Los emotivos mensajes de cumpleaños que recibió Valentín Yankelevich: del recuerdo de Cris Morena a la dedicatoria de Gustavo

El segundo hijo de Romina Yan cumplió un nuevo año de vida y su familia lo celebró en las redes sociales

Cris Morena, la abuela de Valentín, fue la primera en saluda a su nieto

La celebración del cumpleaños de Valentín Yankelevich se convirtió en una verdadera expresión de afecto y orgullo familiar, con las redes sociales inundadas de mensajes emotivos y recuerdos entrañables por parte de sus seres más cercanos. Como cada año, la familia Yankelevich-Morena —gran protagonista de la cultura popular argentina— aprovechó para resaltar la importancia de la unión, el acompañamiento y el amor incondicional a través de palabras y fotos que trascendieron la virtualidad.

Gustavo Yankelevich, abuelo del agasajado y figura clave en el mundo del espectáculo nacional, le dedicó un saludo cargado de ternura y complicidad. Compartió una foto junto a Valentín —ambos sonriendo en un entorno deportivo— y eligió una reflexión personal: “Valen querido, muy feliz cumpleaños!! (otro sagitariano jaja) elegí este tema no porque hayas ganado una carrera o un campeonato como piloto, lo elegí porque habla del comienzo de la vida que es mucho más importante!! Te amo”. Con este mensaje, no solo festejó el presente, sino que también evocó el valor de cada etapa y aprendizaje en la vida de su nieto.

El corredor no tardó en responder: “Te amo infinito abuelito, gracias por ser mi fiel compañero y bancarme en cada paso. Gracias por todo lo que hiciste y haces por mi todos los días. Espero poder devolverte un poquito de todo porque igualarte sería imposible”.

"Gracias por todo lo que hiciste y haces por mi todos los días. Espero poder devolverte un poquito de todo porque igualarte sería imposible", fue la respuesta de Valentín al cariñoso saludo de su abuelo

Cris Morena, su abuela y referente indiscutida de la televisión y la música, optó por un collage de imágenes familiares en distintos momentos de la infancia de Valentín. En su posteo escribió: “Feliz cumpleaños valiente Valentín! ¡Qué felicidad me da sentirte pleno, luminoso y apasionado! Seguís adelante, soñando con todo tu cuerpo, alma y corazón a pleno! Te amo y estoy siempre en tu vida, tu abuelita”. La letra fue acompañada por fotografías de risas, juegos y amor, mostrando la calidez de los vínculos generacionales y la presencia constante de la creadora en el recorrido vital de su nieto.

Franco, el hermano de Valentín, eligió una foto de ambos en la infancia para acompañar sus palabras: “Que hoy y siempre sonrías a la vida con ese corazón de oro que llevas dentro y que brilla más fuerte que nunca. Te amo desde el primer día y para toda la vida. Siempre a tu lado. Feliz cumple Val”. En su mensaje, la sencillez de la frase se mezcla con la profundidad de la hermandad y la promesa de compañía incondicional. “Te amo Fran, siempre juntos”, fue la contestación del hermano del medio.

"Te amo desde el primer día y para toda la vida", fueron las tiernas palabras del mayor de los hijos de Romina Yan

Azul, la hermana menor, subió un collage de fotos compartidas en la niñez, donde sonríen juntos y se abrazan, y sumó: “Te amo” y la contestación de Valentín fue en esa misma línea: “Te amo muchísimo más pequeña”, llenando la imagen de corazones y reafirmando la complicidad de quienes crecieron acompañados, entre el juego y el cuidado mutuo.

Más allá de los saludos, detrás de cada publicación se notó ese “estilo Yankelevich”: la celebración de las pequeñas cosas, el reconocimiento de los logros pero también de los procesos, y el énfasis en los valores familiares como base para todos los proyectos personales y profesionales. Los mensajes sirvieron no solo para homenajear a Valentín, sino también para dejar testimonio de una tradición de acompañamiento y calidez que distingue al clan y lo convierte en un verdadero ejemplo de unión genuina.

El saludo de Azul, la hermana menor de Valentín

El cumpleaños de Valentín fue, así, mucho más que una fecha en el calendario: fue una jornada de encuentro —virtual y emocional— donde el presente dialogó con el pasado y se apostó al futuro, con todos los miembros de la familia aportando palabras de orgullo, gratitud y amor, sellando una vez más el lazo irrompible de los Yankelevich-Morena.

