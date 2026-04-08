La Mona Jiménez en “Lo de Pampita”: “¡Odiaba que me dijeran ‘La Mona’, yo quería ser Tarzán!”

Juan Carlos Jiménez Rufino, más conocido como La Mona Jiménez, nació el 11 de enero de 1951 en Córdoba y es el máximo referente del cuarteto argentino. Con más de 10 mil presentaciones en vivo, realizó actuaciones en todas las provincias del país y cuenta con más de 100 álbumes lanzados, la mayoría de ellos distinguidos con discos de oro, platino y doble platino.

Entre sus temas más populares destacan “¿Quién se ha tomado todo el vino?“, “Ramito de Violetas” y “Beso a beso”. Su trayectoria artística incluye 12 premios Gardel y el récord como el músico con mayor cantidad de Premios Konex (1995, 2005 y 2015).

Estos fueron los momentos más destacados de la charla:

"Cuando mi papá cumplió 25 años en su trabajo, le posibilitaron una casa... ¡fue increíble!, hasta ese momento, para mí no existía un inodoro", dice evocando sus orígenes humildes

—Hoy damos la bienvenida a la Mona Jiménez, amigo mío desde hace más de dos décadas...

—La vida nos vuelve a encontrar.

—¿Ya llevás de carrera...?

—Estoy por cumplir sesenta años de cuarteto.

—Me decías que de tu generación sos el último que queda vivo...

—De los cantantes, sí. Se fueron los muchachos, pero yo no me voy a olvidar nunca que los pibes nuevos cuarteteros dijeron qué alegría que el cuarteto sea Patrimonio Cultural declarado por la UNESCO... Pensá que nosotros éramos marginados, los militares nos hacían razias.

—Quiero ir más para atrás, a tu infancia...

—Muy humilde...

—Vivían todos en una sola pieza, ¿cuántos eran viviendo juntos?

—Éramos mi papá, mi mamá, estábamos el Tito, Gigi y yo. Hasta los seis años fue así... Para mí todo el mundo tenía pozos ciegos. Para mí no existía un inodoro. No existía esa cosa. No tenía en mi mente que había familias que tenían esas cosas.

—¿Y para bañarse? ¿Usaban un fuentón?

—Un fuentón. Nos enjabonaban todo. Pero el problema era salir afuera. En invierno hacía cuatro grados bajo cero. Pero todo cambió cuando mi papá cumplió 25 años en su trabajo y le posibilitaron una casa... Vi el baño. Nunca más un pozo ciego. Mi papá me dijo: Nunca más de cuclillas.

—Y cuando descubriste una ducha, ¿cómo fue ese cambio?

—Abrí el pico de la ducha. Agua. Y me metí con ropa. Oh, qué felicidad. Y me dice papá “guarda que es el agua caliente”. Estuve como 20 minutos ahí disfrutando el agua que me caía por mi cuerpo.

—¿En tu casa había mucha música?

—A mi papá le gustaba el tango, teníamos un Winco. Ponía a Gardel. A mí, en esa época, me gustaban Los Iracundos, y el folclore, porque yo empecé a bailar folclore a los 9 años. A los 10 me metí en el ballet que era del barrio. Ahí me empezó a gustar el escenario...

—¿Y el apodo “La Mona” surge por esa época?

—¡Odiaba que me dijeran ‘La Mona’! ¡Yo quería ser Tarzán! En esa casa había un árbol. Mi mamá me había hecho un taparrabos y tenía flechitas de madera. Cuando pasaba alguien, yo le tiraba las flechas. Pasó que un día le tiré una flechita a un chico del barrio y le di en la frente. Y empecé a gritar “Tarzán, el rey del barrio”. El vecino viene y me dice “¡Qué vas a ser Tarzán! ¡Vos sos la mona Chita!” Y ahí quedó. Desde los siete años.

—Hablemos ahora del gran amor de tu vida...

—Es Juanita.

—Juana, la mamá de tus hijos, tu compañera...

