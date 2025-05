Agustín Monzón: “Pocas veces me sentí tan feliz como cuando entré al set del Eternauta”

Agustín Monzón se prepara para boxear

“Pocas veces me sentí tan feliz como cuando entré al set del Eternauta”, afirma Agustín Monzón a Teleshow, un joven actor y doble de riesgo que ha encontrado en el entretenimiento y la acción su nicho ideal. Desde su participación en la ambiciosa producción de El Eternauta, el joven ha demostrado que su pasión por las escenas cargadas de adrenalina.

Agustín Monzón actuó en El Eternauta, en escenas recordando la guerra de Malvinas

En la charla, Agustín describió con entusiasmo su pronto ingreso al mundo del boxeo, una disciplina que para él representa tanto una reivindicación personal como un tributo familiar. “Quiero volver a hacer aparecer el boxeo en el mapa, en el mundo”, mencionó decidido a ser la nueva cara del boxeo argentino.

Agustín es hijo de Silvia Monzón, la primogénita de Carlos Monzón y Mercedes Beatriz García, conocida como “La Pelusa”. La carrera de Agustín en el mundo del espectáculo comenzó a los 17 años, cuando dejó su ciudad natal para mudarse a Buenos Aires con el objetivo de convertirse en actor. Durante sus primeros años en la capital, trabajó como bachero en una cervecería para costear sus clases de teatro.

Agustin Monzón, actor y doble de riesgo en El Eternauta, aquí en una pausa en el rodaje de la serie

Su esfuerzo rindió frutos, ya que logró integrarse al elenco de la serie sobre la vida de su abuelo y también participó en la serie de Guillermo Coppola. Además de actuar, tiene una presencia notable en redes sociales, donde comparte momentos personales y familiares. A pesar de su conexión con el legendario boxeador, Agustín nunca llegó a conocer a su abuelo, quien falleció en 1995 en un accidente de tránsito durante una salida transitoria del penal, donde cumplía condena por el asesinato de Alicia Muñiz.

Mantequilla Nápoles y Carlos Monzón

Se destacó como participante en Survivor Expedición Robinson y, según su propia mirada, fue una oportunidad para “mostrarme al mundo tal como soy”, sin filtros ni estrategias ocultas. Su historia de perseverancia y autenticidad resuena con muchos de sus seguidores, quienes esperan verlo triunfar en esta nueva etapa de su vida.

Agustín Monzón, el nieto del boxeador, fue participante de Expedición Robinson

Formación y Carrera en el Cine

—Sos actor y ahora también doble de riesgo ¿ dónde te formaste?

—Venía trabajando y me venía informando hace dos años, en FX Argentina. Ahí te enseñan a manejar grandes alturas, disparar armas, prenderte fuego, que te choque un auto. Son cosas que parecen extrañas, pero a mí me encantan.

—¿Y qué te atrajo de este tipo de trabajo?

— Siempre me copó la acción. Desde chico miraba cosas como Spider-Man y me encantaba todo eso. Y me dije: “Bueno, ¿por qué no estudiarlo y llevarlo a cabo?” Así fue como terminé trabajando en El Eternauta.

En la entrevista, Agustín Monzón comparte con entusiasmo su experiencia al trabajar en una de las producciones más esperadas del año, El Eternauta, dirigida por Bruno Stagnaro.

—¿Cómo fue tu experiencia en esta serie con proyección mundial?

—Increíble. Pocas veces me sentí tan feliz como cuando ingresé al set, el nivel de calidad profesional y humana, superó todas mis expectativas. Realmente un proyecto impresionante, que tuve el privilegio de ser parte.

—¿En qué escenas participaste como doble de riesgo?

—Estuve en la Guerra de Malvinas como soldado y en la escena de la iglesia, cuando se prende fuego, donde empiezan a romperse y explotar cosas. Ahí estaba yo como poniendo mi cuerpo.

—Suena a mucho trabajo en equipo y coordinación, ¿no?

—Totalmente. Llevar a cabo este monstruo era muy difícil, pero todo funcionaba como tenía que ser. Un equipo de lujo, todos los que trabajaron tenían clara su función. Fue espectacular.

