Luisana Lopilato debuta como productora de La caja azul y contó si volvería con Casados con hijos

La actriz presentó la película que se estrenará el viernes 17 de abril en streaming (Video: Los Profesionales con Flor, El Nueve)

Luisana Lopilato atraviesa un nuevo momento en su carrera, marcado por un desafío que la encuentra desde otro lugar dentro de la industria audiovisual. La actriz debutó como productora cinematográfica con La caja azul, un thriller psicológico que también protagoniza y que se estrenará el próximo 17 de abril a través de Amazon Prime Video. Con entusiasmo y una mezcla de orgullo y sorpresa por el camino recorrido, la artista habló sobre esta nueva etapa y dejó entrever que, aunque el título de productora aún le resulta grande, está decidida a seguir aprendiendo.

“Es muy emocionante. Estoy muy orgullosa. La verdad es que todavía el nombre me queda grande”, confesó en la alfombra roja en diálogo con Fede Flowers, cronista de Los Profesionales con Flor (El Nueve), al referirse a este paso en su carrera. Sin embargo, lejos de mostrarse insegura, Lopilato explicó que se trata de un proceso de crecimiento: “A medida de cada proyecto voy aprendiendo un poquitito más y me voy metiendo más y voy aprendiendo cada vez más”.

En ese recorrido, la actriz destacó el acompañamiento de figuras clave dentro de la industria, como Axel Kuschevatzky y Cindy Teperman, con quienes trabajó de la mano de la productora Infinity Hill. “Son amigos, confío en ellos, y para mí hoy es una fiesta”, aseguró durante la avant premiere, dejando en claro que el salto a la producción no lo dio en soledad, sino respaldada por un equipo con experiencia.

Luisana Lopilato debuta como productora cinematográfica con el thriller psicológico La caja azul

La caja azul gira en torno a dos personajes enfrentados en una intensa búsqueda. “Es un thriller donde ves a dos personajes en toda la película peleando por algo que realmente quieren y que están buscando. Hay que ver quién lo logra”, adelantó la actriz sobre la trama, sin revelar demasiado, pero generando intriga.

La historia está ambientada en el universo de las aplicaciones de citas y sigue a Pablo, un joven millonario que vive aislado en la Patagonia tras un accidente que marcó su vida. Su rutina cambia cuando conoce a Lara —el personaje interpretado por Lopilato— a través de una app que propone un inquietante juego: intercambiar un misterioso objeto conocido como “la caja azul”. A partir de ese encuentro, lo que comienza como una conexión íntima deriva en un entramado de sospechas, manipulación y tensión psicológica.

A medida que la relación entre ambos se profundiza, una advertencia anónima comienza a sembrar dudas sobre la verdadera identidad de Lara. En ese contexto, el protagonista deberá enfrentarse no solo a su pasado, sino también a la posibilidad de que la mujer de la que se está enamorando no sea quien dice ser. La película, dirigida por Martín Hodara, propone así un juego de percepciones donde la confianza se vuelve un terreno frágil.

Luisana Lopilato destacó el apoyo de Axel Kuschevatzky y Cindy Teperman en su debut como productora a través de Infinity Hill

El elenco se completa con Gustavo Bassani, quien interpreta a Pablo y además participa como productor ejecutivo, junto a Jean Pierre Noher y Pedro Merlo. Se trata de una coproducción internacional que reúne a varias compañías del sector, consolidando el carácter ambicioso del proyecto.

Para Lopilato, este trabajo no solo implica un nuevo rol, sino también una forma diferente de involucrarse en cada etapa del proceso creativo. Desde el desarrollo hasta la ejecución, la actriz se mostró interesada en comprender y participar activamente en las decisiones que hacen a una producción cinematográfica. Ese aprendizaje constante parece ser uno de los motores que la impulsan en esta etapa.

En medio de este presente profesional, también hubo lugar para la nostalgia y los guiños a uno de los proyectos más icónicos de su carrera: Casados con hijos. Consultada por los rumores sobre un posible regreso de la exitosa sitcom, Lopilato fue cauta, aunque dejó la puerta abierta. “No tengo ni idea”, respondió en un primer momento, para luego agregar: “A todo el mundo le digo: ‘Nunca digas nunca, no se sabe’”.

Luisana Lopilato mantiene la puerta abierta al regreso de Casados con hijos y valora su experiencia junto a Érica Rivas en la exitosa sitcom

La actriz recordó que en su momento también creía que no volvería a interpretar a Paola Argento, y sin embargo terminó participando en la exitosa versión teatral en el Gran Rex. “Yo pensaba que no volvía y terminé haciendo el Gran Rex”, comentó, sugiriendo que en el mundo del espectáculo siempre hay lugar para lo inesperado.

Además, se refirió a las declaraciones de Érica Rivas, quien expresó su deseo de retomar su personaje de María Elena. “Sería bueno. La verdad que con Érica… Es un gran personaje. Nos divertimos tanto, fueron épocas que recuerdo con tanto cariño, nos reímos tanto juntos haciéndolo”, señaló, evocando con afecto aquellos años.