La confesión hot de Nancy Dupláa sobre sus encuentros con Pablo Echarri en hoteles alojamiento: “Algunos son comunachos”

Nancy Dupláa reveló cómo son sus encuentros íntimos con Pablo Echarri (Video: Las Chicas de la Culpa, Eltrece)

Fiel a su estilo frontal, descontracturado y sin vueltas, Nancy Dupláa volvió a mostrar su lado máshot luego de una charla tan íntima como divertida en Las Chicas de la Culpa, el ciclo de ElTrece conducido por Connie Ballarini, Fernanda Metilli, Malena Guinzburg y Natalia Carulias. Entre risas, chicanas y comentarios sin filtro, la actriz habló abiertamente de su vida sexual junto a Pablo Echarri, con quien lleva más de dos décadas de relación, y sorprendió al revelar que siguen teniendo citas fuera de casa, incluidos albergues transitorios.

Todo comenzó de manera distendida, cuando las conductoras destacaron —“con mucho respeto”, como se encargaron de aclarar con humor— sobre la sensualidad de la pareja. “Tus dos papás son resexies”, lanzó Connie Ballarini, a lo que Fernanda Metilli sumó que ambos “emanan un sex appeal”. Lejos de esquivar el tema, Nancy recogió el guante con humor y seguridad: “Somos hot, somos hot juntos”, dijo entre carcajadas.

La charla rápidamente fue subiendo de tono y las conductoras no tardaron en bromear sobre el “brillo” que Nancy suele mostrar. “Ese brillo que tenés es por el sexo”, le dijeron, mientras ella, sin desmentirlo, respondió con naturalidad: “Sí, sí, muchos me lo dicen”. Incluso hubo comentarios pícaros sobre supuestos encuentros recientes antes de ir a trabajar, a lo que la actriz se sumó con complicidad, dejando en claro que la intimidad sigue siendo un espacio activo y cuidado dentro de su pareja.

La actriz sorprendió al contar detalles de su vida sexual y cómo organiza citas fuera de casa con su pareja (@duplaa_nancyok)

En ese marco, surgió una de las revelaciones que más repercusión generó: la confirmación de que, pese a los años juntos y a la rutina familiar, siguen organizando citas fuera del hogar. “Sí, claro, vamos fuera de casa”, afirmó la actriz cuando le preguntaron si salían solos. Ante la repregunta directa —“¿tiene citas?”—, no dudó: “Sí, sí, sí”. Y cuando el tema derivó en los hoteles alojamiento, la actriz lejos estuvo de incomodarse.

Con risas y algo de ironía, Dupláa explicó que, con el paso del tiempo, la logística también fue cambiando. “Esto será usado en mi contra”, bromeó, anticipándose al impacto del recorte viral. Luego, aclaró que hoy la situación es más sencilla: “Por suerte hay autos, cada vez la cosa se fue sofisticando también”, dijo, en referencia a que ya no se trata de situaciones improvisadas o incómodas.

Lejos de idealizarlo todo, Nancy también habló con sinceridad sobre las distintas categorías de lugares que existen. “Hay algunos que son comunachos, como siempre, que también tienen su gracia”, lanzó, provocando una catarata de risas en el estudio. Incluso hubo bromas sobre el clásico “plástico en la cama”, a lo que la actriz respondió con total naturalidad, dejando en claro que el humor es parte fundamental de la intimidad compartida.

Nancy Dupláa destacó la importancia del humor y la complicidad en la intimidad de su relación con Pablo Echarri

Uno de los momentos más comentados llegó cuando Dupláa ironizó sobre el anonimato y el reconocimiento público. “Pagás con la tarjeta, de Pablo Echarri”, dijo entre risas, y agregó, exagerando la escena: “Una se asoma un poco para que vea que está conmigo”. La ocurrencia despertó nuevas chicanas del panel, que imaginó situaciones delirantes en habitaciones contiguas o curiosos oyentes atentos a cada sonido.

Más allá del tono divertido, la charla también dejó entrever una mirada madura sobre la pareja y el deseo. Nancy fue clara al explicar que, cuando hay hijos, la intimidad no desaparece, pero sí requiere organización. “Cuando hay hijos no es cuando vos querés, es cuando podés”, reflexionó, y agregó que si bien no es imposible, “se complica”, algo con lo que varias de las conductoras coincidieron.

El intercambio, que rápidamente se viralizó en redes sociales, fue celebrado por muchos usuarios como una muestra de naturalidad y frescura. Sin caer en golpes bajos ni provocaciones forzadas, Nancy Dupláa habló de sexo, pareja y tiempo compartido con una mezcla de humor, sinceridad y desparpajo que ya es parte de su sello público.