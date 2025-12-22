Dos celebraciones y reclamos legales: se reavivó la puja entre Fabián Cubero y Nicole Neumann por la fiesta de Allegra

Fabian Cubero habla sobre el festejo de cumpleaños de su hija Allegra y las celebraciones separadas con Nicole Neumann (Video: Infama, América)

El conflicto familiar entre Fabián Cubero y Nicole Neumann sigue. En este caso, debido a la organización de la fiesta de 15 de su hija Allegra Cubero volvió a quedar en evidencia, luego de que el exfutbolista confirmara que la modelo no participará del evento y que cada uno celebrará por separado. La disputa, que involucra acuerdos previos y desacuerdos sobre la crianza de sus hijas, suma un nuevo capítulo en vísperas del cumpleaños de su hija, previsto para el 6 de enero.

Cubero explicó que la organización de la fiesta estará a su cargo y que la madre no formará parte del evento. “La fiesta la íbamos a hacer conmigo y el viaje con la mamá. Fue algo que se pactó desde un primer momento”, afirmó el exjugador, quien remarcó que la decisión responde a un acuerdo establecido tiempo atrás. “Las familias que terminan bien, lo pueden hacer bien. Las que terminan mal, viaje con uno y fiesta con otro. Simple”.

Las fotos de la salida de Indiana, Allegra y Sienna Cubero con su papá y Mica Viciconte: diversión en familia

Además, expresó su malestar por la situación judicial que atraviesa con Neumann: “Esperemos que no haya ningún martes 13 porque el juzgado sigue cruzado de brazos. No se tomó ninguna medida y la verdad es que estoy bastante molesto con esa situación”, expresó el exjugador.

En cuanto a la dinámica familiar durante las fiestas, Cubero detalló que celebrará su cumpleaños y la Navidad junto a sus hijas, mientras que ellas pasarán Año Nuevo con su madre. Respecto a las vacaciones, señaló que la primera quincena de enero le corresponde a Neumann y la segunda a él, aunque manifestó su preocupación por el cumplimiento de las fechas: “Ahora está todo pactado. O sea, primera quincena con la mamá y segunda conmigo. Después hay que rezar para que las fechas sean las que corresponden”, explicó.

El conflicto entre Fabián Cubero y Nicole Neumann por la fiesta de 15 de Allegra Cubero evidencia la falta de consenso familiar

Frente a la negativa de Cubero a que Neumann participe en la fiesta de Allegra, la modelo optó por tomar una decisión propia. Cansada de los desacuerdos, anunció que también organizará una celebración para su hija. “Estamos armando una fiesta relinda. Estamos con el vestido, con Laurencio Adot, así que ahora tenemos la prueba del look y todas las sorpresas”, reveló Neumann, quien ya había manifestado su deseo de ser parte del evento, aunque el padre de Allegra insistió en respetar el acuerdo original. “No entiendo por qué quiere participar de algo que no se arregló”, sostuvo Cubero.

Nicole Neumann anuncia que también celebrará el cumpleaños de Allegra con una fiesta propia y un vestido de Laurencio Adot

Este episodio se suma a una serie de desencuentros públicos y legales entre ambos, que han marcado la relación desde su separación. Los desacuerdos sobre la organización de eventos familiares y el cumplimiento de acuerdos previos, como las vacaciones y otras celebraciones, han sido una constante en la dinámica entre Cubero y Neumann. La situación actual refleja la persistencia de tensiones y la dificultad para alcanzar consensos en torno a la crianza y los momentos importantes en la vida de sus hijas.

Indiana y Allegra presentaron a sus novios

La exposición pública de los primeros amores adolescentes volvió a poner en el centro de la escena a la familia de Nicole Neumann y Fabián Cubero. Esta vez, la noticia surgió desde las redes sociales, donde Indiana Cubero, la hija mayor de la expareja, eligió oficializar su relación sentimental con un gesto que definió el pulso generacional: una historia de Instagram. La publicación, que mostró a Indiana junto a Thiago Silvero, incluyó un mensaje directo del joven futbolista: “El comienzo de algo muy lindo. Te amo mi compañera”, escribió el joven, según lo compartido por la propia Indiana en su cuenta. La decisión de la mayor del exfutbolista y la modelo de presentar a su novio en redes sociales marcó un cambio respecto al perfil reservado que había mantenido hasta ahora.

Indiana Cubero oficializa su relación con Thiago Silvero, futbolista de Vélez Sarsfield, a través de una publicación en Instagram

El entorno de Silvero también atrajo la atención. El joven, que se desempeña como defensor en las inferiores de Vélez Sarsfield, renovó su contrato con el club hasta 2028 y, según la información difundida, ya había sido observado por equipos internacionales. La conexión con Vélez no resultó casual: Fabián Cubero es el jugador con más partidos en la historia del club, con 633 encuentros y siete títulos, y conoció a Nicole Neumann en el estadio durante una sesión de fotos.

Indiana Cubero blanqueó su relación con un jugador de Vélez

La pasión por el club se transmitió a sus hijas, e Indiana fue vista en varias ocasiones luciendo la camiseta de El Fortín. La dinámica familiar volvió a quedar expuesta cuando Allegra, hermana de Indiana, también presentó a su novio en redes sociales. A pocas semanas de cumplir 15 años, Allegra publicó un video en TikTok, donde suma casi 200 mil seguidores, mostrando un momento íntimo con su pareja.

De cara a cumplir años, Allegra Cubero se mostró en un video con su pareja y causó furor en redes (Tik Tok)

En la grabación, ella apareció con un look juvenil, cantando “Palgo” de De la Rose, y fue sorprendida por el abrazo y beso de un joven de su edad. Para despejar cualquier duda, la adolescente acompañó el video con el hashtag “#novios”, lo que generó una rápida viralización y comentarios positivos de los usuarios.

Allegra Cubero presenta a su novio en TikTok, donde suma casi 200 mil seguidores, y el video se viraliza rápidamente

Aunque la identidad del novio no trascendió públicamente, la adolescente dejó en claro la formalidad del vínculo al invitarlo a un evento familiar. El joven participó de un cumpleaños en el círculo íntimo de los Cubero y los Neumann, y en una de las imágenes compartidas se lo vio junto a Allegra, acariciando a un perro y sonriendo, rodeado de Nicole, la tía Geraldine y los hermanos Sienna, Indiana y Cruz.