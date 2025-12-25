El video de Agustín Monzón y Julieta Rossi que confirma su relación: “Somos novios y estamos muy felices”

Juli Rossi y Agustín Monzón son pareja y ya muestran su amor públicamente (Video: Instagram)

La semana pasada el estadio de Huracán en Buenos Aires fue escenario de una declaración pública que unió el mundo del espectáculo con el deportivo. Durante la tercera edición del evento Párense de Manos, Agustín Monzón, actor y nieto de Carlos Monzón, oficializó su relación sentimental con Julieta Rossi, reconocida bailarina y expareja de Fernando Báez Sosa. El gesto, que involucró una propuesta ante una multitud seguida de un abrazo emotivo, quedó registrado por quienes asistieron y rápidamente tuvo eco en redes sociales.

El beso de Agustín Monzón y Julieta Rossi

Tras las repercusiones por esas palabras ante la multitud, Agustín y Julieta ratificaron aquella puesta con el primer video conjunto en sus redes sociales. “Ahora sí”, escribió ella y no hizo falta nada más. Se los ve bailando, cómplices, casi liberados luego de semanas de rumores que no sabían, o no querían, afrontar.

Consultado por Teleshow, el actor fue directo: “Sí, estamos saliendo, somos novios, y estamos muy felices”. Con estas palabras, dejó en claro el estado actual de la relación, reafirmando tanto el compromiso como el momento positivo que transita junto a Rossi.

Agustín Monzón oficializó su relación con Julieta Rossi en el estadio de Huracán ante miles de espectadores durante Párense de Manos 3. Franco Bonavena se consagró campeón

Todo había ocurrido un rato después de la derrota contra Franco Bonavena, nieto de Ringo, otro ilustre púgil argentino. Cuando finalizó la pelea, que perdió por puntos, Monzón dirigió su intervención hacia el auditorio, pero enfocó el mensaje hacia Julieta. "Quería llevarme una victoria de verdad, una victoria emocional, pidiéndole ser novios a Juli Rossi, que me acompañó en todo este proceso”, destacó y reforzó el alcance del gesto al solicitar su presencia: “Subí, por favor. Te amo con todo mi corazón”, manifestó Agustín, tras esas palabras, ambos compartieron un abrazo y un beso ante la mirada de los asistentes.

Julieta Rossi, ex pareja de Fernando Báez Sosa, consolida su imagen pública junto a Agustín Monzón en medio de su proyección artística y personal

Si bien hasta ese momento ambos compartían actividades y contenidos conjuntos sin definiciones formales, la presentación durante los Premios Ídolo 2025, acompañada por un video viral y la frase de Monzón “Lo dimos todo”, ya anticipaba la solidez del vínculo.

El desarrollo de la relación se visibilizó especialmente en plataformas digitales como TikTok, donde los protagonistas acumularon videos colaborativos y muestras de complicidad que avivaron el interés del público.

Julieta Rossi eligió la danza como refugio tras la pérdida de Fernando Báez Sosa y desarrolló una carrera internacional en Los Ángeles

Julieta Rossi, de veintitrés años, emergió en la opinión pública a raíz de su relación pasada con Fernando Báez Sosa, quien falleció el 18 de enero de 2020 tras una agresión en Villa Gesell en un caso que conmocionó al país. Desde aquel momento, Rossi acompañó a los padres de Báez Sosa en marchas por justicia, manteniendo un perfil reservado y eligiendo no participar en el documental “50 segundos: el caso de Fernando Báez Sosa”.

En búsqueda de nuevos horizontes personales y profesionales, la bailarina eligió la danza como refugio y, en 2023, se trasladó a Los Ángeles para perfeccionarse en el Millennium Dance Complex. Sus logros la llevaron a escenarios con artistas como Ecko, Aitana y Flor Vigna, afianzando su carrera en géneros como reggaetón, urbano, heels y femme style.

Julieta Rossi y Fernando Báez Sosa cuando podían juntos esta felices

El crecimiento profesional y el cambio de entorno acercaron a Rossi a Monzón, con quien comparte intereses artísticos y proyectos difundidos en redes sociales. Aunque su historia sigue asociada al recuerdo de Báez Sosa, Rossi impulsó una etapa marcada por la superación personal y la visibilidad en el ambiente artístico.

En cuanto a Agustín Monzón, nacido en Santa Fe, optó por alejarse del legado exclusivo de su familia y forjar su propio camino en la actuación. Tras mudarse a Buenos Aires a los diecisiete años, logró sus primeras experiencias profesionales mientras trabajaba en oficios fuera del medio artístico. Hijo de Silvia y nieto de Carlos, su salto a la notoriedad llegó con la serie Monzón, donde interpretó a un sobrino de su padre. Luego, sumó apariciones en Coppola, el representante y como doble de riesgo en El Eternauta.

Agustín Monzón se alejó del legado familiar para construir una carrera propia en la actuación, participando en series nacionales y realities televisivos

La popularidad de Monzón creció con su participación en el reality Survivor, Expedición Robinson, donde permaneció treinta y dos días en las playas de Capurganá, Colombia.

El vínculo entre Monzón y Rossi simboliza la confluencia de dos trayectorias marcadas por desafíos personales y una fuerte proyección artística. Ambos transformaron experiencias de pérdida en oportunidades para reinventarse y construir una nueva narrativa, alimentando el interés público y consolidando su presencia como pareja influyente.