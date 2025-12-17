Joaquín Levinton compartió el conmovedor mensaje que recibió tras recuperarse de un infarto: “Me salvaste la vida”

Joaquín Levinton contó cómo le salvó la vida a una persona al hablar de su infarto: “Qué locura”

El último viernes Joaquín Levinton se descompensó en un bar de Palermo y tuvo que ser llevado de urgencia por un dolor en el pecho. El líder de Turf tuvo un infarto agudo de miocardio por el que le pusieron un stent en el Hospital Fernández para poder ser estabilizado. Este lunes recibió el alta y hoy compartió con emoción como su caso ayudó a otros.

A través de su cuenta de Instagram, el cantante hizo público un mensaje que le envió un seguidor agradecido porque gracias a él “me salvaste la vida”. “Hola. Aunque no lo creas me salvaste la vida. El viernes por la mañana me descompuse y pensé que era solamente la presión. Por la tarde vi la nota del mozo contando tus síntomas y me di cuenta que era lo que me había pasado a mí”, aseguró el hombre que acompañó sus palabras para el músico con una foto de su muñeca tras la hospitalización.

Al haber visto las noticias acerca de cómo el cantante se había descompensado, sus síntomas y los pasos a seguir. “Por la noche me volví el dolor y salí corriendo al Sanatorio Anchorena. Hice un infarto, me colocaron dos stent”, relató el hombre. “Gracias porque hoy estoy nuevamente con mi familia”, señaló, en un mensaje al que Joaquín reaccionó diciendo “qué locura” junto a un emoji de un corazón vendado.

El emotivo mensaje que Joaquín Levinton recibió de un seguidor: "Aunque no lo creas me salvaste la vida" (Instagram)

Movilizado por la historia de su seguidor y de cómo sobrelleva su recuperación, el exparticipante de MasterChef Celebrity (Telefe) compartió una foto abrazado con sus padres, Carlos Levinton y Susana Tambutti, dos de sus principales apoyos en el difícil momento de salud que atravesó.

“Sufrió una descompensación cardiaca con hipotensión y sudoración a las 00.45, cuando estaba haciendo un show en un bar ubicado en la Avenida Dorrego”, señaló Alberto Crescenti, titular del SAME, en diálogo con Crónica TV el viernes cuando el músico se descompensó. “Se convocó al 107 y la ambulancia de cercanía se apersonó en el bar, este hombre tenía un dolor intenso en el pecho. Por este motivo, había que descartar un infarto y fue trasladado al Fernández”, agregó.

Posteriormente, en diálogo con TN, el titular del SAME confirmó que el músico de 50 años sufrió un infarto agudo de miocardio. “Con el equipo de hemodinamia del Hospital Fernández se procedió a su intervención y se destapó la obstrucción en una de sus arterias y se encuentra fuera de peligro”, expresó. Desde el entorno de Levinton aseguraron a Teleshow que, luego del chequeo que le realizaron en el hospital, encontraron que tenía una vena tapada, le hicieron un cateterismo y le colocaron un stent. “Se está recuperando, está en monitoreo y se supone que mañana al mediodía le darán el alta”, confiaron, en aquel momento.

El abrazo de Joaquín Levinton con sus padres, Carlos Levinton y Susana Tambutti

Richard, el mozo que asistió a Joaquín Levinton, relató cómo pudieron ayudarlo. “Joaquín es cliente habitual, vino anoche como a las 12.30, vino descompensado, afligido, se sentía mal, tenía un dolor en el pecho. Vino a pedir ayuda porque lo conocemos, vino y pidió agua porque se sentía mal. Lo vimos muy mal, transpiraba muchísimo. Le dieron agua y decía que le dolía el pecho. ‘Quedate tranquilo, respirá que no te vamos a dejar ir’”. Llamamos al SAME, por suerte vino rápido y lo asistimos”, relató, con tranquilidad el hombre en diálogo con LAM (América TV).

Fue entonces cuando el movilero resaltó el accionar del mozo, respaldado por las palabras del titular del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME): “El doctor Crescenti declaró que fue clave el llamado inmediato para que llegara en siete minutos y le salvara la vida. Me cuentan, para los que no te conocen, sos un laburante histórico de este lugar, me cuentan que no es la primera vez que sucede algo así. En ese caso fuiste vos que al detectar sudoración y malestar reaccionaste”.

En medio de su infarto, el músico pidió ayuda en un restaurante del que es cliente habitual (Video: LAM/ América)

“Sí, me di cuenta que tenía un pico de presión, le tomé el pulso. Tenía muchísimo. Le iba a explotar el corazón en cualquier momento”, expresó el camarero. El cronista agregó: “Llega la ambulancia, ¿y él estaba consciente? ¿Se subió por sus medios? ¿Lo asistieron aquí?”.

Para cerrar su relato, el trabajador explicó: “Sí. Lo asistieron, le hicieron una serie de preguntas: ¿Cómo te llamás? ¿Cuántos años tenés? ¿Qué hiciste? ¿Qué consumiste? ¿Tomaste alcohol o algo? Le tomaron la presión y le dijeron que tenía un pico de presión y lo tenían que llevar al hospital. Le preguntaron si quería ir y dijo que sí. Se pudo levantar y lo acompañamos. Se fue bien, pero ya con un preinfarto encima”.