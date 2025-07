Una exparticipante de Gran Hermano anunció su embarazo en vivo: “El bebé más esperado”

Martina de Gran Hermano confirmó su embarazo

La intriga sobre un embarazo se apoderó de LAM (América) durante un largo tramo del programa, ya que Ángel de Brito mantuvo la expectativa entre el público y los presentes. “La que va a ser mamá, está acá en nuestro estudio. Está en la tribuna y está el novio de la embarazada”, anticipó el conductor, lo que provocó un clima de curiosidad que se sostuvo hasta el final.

“La que va a ser mamá, está acá en nuestro estudio. Está en la tribuna y está el novio de la embarazada”, anticipó, antes de confirmar el nombre de la futura madre. “Martina está embarazada”, develó finalmente, lo que provocó aplausos en el estudio.

Martina Stewart Usher, quien formó parte de la edición 2022 de Gran Hermano, confirmó en el programa que atraviesa su primer embarazo. La exjugadora, visiblemente emocionada, tomó el micrófono para compartir su alegría con el público. “Estoy muy contenta”, expresó, y luego precisó: “Ya estoy de 14 semanas”. Este dato marca el avance de su embarazo, que se encuentra en el segundo trimestre, y fue uno de los momentos destacados de la emisión.

Martina de Gran Hermano reveló su embarazo (Foto: Instagram)

Durante su intervención, Martina relató cómo vivió el inicio de la gestación. “Al principio fue horrible”, sentenció, al hacer referencia a las dificultades que experimentó en las primeras semanas. A pesar de ese comienzo complicado, la exconcursante se mostró entusiasta y agradecida por la nueva etapa que atraviesa.

Consultada por De Brito acerca de su pareja, la joven explicó que la relación con el futuro padre comenzó luego de su participación en el reality. “Estamos hace casi tres años, después del programa”, detalló, situando el inicio del vínculo en el tiempo y dejando en claro la solidez de la pareja. El futuro papá es Uriel de Martini, quien estuvo presente en el estudio, se muestra en las redes sociales como un apasionado por los viajes e influencer, y comparte sus actividades con su más de un millón de seguidores en Instagram.

Posteriormente, los futuros papás hicieron una publicación conjunta en sus redes con la imagen de la ecografía y unas emotivas palabras: “¡El secreto mejor guardado! Te estamos esperando Justi, ya somos un montón en casa, pero sin dudas vas a ser la/el integrante más importante. Te amamos con todo nuestro corazón, prepara los cachetes que en casa te espera una manada para llenarte de besos”, escribieron junto a las fotografías tomadas en su paso por LAM.

Martina Stewart y Uriel de Martini en LAM (Instagram)

La futura madre reveló que ya pensaron en el nombre del bebé, aunque todavía no tienen certeza sobre el sexo. “Tiene nombre, me niego al sexo que me pasaron, entonces esperando el otro. Si es nene, se llamará Justino”, explicó, mostrando su deseo de esperar una confirmación definitiva antes de tomar una decisión final. Este detalle aportó un matiz personal y familiar al anuncio, reflejando la ilusión y las expectativas que acompañan la llegada del primer hijo.

La fecha estimada para el nacimiento también fue anunciada por la joven: “Se espera para el 30 de diciembre”. Este dato concreto permitió a los seguidores y al público del programa anticipar el momento en que la ex Gran Hermano se convertirá en madre, lo que agregó un componente de cuenta regresiva a la historia.

Este dato, compartido por la propia protagonista, marca el cierre de un año y el inicio de una nueva etapa en su vida personal. La noticia fue recibida con entusiasmo tanto por el público presente en el estudio como por los seguidores del ciclo televisivo y de la exjugadora de Gran Hermano.

Martina Stewart Usher fue recibida por Santiago del Moro al salir de la casa

Cabe recordar que la profesora de educación física fue la segunda eliminada de la edición de GH del año 2022, con el 57% de los votos y un amplio margen de diferencia respecto a Juan Reverdito y Nacho Castañares, los compañeros con los que compartía placa.

Tras su salida, en charla con Teleshow reveló cuál era su objetivo al entrar a la casa: “Divertirme, jugar, era una experiencia que me parecía única, que era muy difícil de conseguir. Obviamente, iba atrás del premio, pero no me interesaba la fama. De hecho, por ahora no la estoy disfrutando mucho. Hay una cantidad de gente que habla sin conocerte y no lo tenía en mi realidad, me choca. Me vieron dos semanas a través de una pantalla, pero es la posibilidad que dan las redes hoy de comentar”.