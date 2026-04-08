El cachetazo que la madre de Andrea del Boca le habría dado a Gloria Carrá: “Le dejó los dedos marcados”

El supuesto cachetazo de Ana María Castro a Gloria Carrá reaviva viejos rumores del espectáculo argentino (Video: LAM, América TV)

Un viejo rumor del mundo del espectáculo volvió a instalarse con fuerza y, esta vez, sumó nuevos testimonios, detalles y hasta voces que aseguran haber estado presentes. Todo comenzó en LAM (América TV), cuando el programa puso el foco sobre una historia que durante décadas circuló en voz baja en los pasillos de la televisión: el supuesto cachetazo que Ana María Castro, la madre de Andrea del Boca, le habría dado a Gloria Carrá en tiempos de la telenovela Estrellita mía. Lo que durante años fue apenas un relato repetido entre periodistas y figuras del medio, ahora reapareció con una serie de declaraciones que reavivaron una de las versiones más fuertes sobre aquellos años de tiras, celos, jerarquías y tensiones detrás de cámara.

Según reconstruyó el ciclo de Ángel de Brito, el origen del enfrentamiento entre Gloria Carrá y Andrea del Boca se remontaría a fines de los años 80, cuando ambas coincidieron en Estrellita mía, la recordada telenovela que Andrea protagonizó junto a Ricardo Darín. En ese contexto, el informe repasó distintos rumores de época que apuntaban a un vínculo muy tirante entre las actrices. Pero el dato más impactante fue otro: la supuesta agresión física de la madre de Andrea a Gloria, cuando esta tenía apenas 16 años.

La madre de Andrea del Boca le habría dado una cachetada a Gloria Carrá en medio de las grabaciones de Estrellita Mía (Instagram)

El primer indicio fuerte llegó con la nota que el programa le hizo a Gloria Carrá. El cronista le recordó su paso por Estrellita mía y, cuando le consultó por el episodio violento que distintas fuentes vinculaban a Ana María Castro, la actriz eligió el silencio. “Chicos, hace tantos años. Qué viejo. No voy a hablar de eso. Ya ni me importa”, respondió, antes de cortar el tema. Ante la insistencia sobre si había ocurrido o no, mantuvo la misma postura: “No voy a hablar, dije”. Tampoco quiso referirse a su vínculo con la figura de Gran Hermano: Generación Dorada. Esa reacción fue leída en el piso como significativa. No hubo desmentida, pero sí una negativa terminante a profundizar.

Las tensiones entre Andrea del Boca y Gloria Carrá en los años 80 crecieron por disputas sobre la imagen y el look de las actrices

A partir de ahí, en el programa comenzaron a sumar piezas. En el estudio deslizaron que la tensión habría nacido porque Gloria Carrá no quería modificar su look para la ficción. Las versiones indicaban que, en aquel momento, desde el entorno de Andrea pretendían que Del Boca fuera la única actriz con determinados rasgos distintivos, como el cabello enrulado la única rubia. Según esos relatos, a Carrá le habrían pedido que se planchara el pelo o incluso que cambiara su imagen, algo a lo que no habría accedido. En esa línea, el conflicto habría escalado hasta un episodio inesperado y violento.

Pero lo más fuerte llegó después, cuando apareció el audio de Gladys Florimonte, quien dio un testimonio en primera persona y aseguró haber visto la escena. “Entró la mujer esta muy elegante, hermosa, rubia y entró a los trombos. Fue directamente a la mesa donde estaba la Carrá y le metió un cachetazo que nunca había visto”, relató la actriz, sobre el episodio que involucra a la mujer que hoy tiene 95 años. Su descripción fue aún más gráfica: contó que Gloria quedó paralizada, al igual que todos los que estaban en el lugar, y que el golpe había sido tan fuerte que “dejó los dedos marcados”. Según la comediante, la madre de Andrea llegó “toda colorada”, fuera de sí, y descargó su furia delante de varias personas que estaban almorzando en los estudios del ex Canal 11, hoy Telefe.

La actriz afirmó que fue testigo del tremendo momento durante las grabaciones de Estrellita Mía (Video: LAM, América TV)

La escena, tal como la reconstruyó, fue impactante. “Nosotros ni siquiera nos acercamos porque fue tan violento que no podíamos entender”, dijo. También agregó que, tras el cachetazo, comenzaron los gritos y que Carrá terminó muy mal. “Le dejó los dedos marcados, porque realmente tenía todo colorado un cachete”, insistió Gladys Florimonte. Y aunque en el piso surgieron dudas respecto del momento exacto y de las fechas de las grabaciones, la actriz reafirmó su versión cuando algunas angelitas pusieron en cuestión si realmente había estado allí.