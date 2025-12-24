La explosiva producción de Sofia “La Reini” Gonet como una Mamá Noel sexy: “Ya sané”

La jugada producción de fotos de Sofía Gonet: "Este Año Me Porté Muy Mal"

Tras su polémica con Homero Pettinato, y luego de recibir todo tipo de hate por redes sociales, Sofía Gonet dio vuelta la página a uno de los capítulos más estresantes de su vida. Luego de que la joven manifestara la necesidad de alejarse de las redes para priorizarse a sí misma, La Reini reapareció más explosiva que nunca.

“Hola a todos, he decidido tomarme un tiempo para sanar, para mi, para enfocarme en mi bienestar. Necesito desconectar un tiempo y volveré cuando me sienta lista”, había expresado Gonet ante sus 916 mil seguidores con un serie posteo con letras blancas sobre un fondo negro. Sin embargo, cuando todo parecía indicar que Sofía no volvería a las plataformas, la joven sorprendió.

Con tan solo 19 horas de diferencia de su anterior posteo, Sofía subió una nueva story con letras negras y fondo negro. “Ya sané, feliz Navidad a todos”, destacó. Acto seguido, la influencer compartió con sus seguidores una jugada producción fotográfica en la que representaba a una Mamé Noel sexy. “Este año me porté muy mal”, resaltaba la descripción del video que resumía la jornada fotográfica.

En el clip podía verse a Gonet luciendo un suéter rojo con ilustraciones de perritos en el costado derecho de su blusa. La misma estaba atada al frente y abotonada solo en la parte superior, dejando parte del torso descubierto. La joven vestía medias negras translúcidas de talle alto que permitían ver la ropa interior negra debajo. Su pelo era castaño claro, de un largo medio, con ondas y flequillo desfilado que enmarcaba su cara. El entorno era un espacio interior de paredes y piso blancos, con luz natural suave que entraba por una ventana visible en la esquina superior izquierda.

Sofía Gonet dejó atrás su escándalo con Homero Pettinato con una jugada producción de fotos (Instagram)

El video comienza con la mano de Sofia recorriendo la pierna de un modelo, luego, ella recorre su trabajado abdomen. Es entonces cuando la cámara gira y la muestra a La Reini acercándose lentamente mientras camina con sus manos y rodillas. En una de las siguientes escenas, la influencer se sienta sobre las piernas del joven, quien también luce un look navideño compuesto por gorro rojo con un pompón blanco, barba blanca y pantalones rojos.

Sofía “la Reini” Gonet respondió con ironía al escándalo que la involucró junto a Homero Pettinato. Luego de varios días de intenso debate en redes sociales, la influencer optó por abordar públicamente la situación con una frase cargada de humor: “Me mandaron a hacer terapia”. Así, decidió enfrentar la polémica y tomar distancia del conflicto que se había hecho viral.

El episodio tuvo su origen cuando circuló en internet una fotografía de Pettinato acompañado de otra joven en el Konex, publicada por una cuenta de espectáculos con el mensaje: “No se despegaron un segundo, a los besos mal”. La difusión de esa imagen desató especulaciones y puso en el centro de la conversación la dimensión privada de la pareja, además de evidenciar la presión y la crítica en el ámbito digital.

El video navideño de Sofía Gonet generó impacto entre sus 916 mil seguidores y mostró una faceta más audaz tras la controversia (Instagram)

Poco después del surgimiento del rumor, Gonet compartió en su cuenta capturas de pantallas con intercambios hostiles y reproches entre ambos, lo que dejó en evidencia el deterioro de la relación. Esta exposición provocó comentarios, apoyos y críticas distribuidos entre los usuarios y desplegó el tema como uno de los más discutidos en el entorno digital.

La situación escaló rápidamente, y Pettinato sumó su versión a través de un video en redes en el que expuso su perspectiva sobre los motivos que llevaron a la separación. Por su parte, Gonet guardó silencio durante tres días antes de publicar un extenso descargo en Instagram. Allí relató: “Aparezco después de estar siendo cancelada hace más de tres días enteros por todo un país y por todos los medios de comunicación diciendo que soy violenta, que soy psicópata, que debería estar internada o presa. Recibiendo millones de mensajes de que ojalá me maten, ojalá me caguen a piñas, ojalá me internen. Viendo clips de uno de los canales de streaming más vistos del país, diciendo que soy una pu..., que soy una hija de pu... y hablando de cómo se ven mis tetas de cerca, con todo Twitter haciéndome bodyshaming por mi cuerpo y por un vestido que usé. Se ve que todo esto no es violencia”.

Sofía Gonet reaparece en redes sociales tras su polémica con Homero Pettinato y sorprende a sus seguidores con una producción navideña (Instagram)

En su declaración, Gonet aclaró que nunca intentó relacionar la situación con problemáticas mayores: “Quiero decirles que yo jamás hablé de violencia de género y mi fin nunca fue ensuciar una causa tan importante como esa”. También reflexionó sobre el carácter tóxico de la relación y su esfuerzo por ayudar a Pettinato: “Me dejé llevar por la idea del amor romántico y me enamoré de una persona que tenía problemas con las sustancias y que necesita ayuda y que yo eso no lo quiero juzgar. Pero eso mismo era lo que desencadenaba un montón de situaciones y actitudes que yo no sabía manejar y nunca supe cómo manejarlas. Saqué el foco de mi vida para intentar solucionar la suya. Obviamente, la dinámica jamás iba a funcionar y, por eso, cada vez fue escalando y escalando más la toxicidad hasta terminar en esto, en mostrar nuestras peores miserias. Fue una relación que tendría que haber terminado desde el minuto cero”.

El intercambio de ironías continuó cuando Pettinato compartió una imagen desde la premiación de Olga, evento en el que recibió el reconocimiento al “peor ship”, un guiño a la relación más fallida del año en ese ambiente. Su mensaje fue breve: “Y sí,” subrayando el tono humorístico que adoptaron ambos como respuesta a la vorágine mediática.

Finalmente, Gonet reafirmó su postura mostrando, a través de una historia, una taza de café y un libro acompañados por la frase: “Me mandaron a hacer terapia”. Con esta actitud, la influencer se apartó del tono acusatorio, optando por el distanciamiento frente al juicio público y la sucesión de desencuentros digitales.

En sus reflexiones, Gonet minimizó la importancia del escándalo en comparación con problemáticas graves que afectan a otras personas, marcando la diferencia entre el espectáculo de las figuras públicas y los desafíos reales de quienes viven fuera del foco mediático.