La aclaración de Homero Pettinato tras su renuncia en vivo a Sería increíble: “Nada que ver con mi escándalo”

Homero sorprendió a la audiencia con su renuncia, pero enseguida desligo a su exnovia de la decisión

En los últimos días, Homero Pettinato ocupó el centro de la escena mediática a partir de la conflictiva relación con su exnovia Sofía Gonet. Este miércoles, volvió a ser noticia, pero en este caso en relación asu futuro laboral. De hecho, Homero sorprendió al anunciar en vivo su renuncia como panelista del programa de streaming Sería increíble, emitido por el canal Olga.

Durante la transmisión, el streamer aclaró que su decisión de dejar el ciclo no está vinculada a la polémica, sino que responde a motivos personales y a nuevos proyectos dentro del mismo canal.

Al comunicar su salida, Pettinato explicó ante la audiencia y sus compañeros: “Me despido porque tengo otros proyectos en Olga. También tenía ganas de dejar de madrugar un poco. No tiene nada que ver con mi escándalo”. El anuncio generó una reacción emotiva en el equipo del programa, que expresó su apoyo y sorpresa ante la noticia. El propio Pettinato destacó que su partida no obedece a una crisis interna, sino a una etapa de cambios: “Suelo saltar del barco antes de que se hunda. En este caso salto de un barco que está recién partiendo en la mejor de las condiciones. Así que me quedo más que tranquilo que les va a ir de p... madre”.

Homero Pettinato y Sofía Gonet siguen cruzándose facturan pendientes luego de su separación

La dinámica en el estudio se mantuvo distendida tras el anuncio, con un intercambio de bromas entre Pettinato y la periodista Nati Jota. “Tratá vos de no confundirte en el ascensor”, comentó él, a lo que Jota respondió: “Ahora que ya no somos compañeros de trabajo, no hay nada que me frene”. El ambiente reflejó tanto la cercanía del equipo como la sorpresa por la decisión del panelista.

El trasfondo de la renuncia se produce en un contexto de alta exposición mediática, luego de que Sofía Gonet realizara un descargo en redes sociales donde aludió a supuestos problemas de adicciones y cuestiones de salud del streamer. Ante estas declaraciones, Pettinato respondió públicamente y negó las acusaciones: “Es todo, absolutamente todo mentira. Nunca fui infiel, tengo análisis de sangre hechos hace un mes y soy totalmente sano”. Además, reconoció su consumo de marihuana, pero rechazó las etiquetas y el trato recibido: “Y sí, soy adicto a la marihuana y me da muchísima vergüenza que todo el mundo ahora me diga falopero. Estoy siendo violentado por todos los frentes posibles”.

Rastros de una "guerra" que no paró de escalar

Respecto a la ruptura con Gonet, Pettinato ofreció su versión de los hechos y señaló que su alejamiento se debió a situaciones de maltrato: “Lo único que hice fue alejarme porque sufría maltratos. Todo mi entorno me lo advirtió (Sofía), es una persona cegada por el odio y la maldad”.

Poco antes, desde las redes, Gonet había dicho: “Quiero decirles que yo jamás hablé de violencia de género y mi fin nunca fue ensuciar una causa tan importante como esa. Reconozco que me dejé llevar por la idea del amor romántico y me enamoré de una persona que tenía problemas con las sustancias y que necesita ayuda y que yo eso no lo quiero juzgar. Pero eso mismo era lo que desencadenaba un montón de situaciones y actitudes que yo no sabía manejar y nunca supe cómo manejarlas. Saqué el foco de mi vida para intentar solucionar la suya. Obviamente, la dinámica jamás iba a funcionar y, por eso, cada vez fue escalando y escalando más la toxicidad hasta terminar en esto, en mostrar nuestras peores miserias. Fue una relación que tendría que haber terminado desde el minuto cero”.

Los cruces entre la pareja fueron tomando una dinámica cada vez más agresiva

Repasó episodios del vínculo y de los duros reproches recibidos: “Es verdad que nos metimos en un círculo vicioso y yo dije cosas horribles que a mí me daba mucha bronca forzarme tanto y sentir que daba tanto y recibir desprecios, destratos, desplantes, mentiras. Desde cómo empezó todo: preparar un viaje y que él se quede dormido. Estaba con una persona que me dejaba de contestar a las seis de la tarde y hasta el otro día no aparecía y vos no tenías ni idea si le había pasado algo grave, si estaba con alguien. O salir con esta persona a algún lugar y que vaya al baño y se olvide de que yo estaba ahí acompañándolo”.

En cuanto a su futuro profesional, Pettinato anticipó que continuará vinculado al canal Olga con nuevos proyectos y que, pese a su salida del panel, mantendrá la relación con el equipo durante la temporada de verano. Con una perspectiva optimista, expresó su deseo de que tanto el programa como su propio camino sigan adelante y que los reencuentros sean posibles en el futuro.