Conjunto de seda, cintura alta y collar artesanal: el outfit de Juana Viale para brillar en la mesa del domingo

En su programa Almorzando con Juana, la conductora apostó por un conjunto exclusivo de Gino Bogani, peinado recogido y maquillaje en tonos pastel, marcando tendencia como cada semana

Con estampado de flores y colores fuertes, Juana Viale compartió los detalles de su vestuario para encabezar su ciclo

Este domingo al mediodía, la pantalla de El Trece volvió a encenderse de la mano de Juana Viale para una nueva entrega de Almorzando con Juana, el ciclo que renueva la tradición familiar con el sello personal y fashionista de la conductora. Fiel a su costumbre, Juana no solo se luce con el carisma de su presentación y sus guiños cómplices en la apertura, sino que convierte cada programa en una auténtica pasarela de la mano de su diseñador de confianza, Gino Bogani.

Desde su llegada al estudio, la nieta de Mirtha Legrand desplegó su energía habitual e inauguró la cita dominical con una apertura llena de frescura: “¡Hola, hola, hola, ¿cómo están? Feliz domingo para todos. Del otro lado, ya los pibes terminaron el colegio. ¿Qué hacemos con los chicos ahora? Falta poco para las fiestas”, bromeó entre risas, mientras se acomodaba en la mesa y saludaba a los presentes al ritmo de los preparativos típicos de fin de año.

En esta ocasión, el clima navideño también se hizo sentir en el estudio. Viale destacó el trabajo del equipo de producción y la decoración festiva que anticipa la llegada de las celebraciones. Cascanueces, guirnaldas rojas y luces envolvieron el set, a tono con una jornada especial donde el espíritu de las fiestas acompañó cada charla y cada pregunta.

El look completo de la
El look completo de la conductora para un nuevo almuerzo dominical en la pantalla chica

Sin embargo, todos los flashes, una vez más, quedaron capturados por el look elegido para la ocasión, una auténtica obra de arte firmada por su diseñador fetiche de la conductora. “Les quiero contar que tengo este conjunto hermoso del señor Gino Bogani, que es de seda natural con un pantalón con cintura alta, con un top macroflores sostenido por un collar artesanal, con alambrecitos y cositas ahí que salen. Muy bonito, como un coral, parece que lo sacamos al árbol. También tiene una espalda descubierta. Muy bonito, muy fresco, esta es como la tela camisón”, comentó Juana, desplegando con detalle la creatividad y la originalidad del diseño. Su descripción, entre guiños y humor, reveló la complicidad que mantiene con el histórico modisto.

La elección de cada prenda tiene una razón, y Viale nunca deja de resaltar el trabajo de su equipo de estilistas. “Me peinó Juan Fojo, que me hizo unos chufletes y después quedó este recogido muy bonito. Y me maquilló Cris Sepúlveda, quien me hizo un celeste para romper un poco con tanto rosa. Muy lindo”, explicó Juana, valorando una vez más el toque de color creativo y el esfuerzo del dream team detrás de cada emisión.

En la edición pasada, Juana
En la edición pasada, Juana optó por un diseño más sobrio

A diferencia de este vestuario, la conductora lució el look más sobrio que eligió el domingo anterior. Rápida, señaló: “Este vestido hermosísimo que usé el otro día en los Personajes del Año de una revista”. Allí fue donde sorprendió con un vestido de tafeta de gasa natural, acompañado por una falda impactante y un escote inspirado en el famoso cuello Marilyn Monroe, reversionado en clave local y vanguardista. Entre guiños y bromas, Juana no desaprovechó para reírse de sí misma: “Soy medio Maléfica, o la Supersónica. Hago magia hoy”.

No faltaron, como en cada programa, los halagos y agradecimientos para su equipo. “Me maquilló Cris Sepúlveda y me peinó Juan Fojo con un recogido alto, divino, para 38 mil quinientos grados de calor”, dijo al aire, provocando carcajadas y sumando clima distendido y buena energía desde el principio.

Una vez más, Viale demostró no solo ser heredera de la historia dorada de la televisión, sino líder de una nueva generación que apuesta a la autenticidad y la moda sostenible, apostando por piezas creadas por referentes nacionales y por la reinvención sobre la pasarela diaria que es su mesa de domingo. Con cada emisión, Juana confirma que el encanto de la televisión en vivo está hecho de detalles cuidados, estilo propio y la capacidad de sorprender y refrescar la tradición sin perder el brillo ni el glamour.

