Teleshow

El viaje soñado de María Becerra y J Rei por el cielo mágico de Finlandia: “Qué afortunados somos”

Luego de los shows consagratorios en River, La Nena de Argentina y su novio cambiaron el calor de Buenos Aires por el frío polar del Ártico en busca de auroras boreales

María Becerra y J Rei viajaron a Finlandia para ver auroras boreales (Video: Instagram)

María Becerra y J Rei transitan por estos días un momento muy especial en su relación al viajar juntos a Finlandia para presenciar por primera vez las auroras boreales, un fenómeno natural al que ambos artistas aspiraban. En su primer día en el círculo polar ártico, lograron observar las luces del norte, y rápidamente compartieron la experiencia con sus seguidores a través de sus redes sociales. La emoción que expresaron en esos mensajes reflejó tanto la felicidad compartida por el logro personal como la solidez de su vínculo, cuya historia pública tuvo uno de sus puntos más altos sobre el escenario del estadio River Plate cuando cantaron por primera vez en vivo la canción que grabaron juntos.

Ambos cantantes relataban el asombro vivido frente a las auroras. “Miren cómo bailan, son tan hermosas. Qué afortunados somos, es difícil ver auroras porque se necesitan muchos factores para presenciar este fenómeno, y hoy en nuestro primer día de caza de auroras las vemos así, hermosas e intensas. La misma guía nos dice que es la primera vez las ve así”, compartió La Nena de Argentina en su cuenta oficial. Casi en simultáneo, su novio sumó su perspectiva: “Las vacaciones de nuestros sueños, venir a ver auroras boreales y en la primera que salimos a cazarlas las vimos en color verde y rosa, una bendición de la naturaleza ante nuestros ojos”.

El cielo mágico de María
El cielo mágico de María Becerra y J Rei en Finlandia
María Becerra y J Rei
María Becerra y J Rei vestidos para la ocasión

Las auroras boreales iluminan los cielos de regiones árticas como Noruega o Finlandia y resultan del choque de partículas solares con la atmósfera terrestre a unos cien kilómetros de altura. Estas partículas viajan desde el sol, son atraídas por el campo magnético de la Tierra hacia el Polo Norte y al colisionar con las capas altas de la atmósfera, generan la característica luz visible. El resultado son cortinas de colores que, cada temporada, atraen a científicos, turistas y fotógrafos de todo el mundo. Las temperaturas clavadas en el 20 bajo cero obligaron a tomar los recaudos del caso y así se vio a los artistas, abrigados de los pies a la cabeza, pero sin perder el encanto ni el glamour.

La dimensión emocional del viaje de Becerra y J Rei se conecta directamente con su historia de superación personal que tuvo su rúbrica en los históricos shows de diciembre de la artista en River Plate, donde cantaron juntos “Mi Amor”. Allí, sobre el escenario y ante 85 mil personas, J Rei sorprendió a la cantante al mostrarle un tatuaje en su antebrazo con la frase: “María de los Ángeles ahora te amo más porque compartimos unos Ángeles”. El gesto no solo aludía al nombre real de Becerra, sino también a su proceso de duelo por la pérdida de dos embarazos ectópicos.

La pareja soñaba con conocer
La pareja soñaba con conocer auroras boreales y lo consiguió el primer día en Finlandia
20 grados bajo cero: la
20 grados bajo cero: la temperatura a la hora de la expedición

La experiencia dejó una huella profunda fuera de los focos. En una entrevista en Urbana Play, el rapero evocó el momento traumático, remarcando el sufrimiento y la fortaleza de su pareja: “La pasó mal, obviamente, porque estuvo en riesgo su vida”. Subrayó que acompañar a Becerra en una etapa límite le permitió comprender la dimensión auténtica del amor y la resiliencia.

Para la pareja, el reciente viaje al Ártico representa mucho más que el cumplimiento de un sueño turístico. Compartir la contemplación de las auroras boreales encierra el significado de un presente resignificado tras atravesar situaciones dolorosas juntos; es la celebración de una unión forjada en la adversidad y fortalecida por la superación. Detrás de la exposición pública y la fama en la música argentina, Becerra y J Rei ofrecen así un testimonio de afectos y resiliencia.

La historia de estos dos artistas, marcada por gestos íntimos y desafíos personales, trasciende el escenario y se proyecta como un ejemplo de unión y superación, demostrando que, incluso en medio de la popularidad y los logros profesionales, persisten vivencias humanas que conmueven y unen más allá de cualquier espectáculo.

