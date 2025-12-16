El apasionado beso de Ángela Torres y Marcos Giles: “Me explota el pecho cuando te veo”

El pedido que descolocó a Marcos Giles y generó el enojo de Ángela Torres

Hace meses que Ángela Torres y Marcos Giles, conocido como El Mito, se encuentran bajo los reflectores por el coqueteo que llevan adelante cada vez que comparten pantalla en Nadie Dice Nada (Luzu TV). En el último programa en el que coinciden en el año, Nico Occhiato, el conductor y dueño de la señal, invitó a Davo Xeneize quien decidió llevar las cosas a otro nivel y darle al público que sigue el programa lo que quiere: el tan ansiado beso Margelita.

“Yo quiero hacer una actuación en la cual Marquitos se esté casando con Angelita. Yo soy el cura que los casa y quiero que esa actuación termine con un beso Margelita”, sentenció sin dudar el streamer futbolero, mientras de fondo sonaba el tema de Dulce Amor, la novela insignia de Sebastián Estevanez y Carina Zampini.

Ángela aceptó enseguida, Nico y Momi Giardina celebraron la propuesta, sin embargo, Marcos no estaba muy convencido con todo lo que estaba sucediendo y comenzó a poner trabas: “¿Pero un beso en la boca? No, no hay chance. No lo agrandemos mucho. Te dije ayer que no, gordo. Beso en la boca es un montón“.

El reclamo de Ángela no tardó en llegar: “Un montón es está perfo, yo pensé que tenías ganas de darme un beso. Yo estoy esperando este beso hace muchísimo tiempo”, expresó la cantante que viene de telonear a Shakira. Lejos de dar el brazo a torcer, Marcos argumentó: “Pero demos un beso real en la realidad, que también me lo viene negando. ¿Por qué el primer beso va a ser expuesto?“. Momi tenía una respuesta: ”Porque acá se expone todo".

El beso entre Ángela Torres y Marcos Giles (Video. Luzu)

La negativa por parte de Giles fue total, sin embargo, Davo no dejó pasar la oportunidad de hacer la escena que tenía pensada e invitó a un amigo actor, Teo, para que lleve adelante el papel que tenía pensado para Marcos, quien a su vez pidió que Torres no lo bese en la boca. En la previa, la escena era sencilla: la de un casamiento, tantas veces vista en pantalla. Aunque las cosas terminaron de manera diferente.

La hija de Gloria Carrá dejó de lado el conjunto que tenía puesto para cambiarlo con un look de color blanco, subió a la terraza del edificio y llevó adelante la falsa boda con Teo. La escena del esperado beso estuvo cargada de sorpresas, dramatismo y tintes de telenovela, propia de un desenlace de “boda interrumpida” en la ficción. Todo sucedió durante una ceremonia en donde, antes de declararlos marido y mujer, el oficiante lanzó la pregunta tradicional: “¿Algunos de los que están aquí presentes se opone a la boda y al casamiento?” De fondo, la música y el murmullo aumentaban la tensión del momento.

En ese instante, Giles rompió el silencio dispuesto a cumplir su papel. Torres, sorprendida, no tardó en reconocerlo y responder entre risas: “Toti, ¿qué hacés acá?” La intervención de Giles descolocó la ceremonia: “Angélica, te estás casando. ¿Vas a negar todo lo que vivimos?” Ella, con incomodidad, solo atinó a decir “Perdón”.

El diálogo, propio de un amor imposible, continuó con el reclamo de Giles: “¿Qué hacés con un mozo casándote?” y Ángela intentando frenar el escándalo en plena boda: “No me parece que sea momento de estar hablando de esto, Toti. Me estoy casando.” Pero él insistió: “¿Vas a negar todo lo que pasamos? ¿De verdad me decís?” Ángela, con pesar y resignación, respondió: “Toti, no me la hagas difícil, ya sabés. Lo nuestro es imposible”.

Luego de meses coqueteando en vivo, Ángela y Marcos finalmente se besaron(captura de video)

El Mito profundizó el drama: “¿Por qué es imposible? El amor está primero, lo que me dijiste siempre. Confía que confíe.” Ángela, haciendo alusión a su pasado, preguntó: “¿Por el hilo rojo? ¿Cuándo te conocí?” Giles enumeró: “El 21, hilo rojo, todas las señales, el oso. Por favor, no me hagas esto, Angélica, me matás.” Ella, cerrando la puerta, pero conmovida, intentó la última excusa: “No puedo. Tengo una familia, no puedo”.

Con la voz verdaderamente emocionada, Marcos le confesó: “Angélica, ¿sabés lo que siento? Cuando te veo, se me explota el pecho, por favor.” “A mí también me pasa lo mismo, pero no”, reconoció Ángela, dudando. “¿Y entonces?”, la repreguntó él. Ella, con la voz temblorosa, dijo: “Me da pena hacerle esto.” Giles la acorraló: “Pero por lástima, ¿vas a dejar de amar? ¿Por qué no te entregás al amor de una vez?”

El momento máximo llegó cuando Marcos le exigió: “No lo mires a él, mirame a mí. Siempre fui yo, lo sabés.” Con ese último impulso, ambos se acercaron y se fundieron en un beso apasionado, rodeados de la emoción de todos los presentes, poniendo el broche de oro a una escena llena de giros, guiños al destino y pasión contenida. El corolario para una ficción que mezcló romanticismo, histrionismo y guiños al amor imposible.