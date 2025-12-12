Teleshow

Uma, la hija de Amalia Granata y el Ogro Fabbiani, terminó el secundario: la emoción de la diputada y el reencuentro familiar

La legisladora, a través de las redes, compartió imágenes del final de una etapa significativa para su hija como para sus seres queridos. El momento

Guardar
La diputada y el exfutbolista compartieron imágenes del emocionante día (Video: Instagram)

La finalización del ciclo secundario de Uma Fabbiani, hija de Amalia Granata y Cristian “Ogro” Fabbiani, se transformó en un acontecimiento cargado de emoción y simbolismo familiar. El acto de egreso, celebrado recientemente, reunió a ambos padres y a sus familias ensambladas tras años de distanciamiento, marcando un nuevo capítulo en la historia personal de la joven y de sus seres queridos.

Durante la ceremonia, Uma, de 17 años, lució un vestido amarillo largo y compartió la jornada con la diputada provincial por Santa Fe y Leo Squarzon, el marido de ella, junto a su hermano menor Roque. Por parte paterna, el exfutbolista asistió acompañado de su pareja Gimena Vascón y de sus hijos Santino y Ámbar. Las imágenes del evento, difundidas en redes sociales, mostraron a todos posando juntos, reflejando la unión alcanzada en este momento clave.

Uma Fabbiani, sonriente en el
Uma Fabbiani, sonriente en el acto de egresados del colegio secundario (Instagram)
Amalia Granata y el Ogro
Amalia Granata y el Ogro Fabbiani compartieron su orgullo por Uma
La graduación de Uma Fabbiani
La graduación de Uma Fabbiani reunió a Amalia Granata y al Ogro Fabbiani en un emotivo acto familiar

En Instagram Granata y Fabbiani expresaron públicamente sus sentimientos hacia su hija. La legisladora provincial dedicó a su hija un mensaje cargado de afecto: “Felicidades. Tu amor logró este día tan hermoso para todos. ¡Te amamos!”. Por su parte, el director técnico manifestó la admiración por la joven: “Uma, me llenás de orgullo. Ver tu dedicación y esfuerzo para llegar a este día es una alegría inmensa. Eres más valiente de lo que crees, más fuerte de lo que pareces y más inteligente de lo que piensas. Tu graduación no es solo un hito, es una obra maestra que has creado con tu determinación y gracia”.

El reencuentro familiar en el acto de egreso fue el resultado de un proceso de reconciliación que se gestó durante el último año. Durante cuatro años, la relación entre Uma y su padre estuvo marcada por la distancia, al punto de que la joven decidió no invitarlo a su fiesta de 15 años. La decisión de retomar el vínculo partió de Uma, quien, tras un largo proceso personal, optó por reencontrarse con Fabbiani. Granata relató que a su hija “le llevó su tiempo digerir un montón de cuestiones privadas entre ellos dos”, y subrayó que la decisión de acercamiento fue enteramente de Uma, sin influencias externas: “Uma es una mujer, nadie la influencia o hace que sus decisiones sean tomadas por lo que le dice el otro, además tiene un carácter que está bien plantado”.

La emoción del exfutbolista por
La emoción del exfutbolista por el final de una etapa muy valiosa para su hija mayor
El empresario Leo Squarzon, Uma,
El empresario Leo Squarzon, Uma, Amalia Granata y el pequeño Roque

El proceso de acercamiento contó con el acompañamiento de Amalia y su marido, quienes alentaron a Uma a reconstruir el vínculo con su padre. La diputada reconoció que, aunque no compartieron la decisión de la joven de excluir a Fabbiani de su cumpleaños de 15, respetaron su autonomía: “Nosotros no estuvimos de acuerdo con que ella no lo invite, pero bueno, sucedió, ella es grande y toma sus decisiones”. El reencuentro se concretó cuando Uma, tras conversar con su madre, decidió visitar a su padre y a sus hermanos en un hotel donde Fabbiani se encontraba concentrado. La reunión fue compartida en redes sociales por el exfutbolista, quien publicó una imagen junto a sus hijos y la frase: “Mi equipo ideal para toda la vida”.

En paralelo a la reconciliación familiar, Uma alcanzó otros logros personales. A los 16 años, debutó en la primera división de hockey femenino del Club San Carlos, un acontecimiento que su padre celebró con entusiasmo: “La vida pasa y ellos crecen. Hoy llegó tu día para debutar en Primera con solo 16 años. Tengo para decirte miles de cosas y no hay palabras que demuestren la felicidad que tengo en acompañarte en este día tan soñado para vos. Siempre vas a ser mi primer amor”. El Ogro compartió imágenes de Uma en la cancha junto a sus hermanos, destacando el orgullo que siente por su hija.

