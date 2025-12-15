Joaquín Levinton recibió el alta tras sufrir un infarto: “Me emocionó mucho ver los mensajes que me enviaron”

El músico y líder de Turf compartió en sus redes un video hablando sobre cómo se encuentra hoy tras sufrir un infarto agudo de miocardio (Video: Instagram)

Luego de varios días de preocupación y silencio, Joaquín Levinton llevó tranquilidad a sus seguidores y al mundo de la música al confirmar que recibió el alta médica tras haber sufrido un infarto. El líder de Turf se encuentra ya en su casa, recuperándose favorablemente, y decidió comunicarse en primera persona para agradecer el apoyo recibido y contar qué fue lo que ocurrió durante el episodio que encendió todas las alarmas.

La noticia se conoció este lunes y tuvo un primer anticipo al aire de Soñé que volaba, el programa que conduce Migue Granados en Olga. Allí, Lucas Fridman interrumpió la transmisión para compartir un mensaje reciente que había recibido del propio músico. “Interrumpo la transmisión para contar una noticia muy hermosa, acaba de suceder. Yo le había escrito el viernes a Joaquín Levinton y me contestó recién. Me pone: ‘Gracias, Luqui, ya de alta’”, contó el integrante del ciclo, antes de remarcar con entusiasmo: “Oficialmente ya está de alta”.

El integrante del ciclo de streaming leyó además el mensaje completo que el cantante le envió, despejando cualquier tipo de duda sobre su estado de salud. “Estoy perfecto, está bueno que cuentes que ya estoy en casa y que salió todo muy bien”, expresó el músico, en palabras que rápidamente circularon en redes y llevaron alivio a sus fans.

El líder de Turf agradeció el apoyo de sus fans y del personal médico que lo asistió durante la emergencia

Horas más tarde, el músico eligió hablar directamente con su público a través de sus historias de Instagram. En un video grabado desde su casa, con buen semblante y un tono sereno, comenzó diciendo: “Hola, chiquis, ¿cómo les va? Quería contarles que ya estoy en mi casa, que me dieron el alta”. A continuación, relató en primera persona qué fue lo que le pasó y cómo vivió ese momento crítico.

“Tuve un infarto porque tenía una arteria tapada y de repente me empezó a doler el pecho, como que no podía respirar”, explicó Levinton, con total honestidad. En su testimonio, destacó la rápida ayuda que recibió en los primeros minutos, algo que resultó clave para su evolución. “Por suerte, primero me ayudó un mozo de El Timón, a quien le agradezco un montón, un besito”, contó, en referencia al bar del barrio porteño de Palermo donde se encontraba cuando comenzó a sentirse mal.

La rápida intervención del SAME y del Hospital Fernández fue clave para estabilizar a Joaquín Levinton

Luego, el músico puso el foco en el accionar del SAME y del personal médico que lo asistió. “Después llegó el SAME rapidísimo, que me llevó al Hospital Fernández, a quienes también les agradezco con todo el corazón lo genial y lo rápido que me atendieron”, dijo, agradecido. Según relató, tras la intervención médica su recuperación fue favorable y en poco tiempo ya se encontraba estable. “Al poco tiempo yo ya estaba en una sala, bien, recuperándome para ya estar hoy en mi casa”, agregó.

Además de llevar tranquilidad sobre su presente, el vocalista también habló del futuro y dejó un mensaje esperanzador para quienes esperan volver a verlo sobre un escenario. “En un mes ya estaré sobre los escenarios y haciendo todas las fantasías que yo hago”, adelantó, dejando en claro que, si todo continúa según lo previsto, su regreso a la música está cada vez más cerca.

El cierre del mensaje estuvo cargado de emoción y gratitud. “Un beso enorme también para ustedes, que me tiraron tanto cariño. Realmente los quiero un montón. Me emocioné mucho al ver los mensajes”, expresó, conmovido por el acompañamiento que recibió durante los días de internación.

El infarto de Joaquín Levinton ocurrió en un bar de Palermo y fue asistido inicialmente por un mozo

Cabe recordar que el episodio que generó preocupación ocurrió el viernes pasado por la madrugada, cuando Joaquín Levinton se descompensó mientras se encontraba en un bar de Palermo. La rápida intervención del mozo del lugar, sumada a la llegada inmediata del SAME y la atención recibida en el Hospital Fernández, fueron determinantes para estabilizarlo y evitar un desenlace mayor. De hecho, el propio músico pidió que se destacara públicamente la labor de quienes lo asistieron. “Nombrá la excelencia del SAME y del Hospital Fernández, que fueron ellos unos genios totales que me agarraron a tiempo y me cuidaron extraordinariamente”, le solicitó a Fridman durante el intercambio privado que luego se hizo público.

Hoy, ya desde su casa, el líder de Turf atraviesa la recuperación con optimismo y serenidad. Su mensaje llevó alivio a sus seguidores y, a su vez, funcionó como un agradecimiento a todos los que estuvieron pendientes de su salud. Con la promesa de volver a los escenarios en pocas semanas, dejó en claro que el susto quedó atrás y que, una vez más, la música lo espera.