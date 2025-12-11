Teleshow

Rocío Pardo y Nicolás Cabré compartieron imágenes inéditas del día de su casamiento: baile, juegos y besos

La artista y el actor publicaron un emotivo resumen de su boda. “Gracias a todos los que fueron parte, hicieron que todo sea mágico, literal”, escribió la pareja en el posteo

Rocío Pardo y Nicolás Cabré compartieron un emotivo resumen de su exclusiva boda

A tan solo unos días de haber dado un importante paso en sus vidas, Rocío Pardo y Nicolás Cabré continúan celebrando su amor. En ese marco, después de haber compartido diversas fotos en redes sociales, esta vez, la pareja sorprendió a sus seguidores al mostrar un emotivo video resumen de su casamiento, reflejando la diversión, complicidad y amor de aquel día.

Ahora si, último posteo del casamiento. Gracias a todos los que fueron parte, hicieron que todo sea mágico, literal”, comienza diciendo la descripción del video compartido por la pareja en sus respectivos perfiles. En las primeras imágenes, musicalizadas al ritmo del jazz, se puede ver a los enamorados en los momentos previos al gran evento.

Por un lado, el video muestra a la novia en plena sesión de maquillaje, con rodetes en su pelo, pinceles en su cara y todo tipo de profesionales a su alrededor ocupados en su imagen. “¿Sos consciente de que nos vamos a casar?”, se escucha decir a la joven en una antiguo audio que acompaña la edición. Por otro lado, el clip también muestra a Cabré preparándose para la ocasión. En las imágenes, el actor aparece abotonándose su camisa, colocándose sus tirantes y ajustando su saco.

Nicolás Cabré y Rocío Pardo sorprendieron con un particular ritual en su casamiento: la foto

Luego de las fotos respectivas de cada novio, Pardo exclama demostrando sus nervios: “Tengo un nudo”. Uno de los momentos más divertidos llegó cuando la artista abrió la puerta que daba al jardín y sus amigas apreciaron su vestido. Impactadas, todas gritaron al unísono, reflejando su entusiasmo. “Están re locas”, dijo, entre risas, Rocío en ese instante.

Ya para la siguiente parte del casamiento, el video estaba musicalizado con “Everybody Loves Somebody”, tema de Dean Martin. En el clip podía verse a Pardo descendiendo de un auto amarillo, llegando a la ceremonia, causando las lágrimas de muchos seres queridos. “Ustedes han bendecido sus vidas en un camino de amor. Hoy desean expresar públicamente su compromiso prometiendo acompañarse y sostenerse mutuamente”, dijo en ese momento el sacerdote, antes de que les entregaran los anillos y los declararan marido y mujer.

El divertido baile entre Rocío Pardo, Nicolás Cabré y su hija Rufina

Así, la pareja formalizó su compromiso el miércoles 3 de diciembre en una ceremonia civil y, el sábado siguiente, compartió una fiesta especial en la Estancia Bosque Alegre, un enclave natural cercano a Villa Carlos Paz, Córdoba. El evento, de carácter reservado, reunió a familiares y amigos en un entorno campestre, donde la atmósfera se impregnó de detalles personales y una estética de cuento, reflejada en las imágenes que circularon rápidamente en redes sociales.

La celebración se distinguió por la inclusión de un ritual ancestral que captó la atención de seguidores y curiosos. Entre las postales difundidas, una imagen en particular generó preguntas y comentarios: Cabré y Pardo, de pie y tomados de la mano, aparecían unidos por una soga trenzada en verde y blanco. Este gesto correspondía al handfasting, una ceremonia de origen celta y escocés que ha resurgido en bodas contemporáneas como alternativa simbólica al intercambio de anillos.

La felicidad de Nicolás Cabré al celebrar junto a su esposa y su hija

El handfasting representa un compromiso espiritual y terrenal, donde la atadura de las manos de los novios con una cuerda simboliza la unión de sus almas y la promesa de un amor duradero. Una seguidora en redes sociales explicó el significado del ritual: “Es una consagración a la Madre Naturaleza, en una unión de pareja es dedicar este vínculo a la sabiduría de la Tierra. Es pedir que los elementos, Tierra, Agua, Fuego y Aire sostengan, limpien, protejan y guíen su camino juntos. Además, se pide a los ancestros de ambos linajes su protección”. Así, la elección de este rito por parte de la pareja no solo aportó un matiz estético y moderno, sino que también transmitió un mensaje de respeto por la tradición, la espiritualidad y la herencia familiar.

La jornada incluyó momentos de profunda emotividad, especialmente con la participación de Rufina, hija de Cabré, quien acompañó a su padre hasta el altar. Este gesto, capturado en las fotografías más entrañables del evento, subrayó la integración familiar y la cercanía entre los protagonistas y sus seres queridos. La presencia de la niña y la complicidad entre los asistentes reforzaron el carácter afectivo y significativo de la celebración.

