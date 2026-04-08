Política

Carlos Melconian habló sobre la posibilidad de ser candidato a presidente en 2027: “Estamos trabajando en un programa”

El economista no considera que la inflación alcance niveles cercanos a cero en agosto y aseguró que Argentina se encuentra en un proceso de “estanflación”

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El economista aseguró que se imagina un "posmileísmo manteniendo ideas capitalistas occidentales"

El ex presidente del Banco Nación y economista, Carlos Melconian, confirmó que ya se prepara para las elecciones presidenciales del año próximo y habló sobre la posibilidad de llegar a ser candidato. “Estamos trabajando para tener un programa”, aseguró.

La Fundación Mediterránea, a su cargo, fue la impulsora del proyecto económico que presentó Patricia Bullrich luego de imponerse en las primarias de 2023. Al respecto, el economista recordó: “A todos los candidatos le explicamos el programa excepto a Milei. Ella dijo que lo quería”.

De cara a las próximas elecciones, no solo confirmó que, junto con su equipo, trabaja en la conformación de un plan a futuro para la Argentina, sino que también habló sobre la posibilidad de presentarse en las listas. “Es la vocación, siempre estuvo esto. En todo momento, lo primero que hay que hacer es tener un programa. Yo me vuelvo loco por tener programas”, dijo durante un diálogo con Luis Novaresio al aire de A24.

Al ser consultado sobre si trabaja en un plan de acción para competir en los comicios, constestó: “Estamos trabajando para tener un programa. Lo otro se verá”.

En otro fragmento de la entrevista, reconoció: “Hay veces que me gustaría llegar, pero tiene que ser como vos lo pensaste, no entregando bandera, porque si entregás bandera y llegás, después decis: ‘¿Ahora para qué lo quiero sino es como lo pensé?’”.

Con respecto a su visión sobre el futuro, describió un posible escenario “posmileísta” donde se mantengan ideas capitalistas y de libre mercado, pero sin retrocesos en el rumbo. Consideró que Milei “exacerbó el capitalismo” hasta el extremo.

El economista cuestionó algunas aristas de la gestión de LLA (Fuente: A24)

De esta manera, cuestionó algunas aristas de la gestión económica de La Libertad Avanza al señalar que existieron promesas de campaña que no se cumplieron. “Milei no hizo lo que dijo que iba a hacer”, sostuvo y mencionó: “Voy con las tres cosas básicas que fueron geniales para ser presidente: cerrar el Banco Central, matar a la casta y la motosierra. Ninguna de esas”.

Así, planteó que la política posmileista debería arreglar los problemas del país “con los que están en Argentina”.

Sin emabrgo, al ser consutlado sobre si se sumaría a la gestión libertaria, respondió: “¡Sí! aunque después aclaró hay que ver si hay afecto, si se genera confianza que es la única manera de que funcione”.

Melconian aseguró que Milei "no hizo lo que dijo que iba a hacer en campaña" (REUTERS/David 'Dee' Delgado/File Photo)
Melconian aseguró que Milei "no hizo lo que dijo que iba a hacer en campaña" (REUTERS/David 'Dee' Delgado/File Photo)

El ex titular del Banco Nación retomó su análisis sobre el futuro del país y afirmó que “tiene que volver a tener crédito la palabra”. “Tener un programa es clave, llevarlo a cabo y negociar. Acá son siempre los mismo diez. El armado tiene que ser responsable”, sumó.

Desde que comenzó la gestión Milei, Melconian se ha mostrado crítico de algunas decisiones económicas del Gobierno. Una de las más cuestionadas fue la reforma del Banco Central. “No hacía falta, pero para ellos fue primordial”, precisó.

El ex funcionario de Mauricio Macri continuó con su análisis económico y proyectó que en agosto la inflación no alcanzará niveles cercanos a cero, tal como había adelantado el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, al regresar del Argentina Week semanas atrás.

En esa línea, Melconian explicó que, una vez que los precios relativos estén acomodados y la inflación alcance el 25% anual, debería lanzarse un plan de estabilización inmediato. Según sus consideraciones, actualmente el país se encuentra en un proceso de “estanflación”, es decir, inflación con estancamiento económico.

En cuanto al futuro en el corto plazo Melconian señaló que el Gobierno debe “recrearse” y dar un golpe de timón, alejándose de la idea de que “estamos mal pero vamos bien”. Planteó la necesidad de explicar la “hoja de ruta” y advirtió sobre el riesgo de repetir el “síndrome de tercer año”, como les ocurrió a Mauricio Macri y Alberto Fernández, quienes debieron devaluar después de un tiempo en el poder. Sin embargo, indicó: “No veo una devaluación inminente”.

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