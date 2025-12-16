Teleshow

El exjugador de Gran Hermano que pasó por el quirófano para operarse la nariz: el antes y después de su rinoplastia

El participante de la última edición del reality de Telefe compartió imágenes de la cirugía estética que se realizó

Juan Pablo de Vigili, integrante de la última edición del reality show, compartió su paso por el quirófano (Video: Instagram/ dr.garone.rinoplastia)

Juan Pablo “Devi” De Vigili, recordado por su paso por la última edición de Gran Hermano (Telefe) es noticia una vez más, aunque esta vez lejos de la casa más famosa del país. El exparticipante del reality show decidió someterse a una rinoplastia y compartió todo el proceso en redes sociales, desde la previa a la cirugía hasta las primeras imágenes del resultado, generando una fuerte repercusión entre sus seguidores.

La intervención se llevó a cabo en la clínica de un cirujano plástico especialista en rinoplastia, quien fue el encargado de mostrar el paso a paso a través de su cuenta de Instagram. En uno de los primeros videos, Devi aparece relajado, vestido con bata médica, y se presenta ante cámara explicando los motivos que lo llevaron a tomar la decisión. “Soy Devi, exparticipante de Gran Hermano. Estuve seis meses y medio en la casa”, dice en el clip el exjugador con una mezcla de ansiedad y entusiasmo.

Juan Pablo o Devi, como se lo conoció en el reality show de Telefe, compartió imágenes previas a su cirugía estética de nariz que se realizó (Instagram)
El exjugador de Gran Hermano antes de someterse a una rinoplastia

El propio cirujano explicó que no se trataba solo de una cuestión estética. Según detalló, la operación apuntó a corregir problemas funcionales y estructurales que el exparticipante GH arrastraba desde hacía tiempo. “Tenemos a Devi, que llegó hasta la final casi ahí, quedó en la puerta, a una semanita antes, pero hoy viene por la revancha, porque hoy sí vamos a cambiar parte de él”, bromeó el médico antes de enumerar los trabajos a realizar. Entre ellos, mencionó irregularidades óseas producto de un traumatismo nasal previo, colapso valvular y dificultades respiratorias, además de ajustes en la punta y la proyección de la nariz, siempre con la idea de conservar su masculinidad.

Tras la cirugía, fue el propio doctor quien publicó un extenso mensaje explicando el resultado del procedimiento. Allí detalló que se trabajó tanto la parte estética como la funcional, corrigiendo desvíos secundarios a golpes anteriores y tratando los cornetes para mejorar la ventilación nasal. “Es muy fachero, pero lo vamos a dejar todavía más fachero”, había anticipado el cirujano antes de entrar al quirófano.

El exparticipante del reality show mostró el trabajo que realizó el cirujano plástico y cómo hoy luce su nariz
Devi luego de salir del quirófano

Las imágenes del antes y después no tardaron en circular. En las fotos y videos se puede ver al correntino primero con el rostro inflamado, vendajes y tapones nasales, en pleno posoperatorio inmediato, y luego con una evolución favorable, ya sin vendas, mostrando un perfil más armónico. Si bien el cambio es visible, el propio protagonista se encargó de aclarar que no se trató de una transformación radical. “Gente, es mi nariz de siempre mejorada. Ustedes conocieron una nariz golpeada y torcida. Quedó parecido a como fue siempre”, escribió en un comentario de Instagram, dejando en claro que su intención no fue cambiar su identidad, sino corregir imperfecciones.

El acompañamiento de sus seguidores fue inmediato. En los comentarios, muchos celebraron el resultado y destacaron su honestidad al contar los motivos de la intervención. “Un hermoso retoque, súper natural”, “¡Quedó perfecta! Natural y masculina” y “Hermoso te quedó”, destacaron algunos usuarios en los comentarios del video. Por otro lado, otros remarcaron la importancia de visibilizar que, en muchos casos, este tipo de cirugías no responden únicamente a cuestiones estéticas, sino también a problemas de salud y calidad de vida, como la respiración.

Son varios los exparticipantes de Gran Hermano que vienen exhibiendo distintas intervenciones estéticas en sus redes sociales, detallando sus motivaciones personales y mostrando los resultados. Juliana “Furia” Scaglione difundió imágenes acerca de su rinoplastia secundaria y Virginia Demo se realizó una lipoaspiración de papada. Flor Regidor eligió una cirugía de aumento mamario, mientras que Jenifer Lauría se realizó una mastopexia para solucionar su incomodidad por el volumen de sus senos. Sandra Priore se hizo un retoque facial tras salir del reality y lo publicó en sus cuentas, mientras que Luciana Martínez compartió sus experiencias realizándose tratamientos en la piel.

