormente eran gente de la noche. Mujeres que laburaban en cabarets. Había una que se llamaba La Turca Delia. Ella era la más cara. Yo tenía 16 y ella tenía 30 años, más o menos. 32 o 33 años.

— ¿Ese fue tu primer amor?

—Sí, sí. Me enseñó la noche, a cuidarme. Me “avivó” en cierto sentido.

Pampita y La Mona posan sonrientes. Él lleva gafas de sol, camisa estampada y pulgar arriba. Ella, un top marrón halter, con el pelo recogido
"Sentí el sufrimiento de ser marginado. Que no te dejen entrar al restaurante porque vos sos negro y cuartetero", dice sobre sus inicios

— ¿Y cómo fue tu rol de padre?

—Mis hijos se enojaban conmigo porque yo no tenía tiempo. Yo trabajaba de lunes a lunes. Me reprochaban que nunca iba a una entrega de diplomas.

—¿Y cuándo te perdonaron?

—Cuando empezó a cantar Carli (uno de sus hijos). Tenía dos hijos y le decían “Papá, ¿no vas al colegio?“. Y no podía porque tenía shows. ”Ahora te entiendo", me dice. Yo era ausente, pero la Juana estaba presente.

—No, no... esa Juana, te digo, es para llevarle flores y ponerla en un altar.

—Sí, sí.

—De toda tu carrera siempre nos quedamos con lo bueno, que es mucho...

—Nos quedamos con lo bueno.

Fotos: Maxi Luna

Temas Relacionados

La Mona JiménezPampitaLo de Pampita

Últimas Noticias

El cachetazo que la madre de Andrea del Boca le habría dado a Gloria Carrá: “Le dejó los dedos marcados”

En LAM recordaron un incidente violento que habría tenido Ana María Castro, la mamá de la figura de Gran Hermano, con la actriz durante las grabaciones de la telenovela Estrellita mía a fines de los 80

El cachetazo que la madre de Andrea del Boca le habría dado a Gloria Carrá: “Le dejó los dedos marcados”

Emilia Mernes le cumplió el sueño a una fanática: “Contratada”

La cantante revolucionó las redes al responder con humor a una parodia creada por una fan

Emilia Mernes le cumplió el sueño a una fanática: “Contratada”

La Mona Jiménez contó cómo es la estricta dieta que sigue para cuidar su salud a los 75 años: “Ese era el secreto”

El cantante cordobés relató en televisión cómo su método de alimentación lo ayuda a mantenerse activo, generando sorpresa y comentarios entre los otros jurados del programa

La Mona Jiménez contó cómo es la estricta dieta que sigue para cuidar su salud a los 75 años: “Ese era el secreto”

Luisana Lopilato debuta como productora de La caja azul y contó si volvería con Casados con hijos

La actriz, en diálogo con Los profesionales de siempre, se refirió a la nueva etapa en su carrera detrás de cámara y como protagonista de su nueva película. Qué dijo sobre el spin-off de la sitcom de Telefe

Luisana Lopilato debuta como productora de La caja azul y contó si volvería con Casados con hijos

Santiago del Moro reveló un inesperado intercambio de participantes entre Gran Hermano y un reality estadounidense

El conductor reveló que un participante del reality viajará al exterior y una estrella de otro show televisivo llegará a la casa argentina

Santiago del Moro reveló un inesperado intercambio de participantes entre Gran Hermano y un reality estadounidense
DEPORTES
5 frases de Úbeda tras la victoria de Boca en Chile por la Libertadores: elogios a Paredes, Aranda y la mayor virtud del equipo

5 frases de Úbeda tras la victoria de Boca en Chile por la Libertadores: elogios a Paredes, Aranda y la mayor virtud del equipo

Los memes del triunfo de Boca en Chile por la Libertadores: Úbeda en modo Bianchi, un medio de ensueño y el efecto Aranda-Bareiro

Boca Juniors venció 2-1 a la Universidad Católica en Chile en su estreno por el Grupo D de la Copa Libertadores

Empujones y golpes: así fue la gresca en el inicio del duelo entre Universidad Católica y Boca Juniors por la Libertadores

Latigazo rasante: el golazo de Leandro Paredes para Boca Juniors ante la U Católica en Chile en su debut en la Libertadores

TELESHOW
El cachetazo que la madre de Andrea del Boca le habría dado a Gloria Carrá: “Le dejó los dedos marcados”

El cachetazo que la madre de Andrea del Boca le habría dado a Gloria Carrá: “Le dejó los dedos marcados”

Emilia Mernes le cumplió el sueño a una fanática: “Contratada”

La Mona Jiménez contó cómo es la estricta dieta que sigue para cuidar su salud a los 75 años: “Ese era el secreto”

Luisana Lopilato debuta como productora de La caja azul y contó si volvería con Casados con hijos

Santiago del Moro reveló un inesperado intercambio de participantes entre Gran Hermano y un reality estadounidense

INFOBAE AMÉRICA

Israel respaldó el alto el fuego de dos semanas entre Estados Unidos e Irán

Israel respaldó el alto el fuego de dos semanas entre Estados Unidos e Irán

Hace más de 100 años, Duchamp convirtió un mingitorio en una obra de arte y todavía estamos hablando de eso

Adolescencia arrebatada: llega ‘Los testamentos’, el esperado spin off de ‘El cuento de la criada’

Del mito de la media naranja a la compleja convivencia: por qué el amor no tiene una fórmula universal

Pakistán anunció que el alto el fuego entre EEUU e Irán entrará en vigor de manera “inmediata”