Teleshow

El posible regreso de Mauro Icardi a Rosario reaviva las tensiones en la familia

Mientras crecen las especulaciones sobre una visita del futbolista a su padre durante las fiestas, resurgen viejos rencores y alianzas inesperadas

Guardar

En Rosario, mientras los aromas de fin de año comienzan a impregnar el aire y la ciudad se prepara para el ruido clásico de las fiestas, los rumores en torno a la familia Icardi vuelven a encenderse. Todo gira sobre una posibilidad que, para algunos, se parece mucho a un sueño y, para otros, simplemente a utopía: Mauro Icardi podría pasar por Rosario, en medio de su estadía en la Argentina, para visitar a su padre y buscar el tan esperado reencuentro familiar.

La escena, de suceder, tendría ribetes memorables. Juan Icardi, el padre, aguarda entre la cautela y el deseo de reforzar lazos con su hijo, el astro futbolístico cuyas decisiones personales sacuden a toda la familia. Desde que se vieron en enero pasado, cuando Mauro viajó para presentarle a la China Suárez, no hay registro de que se hayan reencontrado. En simultáneo, Juan sumó un nuevo capítulo en su historia, ya que el hombre es todo un influencer y se lo puede ver como figura en posteos de diferentes negocios de la ciudad.

Juan Icardi, en su rol
Juan Icardi, en su rol de influencer (Instagram)

No sería la primera vez que Rosario se convierte en escenario de acercamientos truncos o encuentros significativos para los Icardi. Entre los seis hermanos que comparten apellido y padre, pero no madre, las distancias no son solo geográficas: los resquemores cruzan océanos y redes sociales por igual.

En este complejo rompecabezas, Wanda Nara juega un papel que desafía la lógica de las familias ensambladas. A pesar de las turbulencias y de los vaivenes emocionales entre ella y Mauro, la empresaria supo mantener un vínculo con la familia rosarina de su pareja, que incluye al propio Juan, a la hermana Aldana y al hermano Juan Jesús, entre otros. Sus visitas recientes a Rosario, siempre acompañada de sus hijas, han dejado huellas y generado comentarios: algunos la ven con simpatía, otros la rechazan sin ambages.

“Mi sobrina favorita”, escribió el
“Mi sobrina favorita”, escribió el tío de Icardi el pasado mes de agosto (Instagram)

La tensión se hizo visible en agosto, durante los festejos del cumpleaños de 15 de Zaira, sobrina de Mauro. Allí, con las luces y la música de fondo, Wanda Nara se convirtió en una de las figuras destacadas de la noche. No faltaron bailes ni fotografías, pero el verdadero revuelo se armó cuando Carlos Ismael, tío del futbolista, eligió una imagen junto a Wanda y la compartió en sus historias de redes sociales. A la foto le agregó una frase que rápidamente se multiplicó en comentarios y capturas de pantalla: “Mi sobrina favorita”. Una declaración que muchos entendieron como una evidente preferencia por Wanda y, al mismo tiempo, una indirecta directa dirigida a la China Suárez.

El gesto de Carlos Ismael encendió el debate tanto entre los propios invitados como entre los seguidores de la familia en redes. ¿Era necesario semejante exposición? ¿Por qué la preferencia por Wanda frente a la reciente presencia de la China? No pasó mucho tiempo hasta que algunos recordaron que, en enero de este año, Mauro Icardi presentó a la China Suárez a la familia en Rosario. Asistió con la actriz buscando quizás otra clase de legitimidad, pero el balance no resultó alentador: su papá, Juan, dejó en claro que la relación con su hijo seguía siendo distante y que ese gesto no bastaba para acercarlos.

La primera foto entre Mauro
La primera foto entre Mauro y su padres luego de años de mantenerse distanciados

A miles de kilómetros de distancia, los ecos del cumpleaños y las rencillas familiares retumbaron con fuerza en España. Guido e Ivana Icardi, los otros dos hermanos del futbolista, cada cual con historia propia, no han dudado en hacer pública su posición. Ambos residen en suelo español y sostienen una postura clara: no quieren ningún tipo de relación con Wanda Nara. La actitud de Guido lo dice todo: celebró con entusiasmo cuando se conoció la separación entre Mauro y la mediática, compartiéndolo en sus redes como triunfo personal. Por su parte, Ivana, siempre crítica, jamás ha dicho una sola palabra amable hacia Wanda y ha tomado partido desde un inicio: “apoyo a la China Suárez”, repite sin tapujos.

La familia Icardi, entonces, parece dividida en dos grandes bloques: de un lado, quienes apuestan por el vínculo con Wanda Nara; del otro, los que apoyan abiertamente a la China Suárez y rechazan la figura de la empresaria y mediática argentina. En medio de todo esto, quedan los demás integrantes: el propio Mauro, atrapado entre el deseo de reconciliación y las heridas abiertas, y su padre Juan, que no deja de insistir que la cercanía filial aún está lejos de concretarse, incluso después de las presentaciones formales de ambas mujeres.

