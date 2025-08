La indirecta a Mauro Icardi en medio de la fiesta familiar en la que Wanda Nara brilló toda la noche

La empresaria compartió la celebración de los 15 de Zaira en Rosario junto a la familia de Mauro Icardi y sus hijas (Instagram)

El regreso de Wanda Nara al país no pasó desapercibido. Tras una estadía en Europa en la que visitó Italia para resolver asuntos tanto personales como laborales y se permitió un reencuentro con L-Gante en Milán, en la mañana del sábado la empresaria aterrizó en Argentina con la agenda marcada. Luego de pasar unas horas con sus hijos en su hogar, su próximo destino fue Rosario, donde la aguardaba una cita familiar junto a sus hijas y la familia de Mauro Icardi. El motivo fue la fiesta de 15 de Zaira, sobrina del futbolista, y el entorno íntimo se vistió de celebración. En medio de bailes, fotos y risas, una publicación se robó toda la atención: la indirecta de uno de los tíos del futbolista, que elevó la temperatura de la noche y marcó el pulso en redes sociales.

Durante la noche, Wanda posó entre bailes, tragos y fotos emotivas con cada uno de los presentes. Se la pudo ver junto a Juan Carlos Icardi, su exsuegro, en varias imágenes donde predominaron las sonrisas y los abrazos. También compartió momentos y fotos con Aldana, una de las tías de sus nenas, que celebraba los quince años de su propia hija y vivió el festejo cerca de Wanda y sus pequeñas.

Sin embargo, uno de los episodios que más atención generó en los invitados y en las redes sociales fue el gesto de Carlos Ismael, uno de los tíos de Mauro. El hombre, sonriente, se tomó una foto junto a Wanda y la subió a las historias con una frase cargada de significado: “Mi sobrina favorita”. La dedicatoria, simple pero directa, no tardó en multiplicarse entre los usuarios, y se transformó en una verdadera indirecta que desató cientos de comentarios, risas y análisis entre quienes siguen el minuto a minuto del conflicto mediático.

Mientras la imagen recorría historias y capturas en distintos perfiles, los usuarios opinaron y dejaron su huella. Entre las frases más replicadas se destacaron: “Tenés que cerrar el estadio”, “Ellos dijeron: ‘No pasarás, Tatiana Suárez’”, “Wanda es icónica”, “La indirecta del tío Carlos es sublime”, “Solo los genios hacen eso”, “Lo amo”, y “Cada día amo más a la familia de Icardi”. Las repercusiones consiguieron, por momentos, desplazar otros temas de la noche y convertir la publicación en el comentario obligado para seguidores y portales.

“Mi sobrina favorita”, escribió el tío de Icardi, generando reacciones en las redes (Instagram)

Cabe recordar que la presencia de Wanda y sus hijas en la fiesta no fue casualidad, sino que ambas fueron invitadas para celebrar junto a la familia. Antes de viajar a Rosario, Wanda dio una nota a Intrusos (América), y ese adelanto también fue compartido en Secretos verdaderos, emitido en la misma señal. Allí respondió sobre el reencuentro de sus hijas con su abuelo paterno: “Viajo ahora a Rosario. Por eso no paro a hablarles porque tengo otro viaje ya”. Además, explicó que regresó porque ya había terminado con todas sus ocupaciones personales. Frente a una pregunta sobre una versión en torno a sus niñas, Wanda fue contundente. Le consultaron: “¿Es verdad que las nenas están tristes y se quieren sacar el apellido?”, y ella contestó: “De eso no se puede hablar”.

En paralelo a la velada que disfrutó Nara, el delantero del Galatasaray pasa sus días al otro lado del mundo. En compañía de la China Suárez y sus tres hijos, vive esta nueva etapa en Turquía como una familia ensamblada, alejado del centro de la polémica. Y, además, avanza a pasos agigantados a su próximo estadío en la relación con la actriz y Rufina, hija de Nico Cabré, quien se quedará a vivir con ellos de manera definitiva.

Wanda Nara se refirió al viaje a Rosario que realizará con sus hijas (Video: Secretos verdaderos - América)

Por su parte Wanda disfrutó una velada donde la diversión, la música y la familia ocuparon un lugar central, pero la noche se tiñó especialmente de repercusiones por la publicación de Carlos Ismael. Su indirecta, simple y viral, instaló el tema y convirtió esa foto con Wanda en la verdadera protagonista virtual del festejo.