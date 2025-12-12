Teleshow

Nicole Neumann y Fabián Cubero exponen más que nunca la grieta familiar a días del cumpleaños de 15 de Allegra

Declaraciones cruzadas, acuerdos rotos y reproches públicos marcan una celebración atravesada por el conflicto

Nicole Neumann habló del conflicto con Fabián Cubero

El eco de una familia partida resuena en las vísperas de un cumpleaños único. Nicole Neumann reaccionó con firmeza al escándalo surgido por la organización de la fiesta de quince años de su hija Allegra, una celebración que, lejos de unir, expuso todavía más las fisuras entre los padres y los nuevos pactos de las familias modernas.

“Hay gente que le gusta vivir de esto, le gusta generar cosas y dice cosas que no son y dice cosas que no son de la forma en que actúan. A mí no me importa, a mí me importa que mi hija esté feliz. Ellas saben cómo son las cosas”, lanzó Nicole Neumann casi a modo de catarsis, y puso en el centro de la escena una verdad incómoda: el festejo, acordado según ella y su ex pareja, tenía roles claros. Ambos serían parte de esa celebración, pero algo se quebró en el medio, y finalmente se había decidido que el padre se encargaría de la fiesta y con la madre haría un viaje. Todo parecía resuelto. Pero ¿acaso las emociones de la adolescencia pueden encerrarse en un almanaque pactado?

El entramado, detallado y tenso, estalló por las declaraciones de la periodista Laura Ubfal, que no ocultó su asombro: “Nadie puede creer que Nicole no va a estar en esa fiesta. ¡Es el cumpleaños de 15 de tu hija! Es una vez en la vida”. Las palabras calaron hondo. Nicole, sin dudar, respondió con dureza: “Lamento que tengas toda la data con las mentiras de la gente vende humo y comuniques cosas que no son. Y encima sobre menores que leen y les duele”.

El exfutbolista se refirió al conflicto que surgió con su exesposa (Video: A la tarde/ América)

La modelo no se quedó allí. Abrió la puerta de su intimidad y expuso la voluntad de su hija: “Creo haber dejado bien en claro la última vez que hablé públicamente, que yo le pregunté a mi hija qué quería hacer y ella dijo que le encantaría las dos familias juntas. Yo dije que por supuesto, que no había problema y que por mí así sería. Por quien yo haría cualquier cosa, ya que es mi hija y soy lo suficientemente adulta y coherente como para lidiar con la presencia de cualquiera, por ella y su festejo, incondicionalmente, como su mamá”.

Así, dejó a las claras que el confilcto no fue generado de su parte. Incluso, invitada al ciclo de streaming Rumis (La Casa), la modelo y conductora explicó un nuevo cambio de planes: “Estamos armando una fiesta re linda, estamos con el vestido, con Laurencio Adot, así que ahora tenemos la prueba de su vestido, y todas las sorpresas. Estamos a full. No puedo contar nada porque no me deja, porque sino los amigos ya saben todas las sorpresas”.

Y claro, la trama no quedó ahí. Fabián Cubero, padre de la cumpleañera y el otro gran protagonista, intervino para reclamar calma y coherencia. Para él, todo estaba ya resuelto: “No entiendo por qué tanto conflicto; la fiesta es con uno, el viaje con el otro, ya está arreglado”. Sin embargo, el tono no logró disimular la molestia de fondo. Porque también hay heridas, reproches, días no compartidos, recuerdos pendientes.

En medio de un presente lleno de proyectos y conflictos, Nicole Neumann se refirió sobre el momento que atraviesa con el padre de sus hijas, Fabián Cubero (La Mañana con Moria – El Trece)

Cubero expuso sin amagues la raíz de su descontento: las vacaciones perdidas junto a sus hijas. “Después te dicen que el padre no está presente, no cumple. Uno quiere hacer las cosas bien, se llega a un acuerdo entre las partes y abogados, y de pronto me traes a las nenas cuatro días después”, exclamó con un fastidio contenido que se percibe entre líneas.

La historia deja una pregunta sin respuesta definitiva: ¿es posible reconciliar el deseo de una adolescente con las heridas de la adultez? Por ahora, la fiesta principal se hace. También el viaje y la nueva fiesta prevista por Nicole La felicidad de una hija y el choque contra el deseo de dos padres. ¿Cuál será el próximo capítulo?