El exfutbolista asistió acompañado de
El exfutbolista asistió acompañado de su pareja Gimena Vascón y de sus hijos Santino y Ámbar para la graduación de Uma
Uma Fabbiani rodeada por sus
Uma Fabbiani rodeada por sus hermanos, Santino, Roque y Ámbar

Tanto Granata como Fabbiani han reflexionado públicamente sobre la madurez y autonomía de Uma. La diputada enfatizó su rol de acompañamiento, sin intervenir en las decisiones personales de su hija, y valoró la fortaleza de carácter de la joven. El exfutbolista, por su parte, expresó su admiración por el crecimiento de Uma y la transformación que ha experimentado en los últimos años.

Temas Relacionados

Amalia GranataOgro FabbianiUma Fabbiani

Últimas Noticias

La caída de Miguel Ángel Rodríguez en MasterChef Celebrity que preocupó a sus compañeros

El reality tuvo un incidente inesperado cuando el actor perdió el equilibrio en plena competencia, lo que generó alarma entre los presentes, algunas risas y motivó la rápida intervención de sus compañeros

La caída de Miguel Ángel

Wanda Nara mandó al frente a Maxi López y reveló los secretos de belleza que usaba para mantener el pelo largo y sedoso

En un nuevo programa de MasterChef, la conductora rememoró su juventud junto al exfutbolista y detalló cómo lo ayudaba a tener el pelo lacio

Wanda Nara mandó al frente

Maxi López y Daniela Christiansson se animaron a un desafío viral: “¿Quién es el más celoso, aunque diga que no lo es?”

La pareja compartió respuestas sobre su vida cotidiana, mientras crecen las especulaciones por el próximo proyecto de ficción del exfutbolista junto a su exesposa

Maxi López y Daniela Christiansson

María Belén Ludueña habló tras el final de su programa en Eltrece: “Lo mejor para mí hoy es enfocarme en la maternidad”

La conductora confirmó el final de Tarde o Temprano y compartió su decisión de priorizar su embarazo, dejando claro que esta pausa es solo un hasta luego en su carrera televisiva

María Belén Ludueña habló tras

Noelia Marzol contó cómo se encuentra su hijo Donatello tras ser operado: “Se la re bancó”

La bailarina compartió detalles sobre el paso de su pequeño por el quirófano y cómo la familia afrontó el momento. En charla con Teleshow, su círculo íntimo contó cuál fue el motivo de la cirugía

Noelia Marzol contó cómo se
DEPORTES
La llamativa respuesta del Chelo

La llamativa respuesta del Chelo Delgado cuando le preguntaron por el futuro de Claudio Úbeda como técnico de Boca Juniors

Faustino Oro empató y continúa como líder del Magistral de ajedrez: “Tiene todo para ser campeón del mundo”

Los dos clubes con los que negocia Enzo Pérez tras su salida de River Plate

Asociación Deportes Racionales y Ferro Carril Oeste definen el título de damas en el Interclubes

El equipo de Estados Unidos suma Snoop Dogg como entrenador honorario en los Juegos de Invierno 2026

TELESHOW
La caída de Miguel Ángel

La caída de Miguel Ángel Rodríguez en MasterChef Celebrity que preocupó a sus compañeros

Wanda Nara mandó al frente a Maxi López y reveló los secretos de belleza que usaba para mantener el pelo largo y sedoso

Maxi López y Daniela Christiansson se animaron a un desafío viral: “¿Quién es el más celoso, aunque diga que no lo es?”

María Belén Ludueña habló tras el final de su programa en Eltrece: “Lo mejor para mí hoy es enfocarme en la maternidad”

Noelia Marzol contó cómo se encuentra su hijo Donatello tras ser operado: “Se la re bancó”

INFOBAE AMÉRICA

La derecha liberal sí existe:

La derecha liberal sí existe: el libro que desafía mitos y propone una nueva forma de hacer política

Qué leer esta semana: los libros que más me gustaron en 2025, en no ficción

El grupo terrorista Hamas rechazó la decisión de Bolivia de restablecer relaciones diplomáticas con Israel

Do Kwon, ex magnate de las criptomonedas, fue sentenciado a 15 años de cárcel por fraude masivo

María Corina Machado evalúa un viaje a EEUU para delinear su estrategia ante un posible colapso de la dictadura chavista