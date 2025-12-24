Yanina Latorre lloró con la carta que leyó su mamá en la despedida de LAM: “Hago todo para verte feliz”

La emotiva carta de la mamá de Yanina Latorre en su despedida de LAM (Video: América)

Yanina Latorre se despidió de LAM después de diez años de trabajo ininterrumpido y de compartir diariamente el estudio con Ángel de Brito. La última emisión en la que participó como panelista se transformó en una verdadera celebración de su trayectoria, con una producción que preparó un homenaje a la altura del vínculo construido en esa década. El estudio se colmó de gestos, palabras y presencias que reflejaron el impacto de su paso por el programa y el afecto del equipo, la audiencia y su entorno más cercano.

La carta, escrita por la producción y leída en vivo por Dora, propuso una mirada íntima sobre la trayectoria de Yanina en el programa. Desde el inicio, la voz de su madre imprimió un tono familiar y auténtico al mensaje: “Yanina dijo muchas veces que Ángel es como su segundo marido. Y para los que hacemos LAM, Yanina es familia. Ella mostró en LAM que puede ser la hermana grande que te aconseja y apaña. O puede ser como esas hermanas chiquitas que pelean todo el tiempo, pero para que las escuchen”.

A lo largo del texto, la carta fue delineando los distintos roles y facetas de la panelista dentro del grupo, con comparaciones que tejieron un paralelismo entre el entorno laboral y la vida familiar: “A veces, Yanina puede ser la tía cómplice que no juzga o la tía pasada de copas con la que llorabas de risa, criticando a otros parientes y hablando de los secretos de la familia. Yanina también puede ser como esas madres a las que no se le escapa nada, de esas que te ven venir de lejos y ya saben si te duele la panza o te llevaste una materia. Atenta a todo. Pero también puede ser como esas madres con las que no sabés adónde meterte porque no tiene filtro y es una boca sucia. Digamos todo”.

Yanina se despidió después de una década en LAM

El texto profundizó en la idea de LAM como un hogar alternativo, donde cada integrante ocupa un lugar en esa “familia” simbólica. “Si Ángel es como su segundo marido, eso quiere decir que las angelitas y las suricatas son como sus hijos. Eso quiere decir que LAM es su segundo hogar. Es posible. Pero hoy esta Yanina, que a veces es esposa, tía, madre, hermana, se muda a la casa que construyó al lado en SQP, cerca. Así podemos seguir viéndonos. De ama de casa a figura de la tele. Yanina, fue un placer verte crecer, pasar de angelita a conductora”.

La reacción de Yanina no se hizo esperar. Apenas escuchó la voz de su madre y el contenido de la carta, no pudo contener las lágrimas. Al ser consultada por Ángel de Brito, confesó: “Yo creo que todo lo que hago es para que ella sea feliz. Porque a veces siento que le faltaron un montón de cosas y siempre trato de que ella esté contenta. Me gusta cuando estoy al aire y me escribe o al otro día me comenta y se enoja con la que me peleó o le gusta la data o me avisa todo: ‘Me dice una pelotuda en Twitter, dijo tal cosa’. Es que siempre creo que estoy buscando, en realidad, la aprobación de mi mamá”.

La despedida, con la carta como eje, resumió la intensidad emocional de un ciclo que marcó la vida profesional y personal de Yanina Latorre. La voz de Dora, las palabras elegidas por el equipo y la honestidad de Yanina a la hora de expresar su gratitud y su nostalgia, construyeron un cierre que dejó en evidencia el tejido de afectos y recuerdos forjado en más de una década de trabajo compartido.