Mundo

El secretario general de la OTAN se reúne con Donald Trump en la Casa Blanca tras el inicio del alto el fuego entre EEUU e Irán

Mark Rutte buscará recomponer la relación con el líder republicano, quien calificó de “cobardes” a los socios de la Alianza Atlántica por limitar el acceso de las fuerzas estadounidenses a bases en sus territorios y por negarse a liderar esfuerzos para abrir el estrecho de Ormuz

Guardar
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a la derecha, se reúne con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en un aparte de la cumbre anual del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, el miércoles 21 de enero de 2026. (AP Foto/Evan Vucci)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a la derecha, se reúne con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en un aparte de la cumbre anual del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, el miércoles 21 de enero de 2026. (AP Foto/Evan Vucci)

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, mantendrá este miércoles conversaciones con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Washington, un día después de que Estados Unidos e Irán acordaran un alto el fuego de dos semanas.

El presidente estadounidense expresó su enojo por la negativa de socios occidentales a respaldar su guerra contra Irán, lo que sacudió a la alianza transatlántica de 77 años. Trump calificó a los socios de la OTAN como “cobardes” por limitar el acceso de las fuerzas estadounidenses a bases en sus territorios y por negarse a liderar esfuerzos para abrir el estrecho de Ormuz.

Rutte intentará recomponer la relación durante su visita, en la que también se reunirá con el secretario de Estado, Marco Rubio, y el jefe del Pentágono, Pete Hegseth. El secretario general de la OTAN buscó en otras ocasiones acercar posiciones con Trump y apunta a repetir ese papel en este encuentro.

La OTAN enfrentó crisis reiteradas desde el regreso de Trump al poder el año pasado. Entre los episodios más destacados figura la amenaza del mandatario estadounidense de tomar el control de Groenlandia, territorio de Dinamarca, país miembro de la alianza.

También influyeron en las tensiones el retiro del apoyo a Ucrania en su guerra contra Rusia, las amenazas de no proteger a aliados que no aumenten su gasto en defensa y las advertencias de que Washington podría retirar tropas de Europa.

Rutte intentará recomponer la relación durante su visita, en la que también se reunirá con el secretario de Estado, Marco Rubio, y el jefe del Pentágono, Pete Hegseth (EP)
Rutte intentará recomponer la relación durante su visita, en la que también se reunirá con el secretario de Estado, Marco Rubio, y el jefe del Pentágono, Pete Hegseth (EP)

Rutte, al que se describe como un “susurrador de Trump”, ocupó un rol central en los esfuerzos de los aliados por apaciguar al presidente estadounidense. En relación con Irán, el jefe de la OTAN señaló que los esfuerzos de Estados Unidos para degradar la capacidad militar iraní eran algo para “aplaudir”.

Trump valoró esos gestos y describió a Rutte como “un tipo maravilloso” y una “gran persona”, aunque acusó a otros países de la OTAN de “haber hecho todo lo posible por no ayudar” en Medio Oriente.

Antes de su llegada a Washington, un funcionario de la OTAN citado por la agencia AFP indicó que Rutte planea “discutir la dinámica de seguridad actual, incluso en el contexto de Irán, así como la guerra en curso de Rusia contra Ucrania” durante sus conversaciones con Trump.

El funcionario también señaló que el secretario general buscará “construir sobre el éxito” de la cumbre de la OTAN celebrada el año pasado en La Haya, donde los aliados acordaron aumentar el gasto en defensa.

Las tensiones se profundizaron luego de que Rubio advirtiera que Estados Unidos “va a tener que reexaminar” la relación con la OTAN a la luz de las diferencias por Irán. “Creo que no hay duda de que, lamentablemente, una vez concluido este conflicto, vamos a tener que reexaminar esa relación. Vamos a tener que reevaluar el valor de la OTAN dentro de esa alianza para nuestro país”, dijo en Fox News.

Vamos a tener que reevaluar el valor de la OTAN dentro de esa alianza para nuestro país", dijo el secretario de Estado en declaraciones a Fox News.

Rubio recordó que fue “uno de los defensores más firmes de la OTAN” durante su etapa en el Senado porque “le veía un gran valor”, que incluía contar con bases en Europa para “proyectar poder en diferentes partes del mundo”. Sin embargo, advirtió: “Si ahora hemos llegado a un punto en el que la alianza de la OTAN significa que no podemos usar esas bases para defender los intereses de Estados Unidos, entonces la OTAN es una calle de sentido único”.