El futbolista capturó a la
El futbolista capturó a la actriz junto al Monumento a la Bandera. ¿Se repetirá la escena? (Instagram)

Las aguas no están quietas. Las recientes visitas de Wanda Nara a Rosario junto a sus hijas, lejos de cerrar heridas, podrían haber enfriado todavía más el vínculo entre padre e hijo. ¿Serán estas fiestas de fin de año la ocasión para revertir la distancia? ¿Verá Rosario, aunque sea por unos instantes, el abrazo entre Mauro Icardi y su padre, o será otro capítulo más de desencuentros y postales filtradas en redes?

Mientras tanto, los seguidores y familiares no pierden de vista ningún movimiento digital. Una publicación, una frase cargada de intención, puede cambiar el ritmo de una noche, como sucedió con la indirecta de Carlos Ismael. En el universo Icardi, lo familiar, lo sentimental y lo público se entrelazan con la misma facilidad con la que una noticia se convierte en tendencia. Y en cada gesto, cada visita y cada selfie compartida, palpita esa pregunta sin respuesta: ¿será este el año en que la historia cambie, aunque sea un poco, para la familia Icardi?

Temas Relacionados

Mauro IcardiJuan IcardiWanda NaraChina Suárez

Últimas Noticias

Humor y cercanía en #Detaquito: Olivia Wald y Luchi Maidana cara a cara

“¿Estás nerviosa? Tenés cara de nerviosa”, con esa pregunta comenzó el encuentro entre la artista y la influencer en el estudio de Infobae. Un diálogo marcado por la complicidad y las risas: “Si gano, elijo a donde me tenés que invitar a comer”, desafía Olivia

Humor y cercanía en #Detaquito:

Quién fue el último eliminado de MasterChef Celebrity: el comentario sobre la China Suárez que descolocó a Wanda Nara

El cierre de la emisión estuvo marcado por una frase inesperada que hizo referencia a los escándalos de la conductora con la actriz. El video

Quién fue el último eliminado

El desconsolado llanto de La Joaqui al recibir una carta de su tío en MasterChef: “Tenemos una relación muy especial”

La cantante protagonizó uno de los momentos más conmovedores de la gala al compartir un mensaje familiar que la hizo llorar frente a sus compañeros y dejó a todos con el corazón en la mano

El desconsolado llanto de La

Chano, a corazón abierto sobre el apoyo de Mario Pergolini en su recuperación: “Sentía culpa por lastimar a mi familia”

El cantante de Tan Biónica visitó Otro día perdido en donde habló de sus momentos más difíciles y resaltó el acompañamiento del conductor. El mensaje de resiliencia que enviaron

Chano, a corazón abierto sobre

Maxi López se emocionó hasta las lágrimas al leer la carta que le dedicó Daniela Christiansson en MasterChef

El exfutbolista no pudo contener el llanto al recibir el regalo que le envió su esposa desde Suiza, a semanas de dar a luz a su segundo hijo

Maxi López se emocionó hasta
DEPORTES
Tras cerrar a Fausto Vera,

Tras cerrar a Fausto Vera, cómo sigue el mercado de pases de River Plate: los nuevos apuntados

Jake Paul se enfrenta al ex campeón mundial Anthony Joshua: hora, todo lo que hay que saber y cómo ver el combate en vivo

Todo lo que hay que saber sobre Párense de Manos III: el cronograma de peleas, hora y cómo verlo en vivo

A 30 años de la increíble hazaña de Rosario Central: remontó un 0-4 y logró su primer título internacional

Juan Manuel Fangio II corrió un clásico con su hija y analizó a Colapinto en la Fórmula 1: “En 2026 demostrará lo que realmente sabe”

TELESHOW
Humor y cercanía en #Detaquito:

Humor y cercanía en #Detaquito: Olivia Wald y Luchi Maidana cara a cara

Quién fue el último eliminado de MasterChef Celebrity: el comentario sobre la China Suárez que descolocó a Wanda Nara

El desconsolado llanto de La Joaqui al recibir una carta de su tío en MasterChef: “Tenemos una relación muy especial”

Chano, a corazón abierto sobre el apoyo de Mario Pergolini en su recuperación: “Sentía culpa por lastimar a mi familia”

Maxi López se emocionó hasta las lágrimas al leer la carta que le dedicó Daniela Christiansson en MasterChef

INFOBAE AMÉRICA

Así fue el traslado del

Así fue el traslado del narcotraficante Fernández Albín desde Argentina a Uruguay

Prometía impulsar carreras de modelaje, citaba a las jóvenes para sesiones de fotos y las asesinaba: los detalles del caso Bradford

Vladimir Putin brindará este viernes su tradicional conferencia de prensa anual

La Cámara de Diputados de Brasil destituyó al hijo de Jair Bolsonaro y al ex jefe de inteligencia de sus cargos

El primer ministro de Australia anunció un día de reflexión a una semana del ataque terrorista en Bondi Beach