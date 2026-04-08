La Mona Jiménez contó cómo es la estricta dieta que sigue para cuidar su salud a los 75 años: “Ese era el secreto”

“Ay, Mona, con razón, ese era el secreto”, expresó Jimena Barón al escuchar a su compañero de jurado hablando de su alimentación.

A sus 75 años, Carlos “La Mona” Jiménez sigue siendo una figura central del cuarteto argentino y mantiene su vigencia no solo en los escenarios, sino también en su vida cotidiana, donde cuida su salud con una estricta dieta basada en el ayuno intermitente. Así fue como lo relató el intérprete de “Beso a beso” durante una nueva emisión del programa Es mi sueño (eltrece).

Durante una conversación con sus compañeros, La Mona Jiménez compartió detalles sobre la dieta que sigue para mantenerse saludable. Explicó que practica ayuno intermitente con horarios fijos. “Yo ceno a las 18:30 o 19:00”, comenzó diciendo ante sus colegas y el público. Luego, el cuartetero precisó: “Hago un ayuno intermitente de 16 o 17 horas. No como nada durante ese tiempo”.

Al escuchar la explicación de su compañero, Jimena Barón no pudo ocultar su asombro y agregó: “Ay, Mona, con razón, ese era el secreto”. Por su parte, Carlos Baute respondió con humor: “Eso es mucho, yo no aguanto. Mi secreto es comer”. Los jurados también mencionaron que, en el programa conducido por Guido Kaczka, incorporaron una nueva actividad: bailar al inicio de cada emisión.

Cabe destacar que en diciembre de 2025, el cantante atravesó un delicado cuadro de salud. Carlos “La Mona” Jiménez fue sometido a una cirugía de hernia que resultó exitosa y evoluciona favorablemente en su recuperación. El cantante permaneció en reposo tras su histórico concierto en La Plata y de cara a sus compromisos previstos para 2026.

La Mona Jiménez relató en televisión que la práctica del ayuno intermitente es su secreto para mantenerse saludable y activo en los escenarios

Según informó el canal El Doce TV de Córdoba, la intervención se realizó para tratar una hernia que surgió como consecuencia de una operación previa. El parte médico indica que Jiménez progresa de acuerdo a lo esperado y que cumple con las indicaciones recomendadas para asegurar una óptima recuperación.

La hernia que motivó la última cirugía apareció luego de la extirpación de bazo a la que fue sometido en 2023. Especialistas consultados por el medio señalaron que las hernias postoperatorias son una complicación frecuente en pacientes intervenidos por esplenectomía, y destacaron la importancia del seguimiento médico y el cumplimiento de las indicaciones para una recuperación adecuada.

Pese a la cercanía de la intervención, Jiménez se presentó el fin de semana anterior en un multitudinario show en el Estadio Único de La Plata, donde compartió escenario con invitados como el Mono de Kapanga y Carlos Tévez, recibiendo una respuesta entusiasta del público. Los seguidores del artista manifestaron su expectativa por verlo nuevamente en los escenarios, especialmente en el festival Bum Bum previsto, en ese momento, para el 10 de enero en el estadio Kempes.

El cantante destaca que realiza ayuno intermitente de 16 o 17 horas, con la última comida alrededor de las 18:30 o 19:00 horas

Semanas después, en febrero de 2026, la salud de Jiménez volvió a preocupar a sus fanáticos. En aquel entonces, La Mona volvió a los escenarios en el Complejo Forja de Córdoba con entradas agotadas y una multitud que celebró el Día de los Enamorados al ritmo del cuarteto. Sin embargo, lo que prometía ser una noche exclusivamente festiva terminó generando preocupación cuando el propio Mandamás debió frenar el show en varias oportunidades por el calor sofocante. “Yo paro cinco minutos antes que me caiga”, advirtió desde el escenario, visiblemente agobiado.

La presentación del 14 de febrero marcó el primer baile de 2026 de La Mona Jiménez en Forja, un regreso esperado tras un período sin actuar en ese escenario. Vestido de rojo intenso y fiel a su estilo, Juan Carlos Jiménez Rufino abrió la noche con “El enamorado”, generando entusiasmo inmediato entre los asistentes. El repertorio incluyó clásicos como “Goma de mascar”, “Intentemos”, “Y ya ves”, “Anímate a vivir”, “Despierta corazón” y “Quédate”, creando un clima festivo que animó a miles de personas desde el inicio.

Mientras el público disfrutaba, el calor dentro del predio comenzó a sentirse con fuerza. La temperatura elevada y el recinto lleno crearon un ambiente pesado tanto para los asistentes como para quienes estaban en el escenario. Durante la interpretación de “Se fue”, La Mona interrumpió la canción antes del estribillo y decidió dirigirse al público.

“Chicos, yo paro cinco minutos antes que me caiga. Y poneme la silla. Voy a sentarme. Voy a parar cinco minutos. Vamos a cambiar el aire. Esto es impresionante. Acá arriba… yo me quedo sin aire, bol... Está faltando un oxígeno acá arriba”, expresó, recibiendo el respaldo del público.

El cantante explicó que necesitaba renovar el aire y tomar agua antes de seguir. “Paramos cinco minutos, ¿está bien? Tomamos agua, cargamos y volvemos”, insistió, pensando tanto en su bienestar como en el de los músicos y asistentes. La pausa fue breve y resultó necesaria.

En lugar de optar por un solo descanso prolongado, dividió el tiempo en dos pausas de 15 minutos para adaptarse a las condiciones del lugar. “En vez de hacer una pausa de 30 minutos vamos a hacer dos de 15”, aclaró, priorizando una recuperación progresiva ante la falta de oxígeno que sentía en el escenario.