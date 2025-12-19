El posible regreso de Mauro Icardi a Rosario reaviva las tensiones en la familia

En Rosario, mientras los aromas de fin de año comienzan a impregnar el aire y la ciudad se prepara para el ruido clásico de las fiestas, los rumores en torno a la familia Icardi vuelven a encenderse. Todo gira sobre una posibilidad que, para algunos, se parece mucho a un sueño y, para otros, simplemente a utopía: Mauro Icardi podría pasar por Rosario, en medio de su estadía en la Argentina, para visitar a su padre y buscar el tan esperado reencuentro familiar.

La escena, de suceder, tendría ribetes memorables. Juan Icardi, el padre, aguarda entre la cautela y el deseo de reforzar lazos con su hijo, el astro futbolístico cuyas decisiones personales sacuden a toda la familia. Desde que se vieron en enero pasado, cuando Mauro viajó para presentarle a la China Suárez, no hay registro de que se hayan reencontrado. En simultáneo, Juan sumó un nuevo capítulo en su historia, ya que el hombre es todo un influencer y se lo puede ver como figura en posteos de diferentes negocios de la ciudad.

Juan Icardi, en su rol de influencer (Instagram)

No sería la primera vez que Rosario se convierte en escenario de acercamientos truncos o encuentros significativos para los Icardi. Entre los seis hermanos que comparten apellido y padre, pero no madre, las distancias no son solo geográficas: los resquemores cruzan océanos y redes sociales por igual.

En este complejo rompecabezas, Wanda Nara juega un papel que desafía la lógica de las familias ensambladas. A pesar de las turbulencias y de los vaivenes emocionales entre ella y Mauro, la empresaria supo mantener un vínculo con la familia rosarina de su pareja, que incluye al propio Juan, a la hermana Aldana y al hermano Juan Jesús, entre otros. Sus visitas recientes a Rosario, siempre acompañada de sus hijas, han dejado huellas y generado comentarios: algunos la ven con simpatía, otros la rechazan sin ambages.

“Mi sobrina favorita”, escribió el tío de Icardi el pasado mes de agosto (Instagram)

La tensión se hizo visible en agosto, durante los festejos del cumpleaños de 15 de Zaira, sobrina de Mauro. Allí, con las luces y la música de fondo, Wanda Nara se convirtió en una de las figuras destacadas de la noche. No faltaron bailes ni fotografías, pero el verdadero revuelo se armó cuando Carlos Ismael, tío del futbolista, eligió una imagen junto a Wanda y la compartió en sus historias de redes sociales. A la foto le agregó una frase que rápidamente se multiplicó en comentarios y capturas de pantalla: “Mi sobrina favorita”. Una declaración que muchos entendieron como una evidente preferencia por Wanda y, al mismo tiempo, una indirecta directa dirigida a la China Suárez.

El gesto de Carlos Ismael encendió el debate tanto entre los propios invitados como entre los seguidores de la familia en redes. ¿Era necesario semejante exposición? ¿Por qué la preferencia por Wanda frente a la reciente presencia de la China? No pasó mucho tiempo hasta que algunos recordaron que, en enero de este año, Mauro Icardi presentó a la China Suárez a la familia en Rosario. Asistió con la actriz buscando quizás otra clase de legitimidad, pero el balance no resultó alentador: su papá, Juan, dejó en claro que la relación con su hijo seguía siendo distante y que ese gesto no bastaba para acercarlos.

La primera foto entre Mauro y su padres luego de años de mantenerse distanciados

A miles de kilómetros de distancia, los ecos del cumpleaños y las rencillas familiares retumbaron con fuerza en España. Guido e Ivana Icardi, los otros dos hermanos del futbolista, cada cual con historia propia, no han dudado en hacer pública su posición. Ambos residen en suelo español y sostienen una postura clara: no quieren ningún tipo de relación con Wanda Nara. La actitud de Guido lo dice todo: celebró con entusiasmo cuando se conoció la separación entre Mauro y la mediática, compartiéndolo en sus redes como triunfo personal. Por su parte, Ivana, siempre crítica, jamás ha dicho una sola palabra amable hacia Wanda y ha tomado partido desde un inicio: “apoyo a la China Suárez”, repite sin tapujos.

La familia Icardi, entonces, parece dividida en dos grandes bloques: de un lado, quienes apuestan por el vínculo con Wanda Nara; del otro, los que apoyan abiertamente a la China Suárez y rechazan la figura de la empresaria y mediática argentina. En medio de todo esto, quedan los demás integrantes: el propio Mauro, atrapado entre el deseo de reconciliación y las heridas abiertas, y su padre Juan, que no deja de insistir que la cercanía filial aún está lejos de concretarse, incluso después de las presentaciones formales de ambas mujeres.

El futbolista capturó a la actriz junto al Monumento a la Bandera. ¿Se repetirá la escena? (Instagram)

Las aguas no están quietas. Las recientes visitas de Wanda Nara a Rosario junto a sus hijas, lejos de cerrar heridas, podrían haber enfriado todavía más el vínculo entre padre e hijo. ¿Serán estas fiestas de fin de año la ocasión para revertir la distancia? ¿Verá Rosario, aunque sea por unos instantes, el abrazo entre Mauro Icardi y su padre, o será otro capítulo más de desencuentros y postales filtradas en redes?

Mientras tanto, los seguidores y familiares no pierden de vista ningún movimiento digital. Una publicación, una frase cargada de intención, puede cambiar el ritmo de una noche, como sucedió con la indirecta de Carlos Ismael. En el universo Icardi, lo familiar, lo sentimental y lo público se entrelazan con la misma facilidad con la que una noticia se convierte en tendencia. Y en cada gesto, cada visita y cada selfie compartida, palpita esa pregunta sin respuesta: ¿será este el año en que la historia cambie, aunque sea un poco, para la familia Icardi?