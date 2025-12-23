Teleshow

Clara, la hija de Ricky Sarkany, anunció que está embarazada: “Bebucha en camino”

La hija del diseñador atraviesa una etapa de felicidad plena al compartir con sus seguidores que espera su primera hija junto al DJ Santiago Vázquez. Los mensajes de las famosas

Guardar
Clara Sarkany, hija del diseñador Ricky Sarkany, anunció en redes sociales que está embarazada y reveló que espera una niña junto a Santiago Vázquez (Video: Instagram)

Clara Sarkany, hija del diseñador Ricky Sarkany, atraviesa uno de los momentos más felices de su vida. A través de un emotivo posteo en sus redes sociales, la joven reveló que será madre por primera vez y que espera una hija, fruto de su relación con el DJ Santiago Vázquez. La noticia fue celebrada de inmediato por su entorno íntimo y por numerosas figuras del espectáculo, que no dudaron en expresarle su cariño y emoción en los comentarios.

Lejos de un anuncio frío o protocolar, Clara eligió mostrar el proceso completo de cómo fue compartiendo la noticia con su familia, amigos y compañeros de trabajo. En una serie de imágenes y videos, dejó ver las distintas reacciones, abrazos, risas y lágrimas que despertó la llegada de la beba, construyendo un relato profundamente humano, atravesado por la alegría y la sensibilidad. “4 meses de esta locura hermosa. Terminamos ganando, mi amor”, escribió, mientras arrobaba a su pareja. “Bebucha en camino. ¡Te amamos con todo nuestro corazón!“, compartió.

El anuncio del embarazo de
El anuncio del embarazo de Clara Sarkany generó una ola de comentarios y felicitaciones de figuras reconocidas como la China Suárez, Lola Latorre y Julieta Poggio en Instagram (Instagram)

En una de las primeras postales se la ve junto a su pareja, Santiago Vázquez, en un contexto relajado y cotidiano. La imagen funciona como punto de partida de esta nueva etapa que ambos decidieron hacer pública con naturalidad, sin estridencias, pero con una emoción imposible de ocultar. En uno de los videos, Clara aparece durante una ecografía, justo cuando se enteró que iba a ser madre de una niña. En ese momento, se tapa la cara y se deja llevar por el impacto del momento, mientras en pantalla se observa el estudio.

Otro de los momentos mostrados en el posteo fue el video grabado en su lugar de trabajo, donde Clara sorprendió a sus compañeros con la noticia. En el clip se distingue una clara división improvisada entre “team lady” y “team men”, mientras ella levanta los brazos y confirma que espera una nena. Las reacciones espontáneas, los aplausos y los gritos de alegría reflejan el clima de celebración colectiva que rodea a la futura mamá.

Uno de los momentos más
Uno de los momentos más íntimos del anuncio incluyó mensajes privados entre Clara y su padre, Ricky Sarkany, quien expresó su orgullo y felicidad por la noticia (Instagram)

También hubo espacio para la intimidad familiar. Clara compartió capturas de chats privados en las que se leen mensajes llenos de ternura. En uno de ellos, su padre le escribe con orgullo: “Toy contento. Clari nos trae una nenita”, a lo que ella responde con un “Te amo” que resume la emoción del intercambio. En otro mensaje, su mamá le dedica palabras profundas sobre la maternidad, el amor y el acompañamiento incondicional, destacando “la bendición de poder tener la mejor tarea que hay: la de ser mamá”. La publicación también incluyó un video que despertó especial sensibilidad: el momento en que Clara le cuenta la noticia a su abuela, a quien abraza con fuerza mientras ambas sonríen emocionadas.

Como era de esperar, el posteo se llenó rápidamente de comentarios de figuras conocidas. Entre los mensajes se destacaron los de Lola Latorre, quien le escribió “Vas a ser la mejor mamá del mundo”, la China Suárez, que le dejó corazones y Julieta Poggio, que puso: “Qué hermoso”. Entre otras figuras que también fueron parte de los comentarios de felicitaciones en el post de Instagram, se encuentran Catherine Fulop, Sofía Calzetti, Mica Vázquez, Cami Homs y Valu Cervantes. Los corazones, emojis y palabras de aliento reflejaron el cariño que Clara despierta en el ambiente y el acompañamiento que recibe en este momento tan especial.

