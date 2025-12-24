Nancy Dupláa habló de sus planes para el futuro: “Me quiero seguir perfeccionando y transformando”

La actriz contó que a que podría dedicarse en caso de decidir dejar la actuación (Video: Mirá quién vino- Futurock)

Nancy Dupláa reflexionó en profundidad sobre la crisis que atraviesa actualmente la ficción nacional y el impacto que esta situación tiene en la vida de los actores. En diálogo con Julia Mengolini para Mirá quién vino (Futurock), la actriz describió la escasez de trabajo en el sector y cómo la falta de proyectos la llevó a redefinir su presente, poniendo el foco en su familia y en la búsqueda de nuevas actividades para ocupar el tiempo.

Durante la entrevista, Dupláa contó que hoy no tiene empleo y que su rutina diaria gira en torno a su círculo íntimo. “Tengo padres grandes y tres hijos, que van y vienen... Hago mis cosas, cursos y talleres... Lleno el día con cosas de señora privilegiada que tiene una casa linda y se puede quedar ahí”, detalló, dejando en evidencia cómo la falta de trabajo en cine, televisión y teatro impacta en lo cotidiano y obliga a repensar el rumbo profesional y personal.

Lejos de quedarse en la queja, la actriz planteó la posibilidad de explorar otros caminos y de reinventarse fuera del universo artístico que la vio crecer. “Lo mío, en un futuro, es la comunicación. No sé cómo, pero por eso me quiero seguir perfeccionando y transformando”, expresó, abriendo la puerta a nuevas oportunidades y a la idea de perfeccionarse en un área distinta.

Dupláa analizó además el rol actual de la comunicación y la importancia de enviar otro tipo de mensajes a la sociedad. “La comunicación, hoy en día, es una de las cosas más importantes para llegar a la gente y hay que bajar la locura”, señaló, destacando la necesidad de aportar calma y sensatez en un medio que muchas veces se caracteriza por la inmediatez y el vértigo. “Siento que hay avidez en el medio de la comunicación y locura, entonces hay que empezar a mandar mensajes de paz”, concluyó, subrayando su deseo de contribuir a un espacio más constructivo y equilibrado.

El testimonio de Nancy Dupláa sintetiza el momento de incertidumbre que viven muchos actores argentinos, pero también deja ver su capacidad de adaptación y su voluntad de transformar la adversidad en oportunidad, apostando al aprendizaje y a la posibilidad de reinventarse en nuevas áreas, siempre con el objetivo de generar vínculo y sentido desde la palabra y la comunicación.

La confesión hot de Nancy Dupláa sobre sus encuentros con Pablo Echarri en hoteles alojamiento

Nancy Dupláa reveló cómo son sus encuentros íntimos con Pablo Echarri (Video: Las Chicas de la Culpa, Eltrece)

Fiel a su estilo frontal, descontracturado y sin vueltas, Nancy Dupláa volvió a mostrar su lado más hot luego de una charla tan íntima como divertida en Las Chicas de la Culpa, el ciclo de ElTrece conducido por Connie Ballarini, Fernanda Metilli, Malena Guinzburg y Natalia Carulias. Entre risas, chicanas y comentarios sin filtro, la actriz habló abiertamente de su vida sexual junto a Pablo Echarri, con quien lleva más de dos décadas de relación, y sorprendió al revelar que siguen teniendo citas fuera de casa, incluidos albergues transitorios.

Todo comenzó de manera distendida, cuando las conductoras destacaron —“con mucho respeto”, como se encargaron de aclarar con humor— sobre la sensualidad de la pareja. “Tus dos papás son resexies”, lanzó Connie Ballarini, a lo que Fernanda Metilli sumó que ambos “emanan un sex appeal”. Lejos de esquivar el tema, Nancy recogió el guante con humor y seguridad: “Somos hot, somos hot juntos”, dijo entre carcajadas.

La charla rápidamente fue subiendo de tono y las conductoras no tardaron en bromear sobre el “brillo” que Nancy suele mostrar. “Ese brillo que tenés es por el sexo”, le dijeron, mientras ella, sin desmentirlo, respondió con naturalidad: “Sí, sí, muchos me lo dicen”. Incluso hubo comentarios pícaros sobre supuestos encuentros recientes antes de ir a trabajar, a lo que la actriz se sumó con complicidad, dejando en claro que la intimidad sigue siendo un espacio activo y cuidado dentro de su pareja.