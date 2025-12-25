La emotiva Navidad de los Cerati: la felicidad de Lilian Clark y el espíritu eterno de su hijo Gustavo

Lilian Clark, la mamá de Gustavo Cerati festejó la Navidad en familia

Reconocida en el ámbito del rock argentino, Lilian Clark mantiene una vida familiar activa, siendo el centro de celebraciones donde el legado de Gustavo Cerati sigue vivo. A medida que pasan los años, las reuniones familiares reflejan la unidad del grupo, consolidando el valor de los lazos familiares bajo su guía y el legado eterno del líder de Soda Stereo.

El cariño y la memoria se entrelazan en cada encuentro familiar, donde Lilian Clark impulsa momentos cargados de afecto y recuerdos únicos

En Navidad, toda la familia volvió a reunirse, en un encuentro profundamente cargado de memoria y cariño. Así, la influencia y la memoria de Gustavo Cerati siguen presentes en cada celebración, con Lilian Clark como custodio de ese legado que atraviesa generaciones. Su pequeña gran figura irrumpió en la escena pública en los cuatro años y medio en los que Gustavo estuvo internado luego de sufrir un ACV en un concierto en Caracas.

En aquella permanente cadena de oración y buenos deseos, la mujer participó de guitarreadas, recibió cartas y regalos y se vio en el paradójico lugar de consolar a quienes lloraban por su hijo. La muerte de Gustavo lo situó definitivamente en el firmamento de la música popular argentina, y Lilian, como sus hijas Laura y Estela, sus nietos Benito y Lisa y el resto del clan. De hecho, en los últimos días adquirió más visibilidad pública Julián, hijo de Estela, con su personificación de Pipo Cipollati en la película inspirada en el primer disco de Los Twist.

La mamá de Gustavo Cerati festejó la Navidad en familia, junto sus nietos

Lilian celebró sus 95 años en junio, reafirmando su lugar como referente en el rock nacional y núcleo de unión en la familia Cerati. El reciente cumpleaños reunió a hijos y nietos, quienes la acompañaron en un ambiente marcado por el afecto y por el recuerdo permanente de su hijo. La celebración fue compartida en familia junto a sus dos hijas.

El recuerdo de Gustavo siempre presente

Reencuentros, fotos inéditas y la memoria de un ídolo: las fiestas familiares de los Cerati y los secretos que reveló un teléfono antiguo

Como ocurre a menudo, Laura Cerati utilizó su cuenta de Instagram para compartir con sus seguidores fotografías inéditas, mensajes de texto y recuerdos personales rescatados de un teléfono móvil antiguo. Recientemente, Laura ofreció un acceso inusual a la vida privada del exlíder de Soda Stereo, mostrando lazos familiares y momentos cotidianos durante el último tramo de la vida del artista argentino.

Laura explicó en la publicación que el hallazgo de un viejo teléfono Motorola permitió recuperar mensajes de los años 2009 y 2010. “¡¡Qué bueno que encontré este celu viejito!! Aún tiene mensajes de esa época… mi hermano deseándome que me vaya bien en el estreno de mi obra teatral (estaba de gira), y otro desde Uruguay para que vaya de vacaciones… entre tantos otros”, señaló Laura en su cuenta de Instagram.

Gustavo Cerati con su mamá y su hermana Laura

Las imágenes incluyeron cuatro fotografías, dos de ellas con Gustavo y otras dos que mostraron partes de su intercambio de mensajes. En una de las fotografías, el autor de “Crimen” apareció con una boina, abrazando a un cachorro blanco con manchas negras, mientras ambos miraban a la cámara sostenida por Laura.

Laura Cerati compartió fotos inéditas de Gustavo Cerati en Instagram, rescatando momentos íntimos y mensajes familiares del artista

Laura acompañó la imagen con la frase: “Son fotos veladas de un tiempo mejor…”, en una etiqueta emocional que destacó la intimidad alejada del escenario público del músico argentino. La publicación incluyó, además, dos mensajes que Gustavo envió a Laura: uno fechado el 17 de octubre de 2009, en el que le deseó un buen día antes de una presentación teatral, y otro del 20 de octubre de 2010, donde la invitó a compartir tiempo juntos.

Un antiguo teléfono permitió a Laura Cerati recuperar mensajes y recuerdos personales de Gustavo entre 2009 y 2010

Laura Cerati expresó el valor personal de estos registros, asegurando que no planeaba borrar las palabras de su hermano. El 11 de agosto de 2025, Cerati habría cumplido 66 años, aunque su carrera se truncó definitivamente el 4 de septiembre de 2014, cuando falleció en Buenos Aires tras permanecer en coma durante cuatro años, luego de un accidente cerebrovascular sufrido en Caracas en 2010.