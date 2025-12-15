Homero Pettinato apareció en el Martín Fierro de Streaming y habló del escándalo con Sofía Gonet: “Yo no soy ‘wandanaresco’”

Homero Pettinato apareció en el Martín Fierro de Streaming y habló del escándalo con Sofía Gonet

Se desarrollaba el momento alfombra roja y de pronto aparece Homero Pettinato y Eial Moldavsky, así que un tema era inevitable, hablar sobre su conflicto con Sofía Gonet, o sea, La Reini, como se la conoce en las redes.

“Es mi abogado. Cualquier pregunta que tengas hacésela a mi abogado”, bromeó Homero con la notera, dánole lugar a Eial: “¿Cómo lo veo? Lo veo contento de estar con la persona menos mentirosa de la República Argentina. Tiene otras contradicciones, pero mentiroso parece que no es...”

Entonces sí, Homero arrancó: “De mí podés decir lo que quieras, pero mentiroso no... Estoy flotando en una nube de estabilizadores de ánimo que son bárbaros, traídos de afuera. ¿Te paso la data después? Mañana es un bajonazo", arrancó, y enseguida re refirió concretamente a La Reini: “La verdad que fue un episodio triste, muy fuerte que a mí no me identifica y los que a mí me conocen saben que yo no soy wandaneresco. No me gusta tanto el escándalo y exponer la vida privada, pero bueno, esta vez no me quedó otra y... contraataqué, como se dice, y la pasé como el o....”

Eial Moldavsky y Homero Pettinato, antes de entrar a la gala (Captura de video)

El clima en la alfombra roja era denso, casi eléctrico. Todas las miradas se posaban con ansias en el cruce anunciado entre Sofía y Homero, expareja envuelta en una reciente y escandalosa pelea pública, podrían coincidir en la entrada de los Martín Fierro de Streaming. ¿Se desataría una nueva tormenta frente a las cámaras? Los periodistas, apostados con micrófonos y celulares en alto, esperaban el mínimo gesto, una palabra que encendiera el conflicto fuera de control. Pero la escena giró en dirección contraria a lo esperado.

Sofía, conocida en redes como La Reini, con paso decidido y contrariamente a sus días previos de exposición furiosa eligió el camino del silencio. Había borrado de sus redes sociales todas las capturas de sus explosivos chats con Homero. Según pudo saber Teleshow, a los cronistas que la rodeaban en la premiación les comunicó sin vueltas: tenía órdenes claras de no hablar más del tema, ni una frase, ni una insinuación. Ni el pretexto de la gala, ni la insistencia de los noteros, lograron romper su decisión férrea.

Pero el vendaval, tan solo unas horas antes, había sido imposible de frenar. El 13 de julio, la relación entre Sofía Gonet y Homero Pettinato llegó a su fin luego de apenas unos meses de amor. No hubo mensajes de paz ni despedidas amistosas: después de la ruptura, La Reini descargó en sus plataformas lo que sentía, tildando el vínculo de tormentoso. El último episodio sacudió las redes con fuerza: comenzó cuando una historia viralizada mostraba a Homero Pettinato en el Konex acompañado de una joven misteriosa. “No se despegaron un segundo, a los besos mal”, decía el mensaje que circuló y encendió el rumor de otro romance en la vida del hijo de Roberto Pettinato.

Sofi Gonet y Tefi Russo fueron una de las duplas elegidas para la alfombra roja (RS Fotos) (RS Fotos)

La bomba explotó en los chats. Sofía compartió capturas reveladoras, donde quedaba de manifiesto el clima tóxico y violento del final. En el primer mensaje, se notaba un detalle: ya no tenía agendado a su ex. Lo había contado en público días antes: decidió borrarlo y bloquearlo de todas las plataformas. “Sos un mentiroso total y ya te saqué la ficha. Son las 4 de la tarde”, disparó ella. Homero Pettinato reaccionó con furia: “Te la pasás laburando de mierd... que a nadie le importa y te creés Angelina Jolie”.

La pelea escaló. Sofía devolvió: “Te despertás todos los días a las 4 de la tarde, porque te la pegás, sos un desastre total”. Y el hijo de Roberto Pettinato contraatacó: “Nunca saliste de Vinicius gato cascoteado, te detesto. ¿Quién mie... te creés que sos para decirme tantas cosas? ¿Qué pel te comiste idio…?“. Las palabras quemaban como dinamita.