La formación en FX Argentina permite a Agustín Monzón realizar escenas de riesgo en El Eternauta

Transición Hacia el Boxeo

Agustín Monzón revela sus motivaciones y los pasos que está tomando para incursionar en el boxeo, inspirado por el legado de su abuelo.

—¿Cómo surge la idea de boxear?

—Siempre me llamó la atención, obviamente motivado por lo que vi en videos sobre mi abuelo y que también me contaron. Estoy en una etapa de mi vida en la que quiero acumular experiencias, y el boxeo siempre fue una de ellas.

—¿Cómo estás preparándote para esta nueva etapa?

—Estoy tomando mis primeras clases de boxeo y, supongo, para fin de año podría tener mi primer pelea. Estoy realmente muy entusiasmado y tengo el apoyo de toda mi familia.

—¿Tenés un representante para tu carrera en el boxeo?

—No tengo representante aún. Mis respuestas las voy a encontrar en el camino, además voy a subir todo el proceso en las redes sociales y en mi canal de youtube. Quiero hacer contenido de todo mi trabajo, cada paso, una suerte de reality sobre cómo el apellido Monzón vuelve al boxeo.

—¿Sentís que estás tomando este camino para reivindicar el apellido de tu abuelo?

—Siento que puedo llegar a ser la nueva cara del boxeo argentino y eso es lo que quiero demostrar.

El Legado de Carlos Monzón

Para Agustín Monzón, el legado de su abuelo, el renombrado boxeador Carlos Monzón, es una herencia que lleva con orgullo, aunque no exenta de desafíos. Lejos de sentirse apesadumbrado por la influencia que ejerce su apellido, Agustín sostiene que su misión es forjar una nueva historia que inspire a través de sus propias acciones y decisiones. “No siento que mi apellido sea algo que me pese, al contrario, es algo que llevo con mucho orgullo,” enfatiza Agustín.

El joven actor y doble de riesgo se inspira en su abuelo Carlos Monzón para incursionar en el boxeo

El joven actor y ahora boxeador reconoce que el respeto hacia el apellido Monzón ha disminuido entre las generaciones más jóvenes. “Con la gente de mi edad se fue perdiendo un poco el respeto,” reflexiona Agustín, consciente de que su incursión en el ring implica confrontarse con el peso de las expectativas ajenas. Sin embargo, su enfoque permanece claro: aspira a traer de vuelta el boxeo al centro del escenario argentino mientras demuestra que su talento y determinación marcan una diferencia. “Yo no vengo a vivir del pasado, vengo a cambiar mi futuro,” subraya con convicción, dispuesto a mostrar que una nueva etapa del legado Monzón está en desarrollo.

Proyectos Futuros y Aspiraciones

El futuro se presenta vibrante para Agustín Monzón, quien, a sus 24 años, se encuentra en un momento decisivo de su carrera, decidido a fusionar sus dos grandes pasiones: la actuación y el boxeo.

A lo largo de su conversación, Agustín expresa un fuerte deseo de continuar creciendo en ambos campos. Mientras que en la actuación se siente cada vez más sólido, sueña con proyectos que abarcan desde la ciencia ficción hasta historias románticas, manteniendo su curiosidad y deseo de experimentar nuevos géneros.

El nieto de Carlos Monzón, Agustín y Susana Giménez juntos por primera vez

En su horizonte, destaca la posibilidad de debutar en eventos de boxeo de relevancia, donde pueda demostrar sus habilidades y su compromiso con el deporte. “Tengo la juventud y las ganas,” afirma Agustín a Teleshow.

Agustín Monzón quiere caminar y alimentar su propia historia

Mientras tanto, se prepara para lo que promete ser un año de descubrimientos y retos personales, tanto dentro del ring como en los sets cinematográficos. “Vamos a ver para dónde me lleva el camino,” comenta, dejando en claro que, sin importar el desenlace, su determinación por forjar su futuro y sus deseos son inquebrantables. Agustín no persigue solo un apellido ilustre, sino también una historia que resuene por méritos propios.