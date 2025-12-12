La caída de Miguel Ángel Rodríguez en MasterChef Celebrity que preocupó a sus compañeros

El actor se tropezó en el programa al comienzo de un desafío (Video: MasterChef Celebrity/ Telefe)

El capítulo de este jueves de MasterChef Celebrity (Telefe) dejó un momento que mezcló susto, tensión y algunas risas en cuestión de segundos. Miguel Ángel Rodríguez protagonizó una fuerte caída en pleno desafío y, por un instante, paralizó a todos sus compañeros y al propio estudio. Aunque el episodio no pasó a mayores y el actor logró continuar la competencia con normalidad, las imágenes generaron preocupación entre los participantes y en las redes sociales.

La secuencia ocurrió durante la etapa de compras en el mercado y elección de materiales de cocina y emplatado, uno de los momentos más frenéticos del programa. Con el reloj marcando el ritmo y los famosos apurados por agarrar ingredientes y utensilios antes de que el tiempo se agotara, Miguel Ángel regresaba hacia su estación de trabajo con varios elementos en la mano. Sin embargo, un mal paso lo hizo resbalar justo al borde de una de las mesas de cocina. El golpe fue tan repentino que por unos instantes nadie supo si había logrado evitar lastimarse.

La preocupación fue inmediata. Maxi López, que llegó incluso a arrojar lo que tenía encima para llegar más rápido, y Momi Giardina fueron los primeros en correr a asistirlo. La cercanía entre el lugar donde cayó y el filo del mueble generó todavía más alarma: un centímetro más o menos podría haber significado un golpe serio. “Estoy bien, sigan, sigan”, gritó el actor mientras intentaba recomponerse, intentando que la situación no detuviera la dinámica del reality.

Maxi, en un intento por alivianar el clima, lanzó un “¡Pedí el VAR!”. El tono futbolero no fue casual: esa noche el desafío estaba justamente inspirado en la gastronomía típica de cancha. El humor del exfutbolista consiguió descomprimir el momento, aunque varios participantes seguían con gesto de susto mientras Miguel Ángel se reincorporaba.

La que también encontró una forma de suavizar la tensión fue Sofi Martínez, quien aprovechó la escena para levantar del piso un cono de papas que había quedado al lado del actor y hacerse con él entre risas. La situación, que podría haber sido grave, terminó convertida en una mezcla de preocupación y complicidad, y mostró el buen clima que suelen tener los famosos dentro de la competencia pese a la presión del tiempo.

Confirmado que no había consecuencias físicas, el programa continuó con normalidad. El desafío del día consistía en preparar platos clásicos del fútbol argentino: choripán completo, hamburguesa, papas fritas o sándwich de bondiola. Cada concursante debía crear una versión propia y lograr el equilibrio entre sabor, técnica y espíritu futbolero.

A pesar del susto, Miguel Ángel logró completar su preparación y presentar su plato ante el jurado. El humorista optó por tres hamburguesas completas y un cono de papas fritas. Sin embargo, la performance general del grupo tuvo sus altibajos: algunos participantes alcanzaron el tan buscado balcón, mientras que otros recibieron el delantal gris, que los deja en riesgo de eliminación.

Los que se destacaron y subieron al balcón fueron La Joaqui, el Turco Husaín, Sofía Martínez y Momi. En contraste, Maxi López, Andy Chango, Marixa Balli y el propio Miguel Ángel Rodríguez quedaron con delantal gris y deberán enfrentarse a un nuevo desafío para intentar permanecer en la competencia.

Con el recuerdo de la eliminación reciente de Eugenia Tobal todavía fresco, la competencia se vuelve cada vez más exigente. MasterChef Celebrity entra en una etapa en la que los errores se pagan caros, pero episodios como el de Miguel Ángel también muestran la buena onda entre los participantes y el lado más humano del reality, ese que trasciende la cocina y exhibe la reacción espontánea de cada uno ante lo imprevisto.