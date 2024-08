Agustín Monzón, el último eliminado de Survivor: “Nunca voy a volver a estar tan solo como en la isla”

Agustín Monzón renunció a volver a Survivor y se dejó ganar por Martín Colli (Video/Telefe)

A un mes y 10 días de su arranque, la competencia de Survivor, Expedición Robinson (Telefe) se va caldeando y ninguno de los participantes quiere abandonar la isla, aunque las condiciones se ponen cada vez más complicadas. Este domingo, la definición para ver quién continuaba en el reality se dio en la Isla del Muerto, donde se enfrentaron Agustín Monzón y Martín Colli y hubo un batacazo. Es que, para sorpresa de los participantes y de los televidentes, el nieto del fallecido boxeador Carlos Monzón decidió dejarse ganar por su compañero y quedó afuera del programa.

Este lunes, a horas de haber sido eliminado, el joven de 22 años, quien también es actor y doble de riesgo, dialogó en exclusiva con Teleshow: repasó su estadía en la isla y compartió sus proyectos personales para más adelante. “¿Por qué me anoté en Survivor? Porque me interesaba enseñar quién soy realmente”, dice Agustín. y sigue: “Además, me llamaron la atención los juegos: me llevo muy bien con el deporte, lo cual viene de familia. Por otro lado, también me atrapó el hecho de estar en un reality, eso de que te estén filmando constantemente y poder mostrarte tal cual sos”.

—¿Qué fue lo más duro que viviste durante tu estadía en la isla?

—Hay una dualidad al respecto, ya que lo que más sufrí y más amé fue la soledad. Nunca voy a volver a estar tan solo como lo estuve en la isla. Fue positivo porque te incita a realizar una introspección, ya que no tenés otra cosa: sos vos y la naturaleza. Pero, por otro lado, fue negativo porque me aburrí mucho.

—La convivencia con los integrantes de tu tribu o la soledad en la Isla del Muerto: ¿cuál de las dos situaciones te costó más?

—Creo que estar con mis compañeros. En la Isla del Muerto sabía que tenía luz verde para salir adelante porque solo dependía de mí. En la convivencia, en cambio, estaba todo demasiado caldeado, nunca sabés qué puede ocurrir.

"Me interesaba mostrar quién soy realmente", explicó Agustín al recordar qué lo llevó a anotarse en el reality (Foto/Gentileza Prensa Telefe)

—¿Qué actividad física realizabas antes que creés que influyó en tu desempeño? ¿La figura de tu abuelo, Carlos, tuvo influencia?

—Yo hacía boxeo y levantamiento de pesas en el gimnasio. La parte deportiva la tengo inculcada desde siempre, pero no por mi familia. En realidad, lo primero que hice cuando era más chico fue actuación; luego me cansó un poco y, al ver que todos mis compañeros del colegio hacían deporte, empecé yo también. Arranqué con rugby y me copé mucho con eso. Me dio confianza y hasta me interesó todo lo relacionado con la nutrición. Más allá de que mi abuelo fue un deportista muy reconocido, ese camino lo hice solo.

—¿Estás feliz con la decisión de permitir que Martín Colli continúe en la competencia?

—Sí, yo podía seguir; pero tuvimos una conversación esa misma noche, antes de irnos a dormir, que me hizo tomar la decisión de dejarlo ganar. No me arrepiento para nada. Fue dejar el ego de lado y decir: “Yo podría haber seguido, pero, capaz alguien, quiere ese lugar más que yo”. Y es superrespetable.

Como actor, uno de sus papeles más importantes se dio durante la serie de Ringo: gloria y muerte, estrenada en 2023 (Foto/@agustinmonzon01)

—¿Qué aprendizajes y recuerdos te llevás de tus 41 días en el programa?

—No me dan las manos para enumerarlos. No es solo un aprendizaje, sino un cambio de vida. Uno vuelve de allá y es completamente distinto, sobre todo el valor que les das a las cosas. Desde abrir la canilla y que salga agua, a tener algo para comer todos los días. Esto siempre me lo inculcaron de chico, igual. Te permite entender lo afortunado y “millonario” que sos todos los días.

—Y ahora que estás afuera, ¿barajaste participar de algún otro reality?

—No, pero después de esta experiencia no lo descarto.

Agustín Monzón durante la premiere de la serie de Ringo Bonavena en el Luna Park, donde su abuelo brilló tantas veces (Foto/@agustinmonzon01)

—¿Cuáles son tus planes a futuro?

—Estoy encarando el mundo del modelaje. Me gusta mucho la moda. Voy a aprovechar mi altura para incursionar en este universo. Además, me hice muy “amigo” de las redes sociales y me dieron ganas de streamear. También la actuación, que es en lo que me vengo formando desde hace tiempo y el motivo por el que me mudé a Buenos Aires a los 17 años. Estoy a full con eso, nunca dejé de trabajar en eso porque es mi pasión.