El jefe de la diplomacia estadounidense aclaró que Washington no solicitó a los aliados ataques aéreos contra Irán, pero sí esperaba acceso a instalaciones militares. “Cuando necesitamos que nos permitan usar sus bases militares, ¿su respuesta es ‘no’? Entonces, ¿para qué estamos en la OTAN? Hay que plantearse esa pregunta”, afirmó.

(Con información de AFP)

Temas Relacionados

OTANMark RutteEstados UnidosDonald TrumpMedio OrienteIránÚltimas noticias América

Últimas Noticias

Rubio celebró la liberación de la periodista estadounidense Shelly Kittleson, secuestrada por la milicia Kataib Hezbollah en Bagdad

En un mensaje publicado en su cuenta oficial de X, el secretario de Estado de EEUU agradeció al Departamento de Guerra y al Consejo Supremo Judicial iraquí por “ayudar asegurar la liberación” de la reportera

Rubio celebró la liberación de la periodista estadounidense Shelly Kittleson, secuestrada por la milicia Kataib Hezbollah en Bagdad

Israel respaldó el alto el fuego de dos semanas entre Estados Unidos e Irán

Por medio de un comunicado, el primer ministro Benjamin Netanyahu afirmó que “apoya la decisión” de Donald Trump de suspender los ataques contra Teherán y señaló que “apoya el esfuerzo de Washington para garantizar que Irán ya no represente una amenaza nuclear, de misiles y de terrorismo”

Israel respaldó el alto el fuego de dos semanas entre Estados Unidos e Irán

Pakistán anunció que el alto el fuego entre EEUU e Irán entrará en vigor de manera “inmediata”

El primer ministro Shehbaz Sharif indicó que el cese de hostilidades pactado por Washington, Teherán y sus socios también contempla la suspensión de operaciones militares en Líbano y otros territorios afectados

Pakistán anunció que el alto el fuego entre EEUU e Irán entrará en vigor de manera “inmediata”

Estados Unidos e Irán empezarán a negociar un acuerdo de paz a partir del viernes en Pakistán

Las delegaciones de ambos países asistirán a conversaciones en la capital paquistaní, impulsadas por la mediación de Pakistán y sujetas a un plan propuesto por Teherán para discutir condiciones de seguridad y cese de hostilidades

Estados Unidos e Irán empezarán a negociar un acuerdo de paz a partir del viernes en Pakistán

Liberaron a dos ciudadanos franceses detenidos en Irán tras más de tres años de gestiones diplomáticas

El presidente Emmanuel Macron anunció que ambos regresan a Francia, luego del acuerdo mediado por Omán

Liberaron a dos ciudadanos franceses detenidos en Irán tras más de tres años de gestiones diplomáticas
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Jornada Nacional contra el Dengue y Chikungunya 2026 logra cobertura total en México: celebra SSA

Jornada Nacional contra el Dengue y Chikungunya 2026 logra cobertura total en México: celebra SSA

Estrés o miedo a cometer errores, el impacto psicológico de la declaración de la Renta: “Me da un poco de angustia desde que el año pasado me salió a pagar”

La Guardia Civil prescinde de su servicio médico privado tras detectar que los facultativos contratados no tenían la especialidad

Los vecinos de Sanchinarro y Pinar de Chamartín luchan para frenar el recorte de la línea 1 del Metro de Madrid: les aislará del centro e “introduce riesgos estructurales”

La prueba de sangre que detecta cuatro tipos de cáncer y podría revolucionar los diagnósticos actuales

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

El brent se hunde más del 12 %, hasta los 95 dólares, tras el alto el fuego EE.UU. e Irán

Denuncian que una jueza hondureña por amenazas deja libre a un presunto lavador de activos

El brent se hunde más del 13 %, por debajo los 95 dólares, tras alto el fuego EE.UU-Irán

El Partido Republicano mantiene el escaño por Georgia que abandona Marjorie Taylor Greene tras enfrentarse a Trump

Corea del Sur celebra la pronta reapertura de Ormuz por alto el fuego entre Irán y EE.UU.

ENTRETENIMIENTO

Los Oscar confirman la fecha de su próxima ceremonia: estos son los días clave de la siguiente temporada de premios

Los Oscar confirman la fecha de su próxima ceremonia: estos son los días clave de la siguiente temporada de premios

David Schwimmer critica a Kanye West y respalda a marcas que abandonaron el festival Wireless

Paris Jackson acusa a los ejecutores del patrimonio de Michael Jackson de “intimidarla” por cuestionar gastos

Latin Grammy: Daddy Yankee será homenajeado como Persona del Año 2026

Blake Lively se pronuncia tras decisión judicial que redefine su demanda contra Justin Baldoni: “Contaré mi historia completa”