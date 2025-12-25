Maxi López pasó Navidad con Daniela Christiansson y su hija Elle: un sentido mensaje y el guiño de Wanda Nara

Maxi López, Daniela Christiansson y Elle, listos para recibir a Lando

Desde su participación en MasterChef Celebrity, Maxi López reconfiguró su relación con el público argentino y se convirtió en uno de los personajes favoritos de la última parte del año. Tanto en la repercusión de su participación en el programa como en el rebote de su actividad en redes sociales, el exfutbolista dejó atrás aquella rivalidad mediática con Wanda Nara y mira adelante enfocado en la familia que armó con Daniela Christiansson.

Precisamente, el rubio voló a Suiza para pasar las fiestas con su esposa, que transita la recta final de su segundo embarazo. La pareja ya tiene a Elle y aguarda con ansias la llegada de Lando, el primer varón de la familia. Será el quinto hijo de López, que ya es padre de Valentino, Benedicto y Constantino, frutos de su relación con Wanda Nara. Los mayores pasaron las fiestas con su mamá en Punta del Este, por lo que Maxi tuvo un momento de intimidad con la familia que formó con la modelo sueca, antes de volver a la Argentina para ser parte del equipo de Olga en la temporada de verano de Mar del Plata.

Para la cena de Nochebuena, los tres eligieron un estilo sobrio, acorde al momento especial que transita Daniela. Y así lo reflejaron en sus looks. En las fotos que compartieron, ella optó por una blusa clara con botones dorados y una falda de color marrón, y se mostró con una expresión relajada con una leve sonrisa de felicidad. Maxi eligió un traje azul oscuro, acompañado de una camisa azul clara y una corbata a tono, mientras que Elle, sonriente junto a sus papás, despliega ternura con su vestido de terciopelo azul oscuro, decorado con botones grandes y detalles claros en la parte delantera.

La complicidad de Maxi López y su hija Elle en la cena navideña

Maxi, Daniela y Elle en plena Navidad

De fondo, el árbol de Navidad contempla la postal que continúa en la cocina, en un plano más descontracturado. Un diseño abierto con muebles blancos y motivos navideños, como candelabros y recipientes decorativos. Maxi, ya sin el saco, mira cómplice a su hija, quien parece sorprendida, mientras disfruta de la cena de Nochebuena.

“Hoy brindamos por la familia que somos y por la familia que se viene. Última Navidad con 4 hijos con Lando en camino”, escribió Maxi al pie de las fotos, sintetizando en una frase su presente, ese que está a punto de transformarse definitivamente con la llegada de su segundo hijo. “El año que viene se suma Lando a la foto”, ratificó en sus historias, imaginando lo que sucederá a finales de 2026. “Felices fiestas para todos, gracias por el cariño de siempre”, agregó junto a un corazón rojo antes de recibir todo tipo de saludos por la fecha.

El más destacado sin dudas fue el de Wanda Nara. La relación entre ambos transita un momento de plenitud luego de las batallas mediáticas y enfrentamientos en la justicia que caracterizó su vínculo y, sobre todo, su separación. Lo que ya venía sucediendo en redes se cristalizó en la exposición pública de MasterChef, donde la complicidad entre conductora y participante regala guiños permanentes a aquel pasado, incluidos los momentos más conflictivos.

“Feliz Navidad”, escribió Wanda, sencilla y directa, junto a dos emojis acordes a la fecha: un arbolito y un regalo. Sin respuesta de Maxi hasta el momento, es una muestra más de que entre ambos pasó la tormenta y se vive un presente a puro sol. Los más felices son sus tres hijos, que padecieron los trapitos al sol y ahora ven cómo pueden convivir eventualmente sin mayores inconvenientes. Y también lo disfruta el público, que compró la historia de los ex que están de vuelta de todo y se ríen de sus propias miserias.