Uma, la hija de Amalia Granata y el Ogro Fabbiani, terminó el secundario: la emoción de la diputada y el reencuentro familiar

La diputada y el exfutbolista compartieron imágenes del emocionante día (Video: Instagram)

La finalización del ciclo secundario de Uma Fabbiani, hija de Amalia Granata y Cristian “Ogro” Fabbiani, se transformó en un acontecimiento cargado de emoción y simbolismo familiar. El acto de egreso, celebrado recientemente, reunió a ambos padres y a sus familias ensambladas tras años de distanciamiento, marcando un nuevo capítulo en la historia personal de la joven y de sus seres queridos.

Durante la ceremonia, Uma, de 17 años, lució un vestido amarillo largo y compartió la jornada con la diputada provincial por Santa Fe y Leo Squarzon, el marido de ella, junto a su hermano menor Roque. Por parte paterna, el exfutbolista asistió acompañado de su pareja Gimena Vascón y de sus hijos Santino y Ámbar. Las imágenes del evento, difundidas en redes sociales, mostraron a todos posando juntos, reflejando la unión alcanzada en este momento clave.

Uma Fabbiani, sonriente en el acto de egresados del colegio secundario (Instagram)

Amalia Granata y el Ogro Fabbiani compartieron su orgullo por Uma

En Instagram Granata y Fabbiani expresaron públicamente sus sentimientos hacia su hija. La legisladora provincial dedicó a su hija un mensaje cargado de afecto: “Felicidades. Tu amor logró este día tan hermoso para todos. ¡Te amamos!”. Por su parte, el director técnico manifestó la admiración por la joven: “Uma, me llenás de orgullo. Ver tu dedicación y esfuerzo para llegar a este día es una alegría inmensa. Eres más valiente de lo que crees, más fuerte de lo que pareces y más inteligente de lo que piensas. Tu graduación no es solo un hito, es una obra maestra que has creado con tu determinación y gracia”.

El reencuentro familiar en el acto de egreso fue el resultado de un proceso de reconciliación que se gestó durante el último año. Durante cuatro años, la relación entre Uma y su padre estuvo marcada por la distancia, al punto de que la joven decidió no invitarlo a su fiesta de 15 años. La decisión de retomar el vínculo partió de Uma, quien, tras un largo proceso personal, optó por reencontrarse con Fabbiani. Granata relató que a su hija “le llevó su tiempo digerir un montón de cuestiones privadas entre ellos dos”, y subrayó que la decisión de acercamiento fue enteramente de Uma, sin influencias externas: “Uma es una mujer, nadie la influencia o hace que sus decisiones sean tomadas por lo que le dice el otro, además tiene un carácter que está bien plantado”.

La emoción del exfutbolista por el final de una etapa muy valiosa para su hija mayor

El empresario Leo Squarzon, Uma, Amalia Granata y el pequeño Roque

El proceso de acercamiento contó con el acompañamiento de Amalia y su marido, quienes alentaron a Uma a reconstruir el vínculo con su padre. La diputada reconoció que, aunque no compartieron la decisión de la joven de excluir a Fabbiani de su cumpleaños de 15, respetaron su autonomía: “Nosotros no estuvimos de acuerdo con que ella no lo invite, pero bueno, sucedió, ella es grande y toma sus decisiones”. El reencuentro se concretó cuando Uma, tras conversar con su madre, decidió visitar a su padre y a sus hermanos en un hotel donde Fabbiani se encontraba concentrado. La reunión fue compartida en redes sociales por el exfutbolista, quien publicó una imagen junto a sus hijos y la frase: “Mi equipo ideal para toda la vida”.

En paralelo a la reconciliación familiar, Uma alcanzó otros logros personales. A los 16 años, debutó en la primera división de hockey femenino del Club San Carlos, un acontecimiento que su padre celebró con entusiasmo: “La vida pasa y ellos crecen. Hoy llegó tu día para debutar en Primera con solo 16 años. Tengo para decirte miles de cosas y no hay palabras que demuestren la felicidad que tengo en acompañarte en este día tan soñado para vos. Siempre vas a ser mi primer amor”. El Ogro compartió imágenes de Uma en la cancha junto a sus hermanos, destacando el orgullo que siente por su hija.

El exfutbolista asistió acompañado de su pareja Gimena Vascón y de sus hijos Santino y Ámbar para la graduación de Uma

Uma Fabbiani rodeada por sus hermanos, Santino, Roque y Ámbar

Tanto Granata como Fabbiani han reflexionado públicamente sobre la madurez y autonomía de Uma. La diputada enfatizó su rol de acompañamiento, sin intervenir en las decisiones personales de su hija, y valoró la fortaleza de carácter de la joven. El exfutbolista, por su parte, expresó su admiración por el crecimiento de Uma y la transformación que ha experimentado en los últimos años.