—Yo tuve un accidente. A los 21 años se me rompe el nervio de coordinación. Estuve cinco meses en coma. Los médicos me comentaron después que de 1000 personas que les pasa, se puede salvar uno.

—¡Un milagro total!

"Yo perdí el habla. Tuve que volver a aprender todo como un bebé. Y cuando empecé a salir de nuevo, nos conocimos con Juanita", el cantante habla sobre el amor de su vida

—Yo perdí el habla, pero fui a fonoaudiólogo; pasó un año y medio de rehabilitación. Tuve que volver a aprender todo como un bebé. Y cuando empecé a salir de nuevo, nos conocimos con Juana. Como yo no coordinaba bien -¡era mi primera salida-, le quise pegar un beso pero ella dice que le pegué un pellizcón en el cuello.

—¿Fue amor a primera vista?

—Sí, me encantó.

—¿Hace cuántos años fue esto?

—Y son 50 años que estamos juntos. Juana me hizo conocer que había otra vida. Yo era nocturno, pero había otra vida distinta que era de día.

—¿Pudiste ahorrar el dinero o lo despilfarraste y se fue?

—No, la tuve a Juana, y ella lo guardaba. La parte mía la gastaba. Ella siempre dijo: “Fuimos socios. No creo que haya una una sociedad tan brillante como fuimos con Carlos, porque él sabía lo que tenía que hacer y yo también”. Ella se lleva todo el crédito prácticamente de mi vida. Y estoy feliz que ella esté viva y yo esté vivo y podemos compartir cosas lindas.

—El momento de éxito y de furor puede venir, pero hay que permanecer como vos...

—Sí. Ahora todos piensan que el cuarteto es algo divertido. En mi época, sufría por ser marginado. Que no te dejen entrar al restaurante porque vos sos negro y cuartetero. O cuando llegaban los milicos y se llevaban preso a todos: bailarines, familias enteras, todos. Entonces he pasado momentos de llorar, sufrir. Por eso yo casi lloro cuando declararon al cuarteto Patrimonio Cultural de la Humanidad. Por eso te dije: soy el último dinosaurio de los sesenta. Hay músicos de esa época, pero cantante soy el último. Cuando yo me vaya, se va a terminar una era de los sesenta, que fue el momento más espectacular que tuvo el cuarteto.

—Tus canciones son muy alegres, pero hay dolor detrás.

—Mis canciones son todas sociales, como “El marginal” (canta). Nunca tuve novia porque las chicas del barrio no gustaban de mí por ser cuartetero. Y en el mundo del cuarteto eran todos más grandes.

— ¿Y cuál fue esa primera novia que apareció?

—La primer novia fue la más peligrosa. Ella bailaba en El Cuarteto Leo, mayormente eran gente de la noche. Mujeres que laburaban en cabarets. Había una que se llamaba La Turca Delia. Ella era la más cara. Yo tenía 16 y ella tenía 30 años, más o menos. 32 o 33 años.

— ¿Ese fue tu primer amor?

—Sí, sí. Me enseñó la noche, a cuidarme. Me “avivó” en cierto sentido.

"Sentí el sufrimiento de ser marginado. Que no te dejen entrar al restaurante porque vos sos negro y cuartetero", dice sobre sus inicios

— ¿Y cómo fue tu rol de padre?

—Mis hijos se enojaban conmigo porque yo no tenía tiempo. Yo trabajaba de lunes a lunes. Me reprochaban que nunca iba a una entrega de diplomas.

—¿Y cuándo te perdonaron?

—Cuando empezó a cantar Carli (uno de sus hijos). Tenía dos hijos y le decían “Papá, ¿no vas al colegio?“. Y no podía porque tenía shows. ”Ahora te entiendo", me dice. Yo era ausente, pero la Juana estaba presente.

—No, no... esa Juana, te digo, es para llevarle flores y ponerla en un altar.

—Sí, sí.

—De toda tu carrera siempre nos quedamos con lo bueno, que es mucho...

—Nos quedamos con lo bueno.

Fotos: Maxi Luna