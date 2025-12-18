El retoque estético de Jimena Barón luego de dos años sin intervenciones: “Yo quiero ser hippie con bótox”

La cantante compartió con humor su deseo de sacarse una "raya que me pone mal" (Video: Instagram)

Las confesiones estéticas de celebridades suelen generar debate, y en esta ocasión, Jimena Barón eligió la sinceridad al revelar el procedimiento que decidió realizarse recientemente tras un largo período sin intervenciones. En contacto directo con sus seguidoras a través de Instagram, la artista compartió los motivos y sensaciones detrás de su regreso al bótox.

En sus historias, la cantante abordó de manera frontal la decisión de someterse al retoque: “Yo les pido mil disculpas pero vine igual. No me gusta mentir”, comunicó mientras la cámara registraba una conversación con su médica. Esta frase marcó el tono de honestidad que buscó expresar ante quienes previamente le habían aconsejado no realizarse tratamientos faciales.

El impulso para volver a aplicarse bótox, según relató, surgió al notar una marca que la inquietaba: “Hice una votación y la gente me dijo que no. Pero tengo una raya acá que me pone mal”, explicó, señalando su frente durante el video y la negativa de sus seguidores para que se aplique el producto.

Jimena Barón se aplicó bótox, luego de dos años: "Yo les pido mil disculpas, pero vine igual. No me gusta mentir" (Instagram)

Al evocar el tiempo transcurrido desde su último retoque, la influencer puntualizó: “Hace veinte meses que no me pongo. No quiero quedar como una Kardashian”, una observación con la que intentó diferenciar su elección de otros modelos de belleza. En este contexto, sumó una referencia a sus nuevos hobbies como parte de su transformación personal al afirmar: “Soy hippie chic. Quiero ser hippie con botox”.

Un aspecto llamativo del procedimiento fue el uso parcial del producto: “Me puse tan poco que sobró media jeringa y muy inteligentemente yo propuse ponerme en los maceteros para el bruxismo”, relató sobre la aplicación adicional en la zona de la mandíbula. De este modo, expuso no solo una búsqueda estética sino también la atención a cuestiones de salud vinculadas al bruxismo.

Hace dos semanas los seguidores de la actriz registraron una transformación visible en su rostro luego de quee ella revelara en su cuenta de Instagram que llevaba casi dos años alejada del bótox. “Hace veinte meses que no me pongo bótox y estoy pensando en seguir así. ¿Qué dicen?”, consultó la artista a quienes la siguen en redes. En ese espacio contó también que la decisión coincidió con el embarazo de su hijo Arturo.

Jimena Barón junto a su hijo, Arturo (Instagram)

El foco de las consultas de Jimena Barón estuvo puesto en la reacción de su comunidad digital frente a los cambios notables en su expresión facial. Según relató en sus historias, dejó de aplicarse las inyecciones para reducirse las arrugas debido a los cuidados durante la gestación y desde ese momento ha comenzado a notar diferencias, tanto en su aspecto como en sus sensaciones personales respecto a la imagen que proyecta.

Entre las cuestiones que surgieron, la influencer aclaró cuál ha sido la principal incomodidad tras interrumpir el uso de este método estético: “Me molesta un poco la arruga del ceño, pero el resto creo que me gusta más así”, había expresado en uno de sus mensajes. No obstante, la mayoría de las reacciones que recibió en sus publicaciones celebraban la naturalidad de su nuevo rostro.

Las respuestas del público no tardaron en llegar, y, al observar las imágenes, muchas internautas respondieron con elogios y mensajes de aliento. Entre las opiniones, destacaron frases como “Estás brutal”, “Regia, seguí así” y “Sos hermosa así como estás”, manifestaciones que fueron recogidas por la propia artista y que evidencian un amplio respaldo de sus seguidores ante su elección de prescindir del botox casi dos años atrás.

a cantante, en una nota con Socios del espectáculo, se abrió sobre las críticas que más le molestan (Video: Socios del espectáculo/ Eltrece)

En marzo de 2024, se refirió a los cuestionamientos que suele recibir sobre imagen. “Yo no hablo del cuerpo de nadie, yo hablo del mío. No me gusta que lo pongan de ejemplo para nada. O sea, o lo ponen de buen ejemplo, que considero que lo soy, o no hablen de mi cuerpo, chicos. Ya está, era más simple el mensaje”, señaló.

“Ahora que me quieran tildar en que como me hice las tetas y la nariz soy una mina que cambió el cuerpo por eso, no. Yo cambié mi cuerpo porque me rompí el cu… para cambiar mi cuerpo”, lanzó, enfática. “Entrenando, haciendo Pilates, abdominales y que se censure eso o se haga bosta a la gente que dijo, ‘che, yo quiero tener ese cuerpo’ y se peló el lomo para hacerlo, me parece una estupidez tremenda”, apuntó, en una nota con Socios del espectáculo (Eltrece).

“Que se hable de la empatía de los otros cuando uno está preocupado por su cuerpo, lo comparto porque está bueno. Nunca compartí que no coman, ni que se caguen de hambre, ni hagan ejercicio todos los días. Me parece realmente que hay saña porque no soy el ejemplo de una mina que dice pavadas o que pasa malos ejemplos”, concluyó, rotunda.