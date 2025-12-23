Clara, la hija de Ricky Sarkany, anunció que está embarazada: “Bebucha en camino”

Clara Sarkany, hija del diseñador Ricky Sarkany, anunció en redes sociales que está embarazada y reveló que espera una niña junto a Santiago Vázquez (Video: Instagram)

Clara Sarkany, hija del diseñador Ricky Sarkany, atraviesa uno de los momentos más felices de su vida. A través de un emotivo posteo en sus redes sociales, la joven reveló que será madre por primera vez y que espera una hija, fruto de su relación con el DJ Santiago Vázquez. La noticia fue celebrada de inmediato por su entorno íntimo y por numerosas figuras del espectáculo, que no dudaron en expresarle su cariño y emoción en los comentarios.

Lejos de un anuncio frío o protocolar, Clara eligió mostrar el proceso completo de cómo fue compartiendo la noticia con su familia, amigos y compañeros de trabajo. En una serie de imágenes y videos, dejó ver las distintas reacciones, abrazos, risas y lágrimas que despertó la llegada de la beba, construyendo un relato profundamente humano, atravesado por la alegría y la sensibilidad. “4 meses de esta locura hermosa. Terminamos ganando, mi amor”, escribió, mientras arrobaba a su pareja. “Bebucha en camino. ¡Te amamos con todo nuestro corazón!“, compartió.

El anuncio del embarazo de Clara Sarkany generó una ola de comentarios y felicitaciones de figuras reconocidas como la China Suárez, Lola Latorre y Julieta Poggio en Instagram (Instagram)

En una de las primeras postales se la ve junto a su pareja, Santiago Vázquez, en un contexto relajado y cotidiano. La imagen funciona como punto de partida de esta nueva etapa que ambos decidieron hacer pública con naturalidad, sin estridencias, pero con una emoción imposible de ocultar. En uno de los videos, Clara aparece durante una ecografía, justo cuando se enteró que iba a ser madre de una niña. En ese momento, se tapa la cara y se deja llevar por el impacto del momento, mientras en pantalla se observa el estudio.

Otro de los momentos mostrados en el posteo fue el video grabado en su lugar de trabajo, donde Clara sorprendió a sus compañeros con la noticia. En el clip se distingue una clara división improvisada entre “team lady” y “team men”, mientras ella levanta los brazos y confirma que espera una nena. Las reacciones espontáneas, los aplausos y los gritos de alegría reflejan el clima de celebración colectiva que rodea a la futura mamá.

Uno de los momentos más íntimos del anuncio incluyó mensajes privados entre Clara y su padre, Ricky Sarkany, quien expresó su orgullo y felicidad por la noticia (Instagram)

También hubo espacio para la intimidad familiar. Clara compartió capturas de chats privados en las que se leen mensajes llenos de ternura. En uno de ellos, su padre le escribe con orgullo: “Toy contento. Clari nos trae una nenita”, a lo que ella responde con un “Te amo” que resume la emoción del intercambio. En otro mensaje, su mamá le dedica palabras profundas sobre la maternidad, el amor y el acompañamiento incondicional, destacando “la bendición de poder tener la mejor tarea que hay: la de ser mamá”. La publicación también incluyó un video que despertó especial sensibilidad: el momento en que Clara le cuenta la noticia a su abuela, a quien abraza con fuerza mientras ambas sonríen emocionadas.

Como era de esperar, el posteo se llenó rápidamente de comentarios de figuras conocidas. Entre los mensajes se destacaron los de Lola Latorre, quien le escribió “Vas a ser la mejor mamá del mundo”, la China Suárez, que le dejó corazones y Julieta Poggio, que puso: “Qué hermoso”. Entre otras figuras que también fueron parte de los comentarios de felicitaciones en el post de Instagram, se encuentran Catherine Fulop, Sofía Calzetti, Mica Vázquez, Cami Homs y Valu Cervantes. Los corazones, emojis y palabras de aliento reflejaron el cariño que Clara despierta en el ambiente y el acompañamiento que recibe en este momento tan especial.

La China Suárez, amiga de la familia Sarkany, rindió homenaje a Sofía Sarkany con un emotivo post por su cumpleaños, fortaleciendo el vínculo cercano con Clara y su entorno

La presencia de la China Suárez entre los mensajes de felicitación no pasó inadvertida y sumó una carga emocional extra a la noticia. Su vínculo con la familia Sarkany es profundo y atraviesa una historia marcada por el amor y la pérdida. La actriz fue una de las grandes amigas de Sofía Sarkany, hermana de Clara, y desde su fallecimiento en marzo de 2021 mantiene vivo su recuerdo con gestos públicos que conmueven.

Cada 4 de diciembre, fecha en la que Sofía hubiera cumplido años, la China la homenajea en redes sociales. Este año no fue la excepción: compartió imágenes inéditas de distintos momentos juntas acompañadas por un corazón amarillo y la canción Me Rehúso, de Danny Ocean. Sin palabras, dejó que las fotos hablaran por ella y transmitieran la profundidad de un vínculo que sigue intacto pese al paso del tiempo.