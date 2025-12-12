Teleshow

Preocupación por la salud de Joaquín Levinton: se descompensó y fue internado de urgencia

El líder de Turf se encontraba en un bar de Palermo cuando sintió un dolor en el pecho. Fue atendido por el SAME y derivado al Hospital Fernández

Alberto Crescenti habló de la salud de Joaquín Levinton (Video: Crónica TV)

El cantante Joaquín Levinton se descompensó durante una presentación y fue internado de urgencia en el Hospital Fernández. El líder de Turf estaba en un bar de Palermo cuando a primeras horas de la madrugada del viernes, cuando debió ser asistido por el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) y derivado al citado nosocomio.

“Sufrió una descompensación cardiaca con hipotensión y sudoración a las 00.45, cuando estaba haciendo un show en un bar ubicado en la Avenida Dorrego”, señaló Alberto Crescenti, titular del SAME, en diálogo con Crónica TV. “Se convocó al 107 y la ambulancia de cercanía se apersonó en el bar, este hombre tenía un dolor intenso en el pecho. Por este motivo, había que descartar un infarto y fue trasladado al Fernández”, agregó.

A la espera de un informe médico oficial, Crescenti señaló que el diagnóstico presuntivo es “de una descompensación cardiaca”. Según contó, la ambulancia llegó al lugar siete minutos después de recibir el llamado. “Se desconoce qué pudo haber ocurrido”, concluyó.

Posteriormente, en diálogo con TN, el titular del SAME confirmó que el músico de 50 sufrió un infarto agudo de miocardio. “Con el equipo de hemodinamia del Hospital Fernández se procedió a su intervención y se destapó la obstrucción en una de sus arterias y se encuentra fuera de peligro”, expresó. Desde el entorno de Levinton aseguraron a Teleshow que, luego del chequeo que le realizaron en el hospital, encontraron que tenía una vena tapada, le hicieron un cateterismo y le colocaron un stent. “Se está recuperando, está en monitoreo y se supone que mañana al mediodía le darán el alta”, confiaron.

Hasta este momento, ni las redes oficiales del artista ni las de Turf emitieron información al respecto. El último posteo de Levinton fue durante la tarde del jueves: una foto sosteniendo un libro con su rostro, el título Las 4 puertas hacia el orden interior y la frase “se vienen cositas”. En cuanto a la agenda del grupo, además de su habitual participación en festivales veraniegos, tiene pautada una gira por Europa en abril y un concierto el 9 de mayo para celebrar los 30 años de carrera.

Noticia en desarrollo