La China Suárez, amiga de
La China Suárez, amiga de la familia Sarkany, rindió homenaje a Sofía Sarkany con un emotivo post por su cumpleaños, fortaleciendo el vínculo cercano con Clara y su entorno

La presencia de la China Suárez entre los mensajes de felicitación no pasó inadvertida y sumó una carga emocional extra a la noticia. Su vínculo con la familia Sarkany es profundo y atraviesa una historia marcada por el amor y la pérdida. La actriz fue una de las grandes amigas de Sofía Sarkany, hermana de Clara, y desde su fallecimiento en marzo de 2021 mantiene vivo su recuerdo con gestos públicos que conmueven.

Cada 4 de diciembre, fecha en la que Sofía hubiera cumplido años, la China la homenajea en redes sociales. Este año no fue la excepción: compartió imágenes inéditas de distintos momentos juntas acompañadas por un corazón amarillo y la canción Me Rehúso, de Danny Ocean. Sin palabras, dejó que las fotos hablaran por ella y transmitieran la profundidad de un vínculo que sigue intacto pese al paso del tiempo.

Temas Relacionados

Clari SarkanyRicky SarkanySantiago VázquezClara Sarkanyembarazada

Últimas Noticias

Yanina Latorre contó que compra ropa y accesorios de lujo de segunda mano aconsejada por una famosa: “Ella es reviva”

La conductora de SQP respaldó la decisión de Wanda Nara de vender piezas icónicas de su guardarropa. Su apoyo a la moda circular

Yanina Latorre contó que compra

La hermana de Lionel Messi se descompensó mientras manejaba en Miami y sufrió un accidente

María Sol Messi, la hermana menor del futbolista, tuvo que ser asistida tras un choque. La palabra de Celia Cuccittini, su madre, al ciclo de Ángel de Brito

La hermana de Lionel Messi

Moria Casán se sorprendió en vivo por la situación de los dólares “cara chica”: “No me arruinen las fiestas”

La conductora reaccionó con humor y asombro sobre una disposición del Banco Central sobre los billetes antiguos. El video

Moria Casán se sorprendió en

Matías Alé sufrió un incendio en su casa y tuvo que ser internado: el video del peligroso accidente doméstico

Un incidente en el hogar puso en riesgo la salud del actor, que fue trasladado de urgencia a una clínica tras inhalar humo. “Fue un susto muy grande”, contó en diálogo con Teleshow

Matías Alé sufrió un incendio

Evangelina Anderson lució su talento para el patinaje sobre hielo, ¿con una indirecta para Ian Lucas y Martín Demichelis?

La modelo sorprendió mostrando su habilidad, tras cumplirse 18 años de su participación en Patinando por un sueño, y desató comentarios sobre la elección musical que realizó para su video

Evangelina Anderson lució su talento
DEPORTES
El emotivo discurso de Dalma

El emotivo discurso de Dalma y Gianinna tras recibir el Olimpia Infinito en homenaje a Diego Maradona: “Sabemos que no estamos solas”

Se definieron los 47 clasificados a la Copa Libertadores: los bombos y el “grupo de la muerte” que podría tocarle a Boca Juniors

Sergio Costantino fue elegido presidente transitorio de San Lorenzo: cuándo serán las elecciones

Fue multicampeón en Barcelona con Messi y sorprendió al anunciar su retiro a los 32 años: “Fue duro aceptarlo”

El posteo de Santiago Ascacibar mientras define su futuro: con su llegada a River Plate descartada, ¿se acerca a Boca Juniors?

TELESHOW
Yanina Latorre contó que compra

Yanina Latorre contó que compra ropa y accesorios de lujo de segunda mano aconsejada por una famosa: “Ella es reviva”

La hermana de Lionel Messi se descompensó mientras manejaba en Miami y sufrió un accidente

Moria Casán se sorprendió en vivo por la situación de los dólares “cara chica”: “No me arruinen las fiestas”

Matías Alé sufrió un incendio en su casa y tuvo que ser internado: el video del peligroso accidente doméstico

Evangelina Anderson lució su talento para el patinaje sobre hielo, ¿con una indirecta para Ian Lucas y Martín Demichelis?

INFOBAE AMÉRICA

Buques petroleros evitan puertos de

Buques petroleros evitan puertos de Venezuela ante las acciones de Estados Unidos contra el comercio ilegal de crudo

Panamá aseguró que los petroleros abordados por Estados Unidos en el Caribe “no respetaron” sus reglas de navegación

Netanyahu llevará el programa nuclear iraní y la próxima fase del plan para Gaza a la agenda de su reunión con Trump

“Las personas en el centro”: la estrategia que está transformando el futuro del trabajo en Latinoamérica

Con la visión de Elaine Wynn y el sello de Francis Kéré, Las Vegas se prepara para su primer museo de arte en 2029