Teleshow

El apasionado beso de Marcos Giles a Ángela Torres en vivo que alimentó los rumores de romance

En plena emisión de Nadie dice Nada, la artista y el streamer causaron furor a la hora de compartir un momento íntimo que quedó capturado frente a las cámaras

Guardar
En medio de los gestos cariño que aumentan los rumores de romance, Marcos Giles le dio un beso a Ángela Torres ante las cámaras (Nadie dice Nada – Luzu)

Desde que oficializó su separación de Rusherking en junio pasado, Ángela Torres se muestra más activa y vibrante que nunca en el plano personal y profesional. Su vida se divide entre nuevos proyectos, música, grabaciones y su creciente popularidad entre seguidores que no se pierden ni un solo detalle de su presente de soltera. Pero lo que más enciende las redes, y alimenta el famoso “shippeo” es su complicidad cada vez mayor con Marcos Giles, su compañero de aire en Nadie Dice Nada (Luzu). Frente a la cámara, los gestos, miradas y salidas juntos suman capítulos a una historia que ya todos consideran mucho más que una amistad.

El último episodio de este romance mediático se dio en pleno streaming, cuando la cantante se puso a entonar las primeras estrofas de “Yo no soy esa Julieta”, el recordado tema de la serie Simona que protagonizó en 2018. Mientras Ángela cantaba con entrega, sentado a su lado Marcos la miraba con atención y, cada tanto, ella le devolvía la mirada. La escena sumó tensión a cada segundo y el set se volvió pura expectativa.

En medio del clima distendido, otro de los compañeros, Davo Xeneize, también se sumó a la canción. Fue allí cuando Giles comenzó a acercarse lentamente a Ángela. En un movimiento inesperado, le corrió el pelo con delicadeza, tras lo cual la cantante bromeó al respecto. “Se tarda”, dijo la sobrina de Diego Torres generando risas tanto en el estudio como en el chat del vivo. Antes de que la audiencia pudiera procesar lo que sucedía, Marcos la sorprendió con un beso fugaz, plantando un gesto romántico que desconcertó y encendió aun más el ánimo de los presentes. Incluso Nico Occhiato, conductor del ciclo, terminó aplaudiendo el momento y aportando el toque de celebración a una escena que se volvió viral en apenas unos segundos.

El beso en el cuello
El beso en el cuello que le dio Marcos a Ángela y desató revuelo entre los fans (Captura de video)

Redes sociales mediante, el shippeo llegó a picos de intensidad. Una lluvia de comentarios y memes ocupó X e Instagram. “Viva el amor y Margelita”; “Estoy pegada a la pantalla”; “Tenés que cerrar el estadio”; “Necesito ese tipo de romance en mi vida”; “Revivió el amor con esta pareja”; fueron algunos ejemplos del furor por Ángela y Marcos. Los usuarios, atentos a cada interacción, corearon virtualmente la dupla y pidieron a gritos la oficialización del vínculo.

Pero este romance digital no es nuevo para los seguidores cautivos de Nadie Dice Nada. Desde mediados de septiembre, los guiños y las señales se vienen repitiendo. El miércoles pasado quedó claro cuando, ante la consigna de Occhiato sobre “si pasarían el Día de los Enamorados juntos si fuera la semana que viene”, Ángela y Marcos escribieron su respuesta en pizarras distintas. El “sí” de ella y el “yo también” de él desataron ovaciones en el estudio, euforia en las redes y una oleada de clips virales que circularon hasta ser tendencia.

El momento romántico de Ágela Torres y Marcos Giles

La química creció de emisión en emisión, y los besos inocentes, risas compartidas, regalos en vivo y salidas nocturnas juntos pasaron a formar parte del folclore online que acompaña cada nuevo episodio. En uno de los tantos gestos que Giles tuvo con Ángela, no faltaron sorpresas como desayunos, guiños musicales y momentos de distensión que ampliaron la leyenda alrededor de la pareja.

Por si hiciera falta sumarle condimentos, la historia de Marcos es también materia de relato para los fans. Exfutbolista con pasado en Claypole y experiencia internacional en Nueva Zelanda e Italia, reinventó su carrera como streamer pospandemia y fue ahí donde nació el “Margelita”, apodo característico que sus seguidores usan para referirse a la unión con Torres.

