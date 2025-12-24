María Becerra compartió su experiencia en Finlandia: un viaje con amor, nieve y sueños cumplidos

La cantante y su novio se encuentran en Finlandia e hicieron la lista de deseos para estas fiestas (Video: Instagram)

María Becerra eligió Finlandia como destino para unas vacaciones junto a J Rei, motivada por la idea de vivir una experiencia invernal única en pareja. El viaje, cuidadosamente planeado, combinó paisajes cubiertos de nieve, actividades al aire libre y la oportunidad de atravesar juntos las fiestas de Navidad y Año Nuevo en un entorno tan lejano como soñado. Entre auroras boreales y aventuras en la nieve, la pareja aprovechó cada instante para construir recuerdos y cumplir deseos compartidos, registrando cada momento en un carrete que condensó la magia y la emoción del viaje.

“Pienso en la cantidad de veces que hablamos sobre este viaje y no las puedo ni enumerar. El viaje de nuestros sueños. Siempre quisimos hacerlo exactamente así: Navidad, Año Nuevo, mucha, mucha nieve; solos vos y yo, aventurándonos en nuestro ‘país de las maravillas’”, escribió María al compartir la secuencia de imágenes en sus redes. La primera foto la mostró en primer plano, con una expresión sonriente y el rostro parcialmente cubierto por una capucha de lana blanca y un abrigo grueso en tonos marrones y beige. De fondo, el cielo nocturno exhibió una franja verde de aurora boreal y las siluetas de árboles sin hojas, destacando la atmósfera polar y la emoción del instante.

En otra imagen, la protagonista fue la propia naturaleza: el cielo oscuro, atravesado por una aurora boreal de tonos verdes y matices lilas, ocupó el centro de la escena, mientras la oscuridad de la noche polar acentuó la intensidad del fenómeno. María continuó compartiendo su ilusión con sus seguidores: “Estar acá es un sueño. Ojalá podamos cumplir todos los deseos que pedimos para estas vacaciones jiji. Igual, lo único que me importa es que nos amamos, somos felices, tenemos salud y también la oportunidad de estar acá. Te amo @j.reiii. Yo ya gané, lpmm. Me siento como una nena ilusionadaaaaaaa”.

Todos los looks de María estuvieron pensados para pasar las temperaturas bajo cero de Finlandia

La pareja cumplió el sueño de andar en moto de nieve

A causa de las bajas temperaturas, las pestañas de María quedaron con escarcha

El viaje también incluyó momentos de aventura: J Rei fue fotografiado conduciendo una moto de nieve por un camino rodeado de árboles cubiertos de escarcha bajo el cielo azul claro. Vestido con un mono de nieve negro y azul, guantes y casco integral, el músico levantó el pulgar en señal de entusiasmo. María, por su parte, posó junto a una moto de nieve negra y roja, luciendo un mono negro con detalles rojos y casco, mientras el fondo mostraba un paisaje nevado y un cielo polar teñido de rosados y celestes, propio de los amaneceres nórdicos.

La experiencia compartida se plasmó en imágenes donde la pareja posó de noche sobre la nieve, tomados de la mano, junto a una estructura tipo tipi e iluminados por la aurora boreal en tonos verdes. “A continuación voy a compartirles nuestra lista de deseos… 5 deseos para nuestras vacaciones soñadas: ver las auroras boreales, ver nevar, andar en moto de nieve, cocinar juntos a la intemperie y hacer esquí”, contó María, sumando el tono lúdico que acompañó cada jornada.

La travesía se cerró con postales de María mirando a la cámara, abrigada con un saco acolchado claro, guantes blancos y gorro de pelo, cubriéndose el rostro con ambas manos mientras el cielo se iluminó con la aurora boreal y algunas estrellas. “Siempre quisimos hacerlo exactamente así”, sintetizó la artista, dejando en claro que, más allá de los paisajes y las aventuras, lo esencial fue la felicidad compartida y la oportunidad de habitar juntos un verdadero país de las maravillas invernal.

En sus primeros días tuvieron la oportunidad de ver las auroras boreales

María y J Rei eligieron dormir a la intemperie en una carpa

"Siempre quisimos hacerlo exactamente así: Navidad, Año Nuevo, mucha, mucha nieve; solos vos y yo, aventurándonos en nuestro país de las maravillas", escribió María en el pie del carrete

El viaje de María Becerra y J Rei a Finlandia resultó en mucho más que una suma de postales espectaculares y aventuras cumplidas. Cada deseo tachado de la lista, cada noche bajo la aurora boreal y cada instante de complicidad reflejaron no solo el descubrimiento de un destino soñado, sino también la fortaleza de un vínculo capaz de transformar cualquier paisaje en un auténtico refugio de felicidad. Así, las vacaciones en el invierno finlandés quedaron grabadas como una experiencia compartida que unió naturaleza, amor y sueños realizados.