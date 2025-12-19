Teleshow

El profundo mensaje que Christian Petersen le dedicó a su esposa antes de su internación: "Para amar de verdad"

El chef, que permanece en terapia intensiva por una falla multiorgánica, unos días antes desde sus redes había compartido fotos y un mensaje especial para Sofía Zelaschi, su esposa

El profundo mensaje que Christian Petersen le dedicó a su esposa antes de su internación: “Para amar de verdad” (Instagram)

El chef Christian Petersen permanece internado en terapia intensiva en el Hospital Dr. Ramón Carrillo de San Martín de los Andes tras sufrir un colapso durante una excursión al volcán Lanín. El incidente, ocurrido el viernes pasado, interrumpió un periodo de impulso personal y profesional para Petersen, quien días antes había compartido en redes sociales un mensaje íntimo sobre su situación sentimental. Su estado actual es reservado y responde a un cuadro de falla multiorgánica que requiere atención médica especializada y monitoreo constante.

Una semana antes del incidente, la figura del canal El Gourmet publicó en su cuenta de Instagram una sentida reflexión que llamó la atención de sus seguidores. Citando al poeta Rabindranath Tagore, escribió: “Para amar de verdad has de ser feliz. Para ser feliz has de amar de verdad”.

El mensaje, acompañado de fotografías en el sur argentino junto a su esposa Sofía Zelaschi, reflejaba un momento de plenitud personal. La publicación recibió una respuesta emotiva de Zelaschi, quien comentó: “Gracias. Te amo, mi vida”.

Una de las emotivas postales que Christian Petersen compartió con sus Sofía Zelaschi, su esposa (Instagram)
El mensaje de amor de Christian Petersen que le dedicó a su esposa Sofía Zelaschi (Instagram)

La relación entre Petersen y Zelaschi se consolidó tras siete años de romance, que comenzó en el programa El Gran Premio de la Cocina, donde él era jurado y ella participante. El vínculo, que surgió de manera casi inmediata según relató el chef en entrevistas previas, culminó en matrimonio en abril de este año. Desde entonces, la pareja ha compartido proyectos y desafíos tanto en el ámbito personal como profesional.

En el plano profesional, uno de los emprendimientos más recientes de la pareja es Paraje Ruta 8, un restaurante ubicado en San Antonio de Areco, provincia de Buenos Aires. Concebido como un parador gastronómico de paso, el local apuesta por una propuesta sencilla y accesible, centrada en productos nobles y en el clásico sándwich de milanesa, una de las especialidades de Petersen. Este proyecto marcó un cambio de etapa para ambos, alejándose de los formatos más formales de la alta cocina y buscando mayor cercanía con el público en un entorno rural.

Entre las imágenes que compartió el chef, aparece jugando al tenis junto a su esposa
Christian Petersen se casó con Sofía Zelaschi en abril de este año

El episodio de salud del conductor del programa de cocina Los Petersen, que encabeza junto a su hermano Roberto, se produjo mientras ascendía el volcán Lanín, en la Patagonia argentina, acompañado por un grupo de excursionistas. En un tramo de la subida, el chef se descompensó, lo que activó un operativo de rescate coordinado por el guía de la excursión y el guardaparque de la zona.

El cocinero fue descendido de la montaña y trasladado en ambulancia al hospital de Junín de los Andes, para luego ser derivado al Hospital Dr. Ramón Carrillo en San Martín de los Andes, donde permanece bajo cuidados intensivos. Según un comunicado de las autoridades sanitarias de Neuquén, el paciente ingresó a la Unidad de Terapia Intensiva con un cuadro de falla multiorgánica, situación que mantiene en vilo a su entorno y a la comunidad gastronómica.

La foto que compartió el cocinero de su esposa en los paisajes del sur argentino
Sofía Zelaschi es chef y se conoció con Christian Petersen en el programa El gran premio de las cocina

La falla multiorgánica, también conocida como síndrome de disfunción multiorgánica (SDMO), es una de las condiciones más graves en medicina crítica. Se trata de una emergencia médica en la que dos o más sistemas de órganos vitales dejan de funcionar adecuadamente, generalmente como consecuencia de una lesión grave, infección severa o traumatismo.

Esta situación desencadena una respuesta inflamatoria sistémica que puede afectar órganos como el corazón, los pulmones, los riñones, el hígado y el cerebro. El tratamiento exige soporte vital inmediato y atención continua en una unidad de cuidados intensivos, ya que la supervivencia depende de la intervención oportuna y de la capacidad de revertir el daño en los órganos afectados. Entre las complicaciones más frecuentes se encuentran la insuficiencia respiratoria, el shock circulatorio, la insuficiencia renal y hepática, así como alteraciones hematológicas como la coagulación intravascular diseminada.

