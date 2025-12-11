Vero Lozano habló de los cambios en su programa y el exitoso formato que le ofrecieron conducir: “Me encantaría”

La conductora se refirió en el ciclo de Yanina Latorre a la versión de que ingresaría Marixa Balli en el lugar de Vicky Xipolitakis en Telefe (Video: SQP/ América)

El fin de año provoca cambios en los canales y sus figuras. De cara a 2026, comienzan las salidas de los programas y la renovación de otros. Vero Lozano charló con SQP (América TV) acerca de si Marixa Balli ocupará el lugar que dejará vacante Vicky Xipolitakis en Cortá por Lozano (Telefe) y adelantó cuál es el proyecto en el canal que la tendría en pantalla en el prime time del canal.

“El cierre de año viene bien. Tenemos cierre de año y fiesta con el Up Front presentando la nueva programación con Iván de Pineda. El viernes está la ‘Telefiesta’, la fiesta del canal, así que todo bien”, comentó sobre el evento en el que la emisora lanza la programación del año siguiente y los ciclos que estarán al aire en su temporada.

¿Vicky Xipolitakis queda afuera del programa? “Eso no está definido aún. Sí está convocada Marixa y se suma a partir de febrero”, confirmó la conductora. “Sobre Vicky lo está viendo nuestro productor, Fede Levrino. Posiblemente, pueda estar afectada a nuestro programa y a otro más. O al Mundial. No está definido todavía”, expresó.

Verónica elogió a la actual figura de MasterChef Celebrity y desmintió un conflicto con Georgina Barbarossa para quien la sumaba a sus filas. “A mí Marixa me encanta, pero no hubo una disputa con Georgina. No tengo idea de esa parte. Es un súpernombre, es picante, canchera y puede hablar de todo”, señaló.

“Honestamente, no está nada definido. A mí me encantaría que sigan todos. A veces se puede repartir y son tres días uno y dos días otro. Eso lo termina definiendo el canal. Como es un año del Mundial, creo que la quieren para que vaya a cubrirlo allá”, detalló, sobre el destino que podría tener la Griega y destacó su crecimiento en su magazine.

“Vicky me encanta. Es súperrendidora, me parece que ha crecido mucho y ya hace 4 o 5 años que está con nosotros. Es súper funcional al equipo”, resaltó la animadora, mientras sugería la posibilidad de que su equipo sea rotativo. “Nunca lo hicimos, pero se puede implementar. No queremos que nadie se quede sin laburo también, así que esa podría ser la nueva modalidad”, contó.

Vero Lozano junto a Cami Homs y Cande Molfese en Bake Off Famosos (Telefe)

En 2024 Vero Lozano aceptó el desafío personal de ser parte de las celebridades de Bake Off Famosos, el reality show de pastelería en donde fue participante y ahora podría saltar a la conducción. “Me lo ofrecieron. A mí me encantaría”, se sinceró, mientras negaba que esté “destronando” a Wanda Nara de la conducción. “Wanda está haciendo MasterChef. Está bien que se reparta el juego. Creo que está en la grilla del año que viene”, manifestó.

“A mí no me gusta confirmar nada porque son tiempos muy complejos, no solo para la televisión sino para el laburo en líneas generales. Sí se habló, para ser honesta, y si está en la grilla que podría hacerlo yo”, contó Vero, quien debutaría en la pantalla de Telefe como conductora en el horario más competitivo de la TV. “Es un formato que me encanta, que es súper lindo y laburé muy bien como participante. Conozco a la productora y me cierra por todos lados”, afirmó.

Ya en el piso del programa, Yanina Latorre dio algunos detalles sobre el cambio de Xipolitakis por Marixa. “A mí lo que me dicen es que Verónica nunca la quiso a Vicky, pero no en términos de cariño. Cuando se la ofrecieron de la producción dijo ‘¿qué va a hacer acá?’. Ellos hacen policiales, actualidad, política y Vero hace el diván. Con el tiempo Vicky la sorprendió. No sabían en qué lugar ponerla y quedó bastante bien. Este cambio lo pidió ella. Vero se mete muchísimo en la producción del programa”, aseguró la periodista. “Cuando se enteró que Marixa iba a Telefe y se hablaba de que iría a lo de Georgina, la ‘primereó’. Está en todo su derecho”, pormenorizó.