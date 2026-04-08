El secretario general de la OTAN se reúne con Donald Trump en la Casa Blanca tras el inicio del alto el fuego entre EEUU e Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a la derecha, se reúne con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en un aparte de la cumbre anual del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, el miércoles 21 de enero de 2026. (AP Foto/Evan Vucci)

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, mantendrá este miércoles conversaciones con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Washington, un día después de que Estados Unidos e Irán acordaran un alto el fuego de dos semanas.

El presidente estadounidense expresó su enojo por la negativa de socios occidentales a respaldar su guerra contra Irán, lo que sacudió a la alianza transatlántica de 77 años. Trump calificó a los socios de la OTAN como “cobardes” por limitar el acceso de las fuerzas estadounidenses a bases en sus territorios y por negarse a liderar esfuerzos para abrir el estrecho de Ormuz.

Rutte intentará recomponer la relación durante su visita, en la que también se reunirá con el secretario de Estado, Marco Rubio, y el jefe del Pentágono, Pete Hegseth. El secretario general de la OTAN buscó en otras ocasiones acercar posiciones con Trump y apunta a repetir ese papel en este encuentro.

La OTAN enfrentó crisis reiteradas desde el regreso de Trump al poder el año pasado. Entre los episodios más destacados figura la amenaza del mandatario estadounidense de tomar el control de Groenlandia, territorio de Dinamarca, país miembro de la alianza.

También influyeron en las tensiones el retiro del apoyo a Ucrania en su guerra contra Rusia, las amenazas de no proteger a aliados que no aumenten su gasto en defensa y las advertencias de que Washington podría retirar tropas de Europa.

Rutte intentará recomponer la relación durante su visita, en la que también se reunirá con el secretario de Estado, Marco Rubio, y el jefe del Pentágono, Pete Hegseth (EP)

Rutte, al que se describe como un “susurrador de Trump”, ocupó un rol central en los esfuerzos de los aliados por apaciguar al presidente estadounidense. En relación con Irán, el jefe de la OTAN señaló que los esfuerzos de Estados Unidos para degradar la capacidad militar iraní eran algo para “aplaudir”.

Trump valoró esos gestos y describió a Rutte como “un tipo maravilloso” y una “gran persona”, aunque acusó a otros países de la OTAN de “haber hecho todo lo posible por no ayudar” en Medio Oriente.

Antes de su llegada a Washington, un funcionario de la OTAN citado por la agencia AFP indicó que Rutte planea “discutir la dinámica de seguridad actual, incluso en el contexto de Irán, así como la guerra en curso de Rusia contra Ucrania” durante sus conversaciones con Trump.

El funcionario también señaló que el secretario general buscará “construir sobre el éxito” de la cumbre de la OTAN celebrada el año pasado en La Haya, donde los aliados acordaron aumentar el gasto en defensa.

Las tensiones se profundizaron luego de que Rubio advirtiera que Estados Unidos “va a tener que reexaminar” la relación con la OTAN a la luz de las diferencias por Irán. “Creo que no hay duda de que, lamentablemente, una vez concluido este conflicto, vamos a tener que reexaminar esa relación. Vamos a tener que reevaluar el valor de la OTAN dentro de esa alianza para nuestro país”, dijo en Fox News.

Vamos a tener que reevaluar el valor de la OTAN dentro de esa alianza para nuestro país", dijo el secretario de Estado en declaraciones a Fox News.

Rubio recordó que fue “uno de los defensores más firmes de la OTAN” durante su etapa en el Senado porque “le veía un gran valor”, que incluía contar con bases en Europa para “proyectar poder en diferentes partes del mundo”. Sin embargo, advirtió: “Si ahora hemos llegado a un punto en el que la alianza de la OTAN significa que no podemos usar esas bases para defender los intereses de Estados Unidos, entonces la OTAN es una calle de sentido único”.

El jefe de la diplomacia estadounidense aclaró que Washington no solicitó a los aliados ataques aéreos contra Irán, pero sí esperaba acceso a instalaciones militares. “Cuando necesitamos que nos permitan usar sus bases militares, ¿su respuesta es ‘no’? Entonces, ¿para qué estamos en la OTAN? Hay que plantearse esa pregunta”, afirmó.

(Con información de AFP)