El Polaco habló de su vínculo actual con Barby Silenzi y contó cómo está la relación con sus exparejas

La historia de El Polaco y Barby Silenzi no se encasilla en los moldes de un amor sereno. Desde aquel 2016 en que sus caminos se cruzaron, la relación fue una montaña rusa de emociones, reconciliaciones y partidas. A este vaivén incesante se sumó la llegada de Abril, la hija que funcionó, por momentos, como eje y nexo irrompible frente a la avalancha de idas, vueltas, desmentidas y reconciliaciones.

El ciclo parecía agotado. A mediados de este año, la separación se declaró en voz alta y los rumores de final definitivo saturaron las redes y las charlas en los pasillos del espectáculo. Pero el golpe de escena llegó con el tiempo: empezaron a aparecer juntos otra vez, como si nunca hubieran pronunciado el adiós.

En este momento idílico, la pequeña Abril se convirtió en protagonista absoluta, cuando las cámaras y los flashes se dirigieron a ella en la fiesta de egresados del jardín. Las imágenes de ese instante emotivo las compartieron tanto el cantante como la bailarina, desnudando la trastienda de una familia ensamblada y resistente, pese a la tensión.

El Polaco y Barby Silenzi junto son su hija Abril, egresada del jardín (Instagram)

Las preguntas sobre la convivencia y el rumbo no se hicieron esperar. En una de sus tantas entrevistas sin red, frente a Ángel de Brito en el ciclo Ángel Responde del canal Bondi, el músico fue tan sincero como imprevisible: “Estamos bien, estamos juntos”, deslizó. Y enseguida relativizó cualquier certeza: “Ahora estamos juntos”, subrayó, consciente de la inestabilidad como norma. “Siempre nuestra relación fue así, medio que vamos y venimos, vamos y venimos. Somos así, lo importante es que siempre volvemos”, afirmó. Y sentenció con una frase que pareció definir toda una filosofía de vida, pese a plantear una duda: “Hay parejas que se terminan y…”. La respuesta llega también en forma de pregunta: ¿Ellos terminarán alguna vez?

El futuro, tan incierto y maleable, también se les aparece siempre envuelto en logística y afectos divididos. “Ahora vamos a la costa con las chicas, con toda la familia la vamos a pasar ahí”, explicó el cantante sobre las vacaciones que se avecinan. Pero la pregunta de las Fiestas de fin de año merecía un párrafo aparte, esa daga en el calendario que suele alborotar las tensiones familiares. “El 24 están con sus madres y el 31 vienen conmigo todas”, contó, como quien repite una coreografía mil veces ensayada.

Articular las piezas de una familia ensamblada rara vez es fácil. ¿Cómo se logra el equilibrio? El Polaco disparó con franqueza cruda: “Yo qué sé, como en mi vida. Y así como se puede. No hay que pensar, hay que actuar”. Sin fórmulas, sin recetas. “O sea, está todo bien ahora, pero por algo algún día nos peleamos. Pero lo importante es poner un poquito de cada uno para llevar la vida mejor. Y la de los chicos, que es lo más importante”.

Sol, la hija de Karina La Princesita y El Polaco, al momento de celebrar sus 18 años

La paternidad múltiple recorre toda la entrevista como un río subterráneo: El Polaco es padre de tres niñas: su primera hija, Sol, fruto de su relación con Karina La Princesita, nació cuando el cantante tenía apenas 20 años.

Tras ello, comenzó una relación con Valeria Aquino, a quien ya conocía desde antes de separarse. En 2013 nació Alma, segunda hija del cantante y primera de Aquino.

El festejo de cumpleaños de Alma, la hija de El Polaco y Valeria Aquino

Las disputas entre ambos llegaron a la primera plana de todos los medios, con denuncias cruzadas, pero nunca exponiendo a la menor. Así las cosas, el tiempo pasó y el intérprete, ya figura nacional de la mano del Bailando, comenzó a posar sus ojos en Barby Silenzi, quien es madre de Elena y con quien tuvo a Sol.

¿Qué queda después de tantas idas, vueltas y encuentros? Tal vez la certeza de que para ellos lo primordial sigue siendo lo mismo: los hijos, ese lazo que ni las peleas ni las reconciliaciones pueden poner en pausa.