Mica Viciconte fue tajante contra Nicole Neumann por la fiesta de Allegra: “Cada uno se entierra en su propio pozo”

La tensa pelea entre Nicole Neumann y Fabián Cubero por el festejo de los 15 años de su hija Allegra sigue sumando capítulos y ya es una de las principales batallas del verano en el mundo del espectáculo. Entre versiones cruzadas, pedidos, reclamos legales y silencios incómodos, la modelo y el exfutbolista mantienen firmes sus posturas completamente opuestas respecto a cómo celebrar el cumpleaños de 15 de su hija. Según adelantó Nicole, finalmente harán dos fiestas por separado. En medio de este clima, Mica Viciconte, actual pareja de Fabián, decidió opinar sobre el conflicto.

La palabra de Mica llegó a través de A la tarde (América), donde la mediática exintegrante de Combate se detuvo con su auto y, aun desde el interior, respondió a las preguntas del notero. Sin rodeos, la charla comenzó directo al grano cuando le preguntó por los dichos de Nicole sobre la idea de Allegra de integrar a toda la familia. "No tengo nada que decir, sinceramente. Nada que aportar con respecto a lo que diga ella", respondió tajante.

Acto seguido, agregó: "Me extraña que si quiere no filtrar información, no exponer a las nenas, no exponer todo eso, quien está haciéndolo es justamente ella. Así que hable todo lo que quiera. Nosotros nos mantenemos al margen, por lo menos yo, de esta situación. Si vos decís que tu hija se queda libre en el colegio y después no decís que exponés, ¿y quién lo dice? Nosotros no lo decimos, yo no quiero ni comentar nada. Me parece que cada uno se entierra en su propio pozo".

El notero insistió con la posibilidad de un pedido expreso de la adolescente y si hubo diálogo entre las partes sobre la organización conjunta. “Desconozco. Pero de todas maneras fue un arreglo entre las partes. Cuando vos arreglás algo, se cumple. Así estamos, esperando que el juzgado tome decisiones y tampoco… Así que a esta altura no me sorprende nada", agregó.

Frente a rumores sobre una fiesta paralela organizada por Nicole, le consultaron si lo tomaba como una provocación. "No, pobre de todos los amiguitos que van a tener que ir a un doble cumpleaños. Es raro. Qué sé yo, no vengo a competir con nadie, sinceramente. Si quiere hacer dos cumpleaños, que haga dos... Si quiere hacer tres, que haga tres. Si quiere decir eso, que diga eso. Está todo bien lo dice ella. Yo no expongo nada, los archivos lo dicen. Hace ocho añosque estoy con Fabián, sé perfectamente quién soy, quién es Fabi y quién es ella. No me sorprende", respondió con ironía.

Luego, Mica expresó su deseo de lograr una buena relación entre todos. “A mí no me llegaron disculpas, sinceramente. Sí, mi celular varias veces sonó, yo espero las disculpas alguna vez. De parte de ella, claro, sí, yo tuve bastantes mensajes de parte de ella”. “¿Hubo amenazas?“, le preguntó el cronista. “Que lo diga ella que le gusta exponer, yo no voy a decir nada, es problema de ella. No voy a exponer jamás nada y menos algo en contra de la mamá de las nenas, no lo voy a hacer", agregó.

Luego habló sobre la manera de poder reconstruir un vínculo familiar. “Si se arrepiente de haber expuesto esto y si le molestó, que pida disculpas. Podés equivocarte, lo bueno es asumirlas y pedir disculpas a las personas correspondientes. No te digo que voy a ir a tomar mate, pero es el camino para construir algo bueno”, sentenció.

Vale recordar que Nicole, el viernes anterior, había expuesta la voluntad de su hija acerca de que toda la familia estuviera en su fiesta y que ella, como madre, escuchaba sus deseos.

De esta manera, el enfrentamiento por el cumpleaños de Allegra suma declaraciones, reproches y posturas que parecen no encontrar todavía un punto de acuerdo. Por el momento, la familia y el espectáculo esperan el próximo movimiento en esta trama donde lo único cierto es que, por ahora, la adolescente tendrá dos festejos, dos tortas y una doble dosis de cariño, aunque el sueño de un brindis en familia aun quede lejos.