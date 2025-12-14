Teleshow

Pampita mostró todo el detrás de escena de su participación en el show de María Becerra: “Siempre gigante”

Fotografías inéditas, un retrato de fuerza colectiva y la emoción de un encuentro que selló una alianza artística única. Las palabras que le dedicó la conductora a la cantante

El backstage de Pampita con María Becerra

La noche del sábado en el estadio Monumental quedó marcada no solo por la música de María Becerra, sino también por la presencia inesperada de una estrella: Pampita. Frente a más de 85.000 almas, la modelo y conductora deslumbró con una aparición que quedará grabada en la memoria del público. Horas después, ya con la emoción todavía a flor de piel, la propia invitada decidió abrir las puertas del backstage y compartir imágenes que revelan el pulso, los brillos y la intensidad de esa jornada inédita.

En una de las fotografías, posa de perfil, ataviada en ese vestido rojo que tantas miradas acaparó durante la interpretación de “Sexo es la moda”. El diseño, etéreo y translúcido, reveló un escote pronunciado y deja entrever parte de su figura con una contundencia elegante. El tejido vaporoso flota a su alrededor, acompañando el movimiento de su melena perfectamente peinada. ¿Puede el color rojo ser más que un vestido en una noche así? Pampita parece responderlo: el rojo se convierte en una declaración, una coraza radiante en medio del escenario y del nervio de la previa.

En otra de las imágenes abre el encuadre hacia la camaradería y la complicidad. Pampita se sitúa en el centro y a su alrededor, las bailarinas y performers que acompañaron la puesta en escena. Ellas lucen atuendos de estética bondage, muy oscuros y recargados de cadenas, botas en negro, encajes y apliques metálicos. Contrasta el rojo encendido y liviano de Pampita, que, aún así, se integra en la sororidad de la foto con una sonrisa amplia. El grupo transmite fuerza, actitud y un sentido de hermandad artística. El suelo gris, las paredes blancas, la ausencia de artificios: el backstage desnuda también la vulnerabilidad previa al acto, el instante en que las luces principales todavía no ciegan.

Llega una instantánea aún más íntima. Un acercamiento al torso, donde destacan el escote profundo y el impecable cabello suelto de Pampita. El enfoque resalta la textura del vestido, la calidad de la tela y la calidez de su piel. A media sonrisa, casi felina, la modelo parece mirar de frente a la expectativa mediática y a la vorágine de flashes que la acompañan incluso fuera del escenario. ¿Qué siente una estrella momentos antes de salir a escena? ¿En qué piensa cuando, de pronto, el mundo parece sostenerse sobre un hilo rojo y delicado?

En otro de los retratos, la emoción se traduce en abrazo. Se funde con María Becerra, ambas sonrientes, ambas festejando el éxito de una noche que las unió. Pampita, ahora con un atuendo relajado –jean y top oscuro–, abraza a la cantante, quien viste un conjunto blanco de falda corta y corset, con el pelo azabache cayendo sobre el brazo tatuado. El fondo revela el pulso del back: asistentes atentos, líneas rojas en la pared, el cruce de miradas de quienes presencian el instante. A un costado, la seguridad vigila, casi inmóvil. “¡Te amo fuerte, María Becerra! ¡Siempre gigante, tremenda artista y buena mujer! ¡Gracias por dejarme ser parte de tu show!”, escribiría después Pampita, sellando la emoción compartida por fuera de todo guion.

Fotograma a fotograma, el backstage de Pampita no deja margen a la imaginación: el glamour del vestido rojo, la confianza de un grupo que celebra la diversidad y el atrevimiento, la intimidad de un close-up donde la vulnerabilidad y la belleza se funden, el abrazo genuino entre dos mujeres que, sobre tablas o tras bambalinas, eligen entretejer su historia con gestos de admiración y respeto. Detrás de cada imagen, retumba la ovación de una multitud que, por una noche, fue también testigo de ese otro espectáculo: el que ocurre cuando las estrellas bajan la guardia y el arte se abraza en silencio.

