Las perlitas de los Martín Fierro de Streaming 2025: escándalos, cruces incómodos y momentos insólitos de una noche histórica

Luis Ventura sorprendió al público al aparecer disfrazado de Albus Dumbledore y animar la ceremonia con su discurso de apertura (Video: OLGA)

La entrega de los Martín Fierro de Streaming 2025 no solo celebró a los creadores de contenido más destacados del año, sino que también dejó una larga lista de perlitas que rápidamente se adueñaron de las redes y de las charlas en la alfombra roja. Entre escándalos previos, discursos que generaron ruido, cruces incómodos y gestos que no pasaron desapercibidos, la gala confirmó que el streaming vive los premios a su manera.

Uno de los temas inevitables de la previa fue el conflicto entre Sofi “La Reini” Gonet y Homero Pettinato, luego de que la influencer filtrara en las últimas horas fuertes y violentos chats con su ex, integrante del canal OLGA. El escándalo explotó en redes durante el fin de semana y llegó intacto a la alfombra roja.

Consultada por la prensa, La Reini fue tajante y evitó cualquier tipo de definición: “No voy a hablar de eso. Lo tengo prohibido”, respondió, marcando uno de los momentos más tensos de la noche. Minutos después, Homero Pettinato también fue abordado y, visiblemente incómodo, se limitó a decir: “No quiero hablar, me da ansiedad”, para después, eligiendo el humor ácido, referirse al momento que atraviesa.

La llegada sobre la hora de los integrantes de Luzu obligó a acelerar entrevistas y fotos en la alfombra roja de los premios

Otro momento llamativo se dio cuando Nacho Elizalde entrevistó en la alfombra roja a sus excompañeros de Luzu, en una situación que no pasó inadvertida para quienes conocen la interna del streaming. El intercambio fue correcto, pero el clima se percibió tenso y generó comentarios inmediatos en redes.

Justamente los integrantes de Luzu fueron protagonistas de otra perlita: llegaron todos juntos y sobre la hora, minutos antes de que finalizara la alfombra roja, lo que obligó a acelerar entrevistas y fotos.

Fiel a su estilo, Luis Ventura, presidente de Aptra, volvió a dar la nota. Apareció disfrazado de Albus Dumbledore y cerró su discurso de apertura con una arenga que despertó aplausos y risas: “¡Aguante el Martín Fierro!”. Un gesto que reforzó el clima distendido y algo caótico que caracterizó a la ceremonia.

Martín Garabal fue premiado como Mejor Labor Humorística Masculina, aunque su galardón fue recibido con humor y sorpresa por Lucas Upstein y Vicky Garabal

Uno de los momentos más comentados de la noche fue la consagración de Martín Garabal como Mejor Labor Humorística Masculina. El humorista no pudo asistir a la gala, pero el premio fue recibido por Lucas Upstein, quien subió al escenario con una máscara con la cara de Martín, acompañado por Vicky Garabal, la hermana del ganador. La escena combinó humor, sorpresa y aplausos en todo el recinto.

Horas antes del inicio de la ceremonia, Gastón Edul generó preocupación al aparecer con un vendaje en una de sus manos. El periodista había sufrido un accidente doméstico mientras cocinaba. “Nunca separen dos bifes de chorizo congelados con un cuchillo”, bromeó para bajar la tensión.

Según contó Tefi Russo, su compañera en OLGA, en la transmisión oficial, el corte fue grande y necesitaba puntos. Aun así, Edul redobló la apuesta: “Ahora me voy a hacer ver y voy a venir impecable a hacer la previa, porque esto es batallar también”. Cumplió su palabra y logró conducir la alfombra roja, aunque más tarde, cerca de las 20:40, volvió a desangrarse y tuvo que ser atendido detrás de cámara.

Gastón Edul condujo la alfombra roja de los Martín Fierro de Streaming pese a un accidente doméstico que lo obligó a ser atendido detrás de cámara

No todo fue festejo. Fede Popgold expresó su malestar en X (antes Twitter) luego de no haber pasado por la alfombra roja y apuntó contra la organización: “Nos hicieron esperar veinte minutos, nos ubicaron para la nota y nos dijeron que no había tiempo”, escribió, sumando una cuota de polémica digital a la noche.

Entre tanta tensión, también hubo lugar para el romance. “Margelita”, la pareja formada por Ángela Torres y Marcos Giles, protagonizó varios momentos tiernos. En uno de ellos, él improvisó un abanico con una servilleta para aliviarle el calor, gesto que no pasó desapercibido para las cámaras.

Durante la gala, OLGA anunció su programación de verano con la incorporación de Maxi López, en un movimiento que despertó sorpresa y expectativa. En paralelo, CEF (AZZ), ganador de Programa Deportivo, celebró en el backstage cantando canciones de cancha, aportando color y espíritu futbolero al salón. Más tarde, Nico Occhiato expresó sobre el escenario que la temporada 2026 de Luzu la iban a abrir con una entrevista con Lionel Messi.

Uno de los galardones más comentados fue el de Mejor Clip del Año, una terna votada por el público mediante SMS pago. El premio quedó en manos de Luzu, con Occhiato visiblemente sorprendido: “Qué sorpresa”, lanzó al subir al escenario. Agradeció a Martín Garabal y a la producción, mientras Paula Chaves le soltó, entre risas: “No te hicieron caso”, en referencia al sistema de votación, en el que el conductor pidió que su audiencia no participe.

Martín Fierro a los canales de streaming 2025 - Martín Fierro de Oro

Otro momento llamativo se dio cuando Tapados de Laburo fue elegido como Programa Revelación. Al recibir el premio, Nacho Elizalde, uno de los conductores, agradeció públicamente a Luzu y a Nico Occhiato, su excanal y exjefe, un gesto que sorprendió a más de uno.

Como cierre de las perlitas, se supo que a Julieta Poggio le cambiaron el vestido minutos antes de la ceremonia porque estaba demasiado escotado. La influencer había pasado con un outfit diferente por la alfombra roja y apareció con uno diferente en el escenario.

El Oro al Conicet no pasó inadvertido para nadie. A las caras de shock y asombro que se replicaron en Luzu como en OLGA, le llegó después la ovación generalizada de todo el salón. Un reconocimiento a la valiosa labor científica que dejó de lado el Boca-River encarnado por los canales de Occhiato y Granados.

Así, entre premios, escándalos, silencios y momentos desopilantes, los Martín Fierro de Streaming tuvieron su bautismo definitivo: caótico, intenso y atravesado por las redes, tal como exige el ADN digital.