Mientras tanto, ellos alimentan el misterio y la ilusión con gestos tan espontáneos como magnéticos, entre canciones, miradas, y esa energía en vivo que enamora a los espectadores. Así, la historia va sumando episodios de complicidad: desde ese beso inesperado hasta las bromas al aire, los regalos, las cenas compartidas y el runrún de que entre Torres y Giles, tarde o temprano, puede nacer el gran romance de la nueva generación digital. Por ahora, los fans no piden confirmación: con cada streaming, el shippeo ya tiene vida, memes y banda sonora propia.

Temas Relacionados

Ángela TorresMarcos GilesStreamingShippeoRomanceBesosRomanticismoNadie dice nada

Últimas Noticias

El romántico intercambio de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul en redes

La pareja, si bien todavía no compartió fotos juntos, ya no se oculta e hizo oficial el vínculo

El romántico intercambio de Tini

Valentina Cervantes y su hijo Benjamín mostraron su viaje de regreso a Inglaterra luego de dejar MasterChef

La influencer publicó videos de su pequeño durante el vuelo, con momentos de alegría y espontaneidad. La esposa de Enzo Fernández cosechó muchos fanáticos en su paso por el reality de cocina

Valentina Cervantes y su hijo

Roberto Pettinato y Jimena Heredia disfrutaron sus primeras vacaciones juntos en Aruba

La pareja compartió las fotos de su primera escapada juntos entre playas paradisíacas, gestos de complicidad y recuerdos que marcan el inicio de una nueva etapa en pareja

Roberto Pettinato y Jimena Heredia

El video inédito de la boda secreta del doctor Cormillot y Estefanía Pasquini en Las Vegas, con “Elvis” como testigo

Con motivo del cumpleaños 39 de su esposa, el médico publicó un clip del casamiento de ambos en una capilla de la ciudad norteamericana hace seis años, con El Rey cantándole a la pareja

El video inédito de la

La drástica reacción de Mauro Icardi luego de la foto de Johnny Depp junto a Wanda Nara

El futbolista, que llegó a la Argentina en los mismos días que la estrella de Hollywood, no habría tomado de la mejor manera el encuentro de su exmujer con el actor

La drástica reacción de Mauro
DEPORTES
Pierre Gasly reveló detalles de

Pierre Gasly reveló detalles de la ventaja que tendrá Alpine en la temporada 2026 de F1: los problemas que sufrirán los otros equipos

La dura crítica de Latorre a Gallardo tras la derrota de River ante Boca: “Un equipo poco entrenado, que vive de las improvisaciones”

La Liga Profesional confirmó los árbitros para la apasionante definición del Torneo Clausura: el cronograma completo

Furor por los looks de los jugadores de Boca en su vuelta a la práctica tras el Superclásico: Paredes y Dua Lipa, los “dueños” de los memes

Las perlitas del entrenamiento de Argentina: el show de golazos, los looks de Messi y De Paul y el gesto de Mastantuono

TELESHOW
El romántico intercambio de Tini

El romántico intercambio de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul en redes

Valentina Cervantes y su hijo Benjamín mostraron su viaje de regreso a Inglaterra luego de dejar MasterChef

Roberto Pettinato y Jimena Heredia disfrutaron sus primeras vacaciones juntos en Aruba

El video inédito de la boda secreta del doctor Cormillot y Estefanía Pasquini en Las Vegas, con “Elvis” como testigo

La drástica reacción de Mauro Icardi luego de la foto de Johnny Depp junto a Wanda Nara

INFOBAE AMÉRICA

Taiwán busca consolidar su presencia

Taiwán busca consolidar su presencia diplomática en Europa ante el asedio del régimen de China

Cómo ser el mejor copiloto en una rodada de motociclistas

Cómo será el proceso de investigación de las Abuelas de Plaza de Mayo en Uruguay

Kherson vive atrapada entre la esperanza y el terror tres años después de su liberación

Por qué Japón enfrenta una crisis ecológica por la floración sincronizada del bambú henon tras 120 años